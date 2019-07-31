【街頭藝術】華強北驚現「共享鋼琴」？偶遇被送外賣耽誤的音樂家

晚上9時許，華新地鐵站A2出口，一陣以鋼琴為伴奏的合唱歌聲，硬是蓋過了這裡的喧囂，鑽進路人的耳朵。 這不是快閃，也不是表演，無論是鋼琴還是合唱，都是自發的，卻如同固定節目般，每天晚上都在華強北步行街上演著，已經持續了半年之久。只不過曲目可能是《茉莉花》，也可能是《東方之珠》……

這不是快閃，也不是表演，無論是鋼琴還是合唱，都是自發的，卻如同固定節目般，每天晚上都在華強北步行街上演著，已經持續了半年之久。（深圳微時光提供）

細心的人可能會發現，鋼琴的一側用英文寫著“Play me”，另一側則寫著“I Love HuaQiangBei”。像這樣的鋼琴，整個華強北步行街總共有8架，供市民們免費使用。

從華強北地鐵站的E1出口，到華新地鐵站的A2出口，幾乎橫貫了整條步行街。每當有人經過這裡，即興彈奏一曲，便成為了這條街上最靚麗的一道風景。

每當有人經過這裡，即興彈奏一曲，便成為了這條街上最靚麗的一道風景。（深圳微時光提供）

免費的“鋼琴演奏會”

入夜後，隨著人流的加大，街頭某架鋼琴的關注度得到了無限放大。駐足圍觀的人，少說也有四五十個。他們之中，有忙裡偷閒的外賣小哥，也有帶著小孩和寵物出來散步的中年人，但無論是誰，目光都出奇地統一，聚焦在中間那台鋼琴的演奏者身上。

目光所及之處，一位頭髮有些花白的老人端坐在鋼琴跟前，隨著他的手指在黑白的琴鍵上舞動，按壓出一連串悠揚悅耳的音符出來。由於老人所彈奏的都是我們耳熟能詳的曲目，所以一旁的圍觀者們也會大方地跟著音樂的節奏而高聲歌唱起來，宛如一個小型合唱團。一曲奏罷，大家不約而同地給老人鼓起了掌。而老人也向聽眾們表示感謝，喝上幾口水，然後與圍觀者閒聊兩句之後，又繼續彈奏下一首曲目。

如果遇到熱心的聽眾想要點歌，他也會十分樂意地滿足大家的要求。只要是他會彈的，統統來者不拒。有時來了靈感，他還會對其中的一些曲子進行改編，彈完一遍之後，還會再演繹一遍自己改編的那個版本。久而久之，這位老人便成了華強北的知名人物，收穫了不少忠實的聽眾。

彈了63年鋼琴的“老藝術家”

老人名叫陳雲昌，今年69歲，但他接觸鋼琴卻已經有63年了！所以坐在鋼琴跟前的他，看起來仍然是神采奕奕。只要天氣不是特別差，他每天晚上都會來華強北步行街彈鋼琴，一彈就是2個多小時。盡興之後，他再搭乘最晚的一班公交回到蛇口的家。

在他的腳邊，放著一個很大雙肩包，包裡面裝的5本樂譜已經被他整齊地放在面前的鋼琴架上。與普通打印的樂譜不同，文件夾裡的這些樂譜都是都是他手寫的。從1984年到現在，只要聽見了好聽的曲，他都會記錄下來，然後自己在私下里慢慢練習。

雖然以他現在的水平，彈琴的時候基本都不用看樂譜，但他每次出門時，還是會雷打不動地把這些“傢伙”都帶上。畢竟這裡面裝的，是他數十年的心血。

年初的時候，他聽說華強北步行街放有公共鋼琴，於是來到這裡試一試琴。結果第一天，就吸引了上百名路人圍觀。自那以後，他每天晚上都會來彈琴，就連春節期間也不例外。他覺得，能用大家熟悉的歌曲來享受音樂的美好，大家開心，自己更開心。

他覺得，能用大家熟悉的歌曲來享受音樂的美好，大家開心，自己更開心。（深圳微時光提供）

深圳市民的“夢想之琴”

除了陳雲昌老人之外，華強北的公共鋼琴還吸引了很多初學者和熟練的愛好者前來練手。比如在附近幼兒園上學的小朋友，每天放學之後會來到這裡彈鋼琴。即使沒有特別熟練，但像《小星星》這樣的曲子她還是能較為流暢地彈奏。還有一些對鋼琴感興趣的年輕人，用手機搜好譜子之後就坐在鋼琴前慢慢地練習。有時候還會遇到一些鋼琴大神，不用看樂譜就能揮灑自如地彈一首《Faded》。運氣好的話，說不定還可以看到被送外賣耽誤的「音樂家」。

學過鋼琴的很多，但未必每個人都擁有彈鋼琴的物質條件。因為華強北公共鋼琴的存在，很多愛好者們才有了練習和炫技的機會。加上演奏者不限定級別，也沒有什麼高雅俗氣之分，只要會彈的都可以上去露一手。所以華強北的公共鋼琴，逐漸成為了市民們的“夢想之琴”，並發展成為一種獨特的街頭文化。

華強北鋼琴之殤

去年11月，為了迎接華強北音樂節，華強北綜合文化服務中心藝術團在步行街上擺放了這幾架鋼琴。雖然公共鋼琴很受大家的歡迎，但小編在探訪時發現，有少數市民並不愛惜公物，將鋼琴當成了玩具隨意破壞，導致好幾架鋼琴都出現了不同程度的損壞。有些琴鍵已經嚴重變音，按下去無法自動彈起。還有腳下的延音踏板，也已經徹底損壞。甚至還有人用筆在琴鍵上畫蛇添足地標註了音階，讓原本漂亮的黑白鍵變得不堪入目。不少人本來饒有興致地準備彈奏一曲，最後卻只能悻悻離去。

雖然公共鋼琴很受大家的歡迎，但有少數市民並不愛惜公物，導致好幾架鋼琴都出現了不同程度的損壞。（點圖瀏覽）↓↓↓

鋼琴本身屬於非常精細的樂器，放在人來人往的公共場合，維護起來自然是難上加難。但這同樣也是對深圳人整體素質的一種考驗。就像公園一樣，既然全市人民都有權利去享受它，那麼大家也都有責任去保護它。

希望在我們的共同努力之下，這項充滿關懷的創意之舉能一直延續下去，讓美妙的鋼琴之音能一直縈繞在華強北的街頭。

希望在我們的共同努力之下，這項充滿關懷的創意之舉能一直延續下去，讓美妙的鋼琴之音能一直縈繞在華強北的街頭。（深圳微時光提供）

步行街鋼琴分佈地點 1.華強北地鐵站E1出口（現代之窗A座門口的平台） 2.華強北地鐵站E2出口（無償獻血招募點旁） 3.華強北地鐵商業街第8出入口門口 4&5.深紡大廈與OPPO大樓中間的雨棚旁邊各有一架 6.華強北地鐵商業街14出入口（漢堡王門口） 7.群星購物蘇寧易購門口 8.華新地鐵站A2口附近（陳雲昌老人常用的那一架）

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