【深圳親子遊】穿越侏羅紀！8個過癮遊戲　玩樂中探史前恐龍奧秘

今天小編就給大家介紹一個週末必去打卡地——1000㎡超大恐龍科普展、21個沉浸式互動場景、19只超模擬恐龍模型、3.5米高的暴龍頭骨，實現全世界小孩心中的「恐龍夢」。 由即日起至9月20日，連續三個月在深圳歡樂海岸和大家見面。讓你感受《侏羅紀公園》的電影世界、還有侏羅紀的生存挑戰，你準備好開啟這場穿越之旅了嗎？

恐龍復活，再現侏羅紀時代

來到展館門口，一個恐龍頭部模型就在眼前，超多人在這裡打卡。整個廣場隨處可見巨型的恐龍模型，6米高的巨型腕龍，走近還會發出可怕的嘶吼聲，真係會嚇親！尾巴自然擺動，就連呼吸聲都做得超逼真，肚皮真係識郁！不過模型牙齒的部分比較鋒利，謹記嚴禁攀爬，注意安全。

穿過熱帶雨林、山川、河流，一秒穿越侏羅紀時代。周圍都是大型恐龍張齒、擺尾、抬爪、嘶吼，發出傳神的吼叫聲。尾巴煽動樹葉發出「嗖嗖嗖」的聲音，感覺背後會有恐龍襲擊，令人忍不住顫抖！抬頭一看，滾滾濃漿將要噴發的火山奇觀，還有隕石撞擊地球，裸眼3D技術讓你感覺置身其中，隨時挑戰你心跳。

會呼吸、會動的巨型恐龍

活動現場除了打造侏羅紀時代過去的模樣外，還有很多逼真的恐龍模型。侏羅紀恐龍展打破了傳統的科普展覽的形式，近1:1高度復原的19隻超像真恐龍模型，能讓你全方位瞭解每種恐龍。比如3.5米高特暴龍頭骨，看着真的很過癮！

對了，必須溫提，在觀展的時候，可能會時不時被恐龍人偶「襲擊」，小朋友們可要注意背後。如果碰上了，還可以超近距離合照！

作為國內首個以超大型模擬恐龍模型和互動體驗展項結合的恐龍主題體驗空間，它的設計是從真實侏羅紀時代穿越到未來數位侏羅紀時代。除了可以全方位、360°地環繞觀看恐龍模型之外，還有一系列穿越未來的科技遊戲、為孩子們建築的恐龍樂園…

對了，必須溫提，在觀展的時候，可能會時不時被恐龍人偶「襲擊」，小朋友們可要注意背後。如果碰上了，還可以超近距離合照！（深圳微時光提供）

恐龍課堂，揭秘侏羅紀時代的秘密

除了好玩的穿越未來時空科技遊戲之外，還少不了乾貨滿滿的恐龍課堂。每個人的童年都少不了恐龍的陪伴，只要出現恐龍的名字、聲音、影像，不管男孩女孩都無法免疫，即便是已為人父的老男孩也曾對它有過念想。

狩獵侏羅紀、恐龍主題teamlab、絢爛滑梯…按圖看8個必玩恐龍互動遊戲▼

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其實我們對恐龍一點都不瞭解，既不知道它們的習性，還可能叫不出它們的名字，到現在只認識霸王龍和迅猛龍這些出鏡率比較高的恐龍，但都沒關係！這裡聚集了各種驚險刺激的恐龍課堂，恐龍滅絕、恐龍孵蛋、恐龍廝殺…關於恐龍滅絕，你又瞭解多少呢？全世界有6種說法，有人認為，恐龍是冷血動物，身上沒有毛或保暖器官，無法適應地球氣溫的下降，都被凍死了。

而現實又是怎麼樣的呢？一起來這裡探索秘密吧！在這裡，可以目睹恐龍誕生的全過程。從孕育、孵化到復活的恐龍，在馴龍基地接受訓練，而你，能親臨腳下感受龐大的其身軀，面對面和它們打招呼。

有趣、逼真、熱血！瞬間感覺童年的幻想和好奇心又回來了，錯過了就只能到國外去睇了！Let's move!

穿越侏羅紀展覽（深圳微時光提供）