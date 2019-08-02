【日本津島】津嶋神社夏季大祭　猶如千與千尋神明世界的紅橋

千與千尋的電影世界內，詫異的妖怪世界入口無意間出現在現實世界之中，因此千尋便碰巧闖入了這個奇幻國度，一連串的冒險也隨即展開。香川縣竟然也有一個奇幻的限定小島。

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津島是離岸不遠處的小島，島上豎立了一座津嶋神社，由於沒有路通往小島，因此平常的小島只可遠望。但令人驚奇的是，原來每年8月3日至4日的夏季大祭，都會奇蹟地出現一道紅橋由海岸通往小島上，入夜後的橋上更會點上星般的燈光，就像一條浮在海面的銀河。

點上燈的橋在大海上特別神秘，彷彿置身於千與千尋的世界之中。（www.city.mitoyo.lg.jp）

津嶋神社是一座專門祈求小朋友平安健康的神社，而這道兩日限定的橋便有「幸福之橋」的美麗名字，據說渡橋期間感受的海風可以吹走厄運同疾病，而到達神社後便可得到幸福，翌日的晚上8時更會發送奉納煙花，許多旅客都會站在橋上近距離欣賞。

除了紅橋以外，還有一個地方也是兩日限定！號稱全日本營業時間最短的車站「津島ノ宮」站都會在這兩日臨時開放，接載來往神社的旅客。

期間限定兩天的特別車站「津島ノ宮」站。（三豊市観光交流局官方網站圖片）

津嶋神社夏季大祭 日期：2019年8月4日至5日 時間：06:00至22:00 地點：香川三豐市三野町大見甲６８１６－２

限定的橋配上限定的花

紫雲出山

海拔352公尺的紫雲出山在每年春季都變得非常美麗，芝生廣場會盛開500棵染井吉野櫻和野山櫻，粉紅色的花朵染紅了整座山坡，而5至6月更會盛開八仙花，站在山頂上可在廣闊開揚的展望台可觀賞到瀨戶內海和小島群的壯麗景色…

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「香川兩日限定出現的木橋，通往海中小島上的神隱神社尋找幸福」​】

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