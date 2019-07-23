【日本深度遊】走入真正日本災難遺址　感受歷史提高災難應對意識

「緊急出口圖示」的綠色燈箱經常出現在戲院、學校、建築、醫院等，可以說是市民生活上非常熟悉，卻又陌生的一部分，因為香港大部分市民應該都幸運地未曾碰到要逃生的時候。但在日本卻有很多地方因為天然災害而受到不同程度的破壞，所以逃生對他們來說是非常重要。

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這個「既遙遠、又接近」的圖示當初原來是出自日本設計師小谷松敏文，後來由美術大學教授太田幸夫再改良而成，是1972年日本政府「緊急逃生出口」標誌設計比賽的優勝者，後來發展至國際通用的緊急出口標誌，而走進了大部分人的記憶中。

但除了我們常見的綠色底色之餘，不知大家有否看過白色的版本呢？我相信許多市民都知道綠色版本是表示「這裏便是緊急出口的位置」，而白色其實是代表「通往緊急出口的路線」，因此只要跟隨白色燈箱便可找到緊急出口了！而出口特意設計成綠色是希望燈箱在火災時也能明顯看到。

「緊急出口圖示」可說是既遙遠又接近的圖示。（unsplash／moino007）

日本的地理位置令它成為了天然災害較多的國家，後來更有戰爭的影響，因此政府非常重視災害應對教育。日本市民從小便對求生演習毫不陌生，而日本各地更有與各種災難、戰爭有關的地方和設施，希望提醒市民災害和戰爭的影響。

1、提醒世人核彈的禍害──廣島平和記念公園

廣島平和記念公園是被兩條河流分支包圍成三角形的公園，像城市中的小島。以前曾是繁榮的商業住宅區，但二戰時美軍在這裏投下核彈，把城市造成嚴重而深遠的傷害。

公園後來改建成傳達紀念與和平的信息，由日本建築大師丹下健三設計，內有廣島和平記念資料館、原子彈爆炸逝世者紀念碑、原子彈爆炸兒童記念碑等設施，希望藉着這此建築令後世明白戰爭殘酷，以及展示對和平的渴望。

廣島平和紀念公園。（Unsplash／fezbot2000）

裏面的標誌性建築物「原爆穹頂」登錄為世界文化遺產。在春季時，園內可以看見美麗的櫻花，元安川旁並列的300多棵櫻花樹將會盛開，可乘坐觀光船遊覽，為這片公園添上顏色和生氣。

2、佈滿美軍彈孔的建築──半田紅磚建築

半田紅磚建築是一所用紅磚打造的歐洲風情建築物，前身是戰前五大著名啤酒廠之一的「kabuto啤酒」。樓高五層的建築非常耀眼，同時極具建築和歷史的價值，見證着時光流逝和城市變遷。

在建築方面，適逢日本明治時期開始對世界開放，因此大量歐洲風格流入國內，而紅磚的建築風格和啤酒就是最佳證明。

半田紅磚建築。（半田紅磚建築官網圖片）

在歷史價值方面，1921年啤酒廠關閉後，曾成為玉米澱粉廠倉庫。到二戰時更被徵用進行軍工生產，參觀時不妨留意磚壁上有着一個個小小的彈孔，這都是來自當時美軍的空襲。這裏充滿了戰爭的氣息，因此被認定為國家有形文化遺產，站在建築內就像在看着時光畫面的快速倒帶回顧，現在館內作為資料館開放，有許多當年啤酒廠的資料。

3、1500位軍人的葬身之地──舊海軍司令部壕

舊海軍司令部壕是在二戰的沖繩戰役時，由日本海軍沖繩部隊的司令部所設置的地下戰壕，當時是用作司令官室、作戰室等。現在保留了當年戰爭時使用的通道，還有當時不同的活動室，包括了用於指揮的司令室、幕僚室、通信室等。

舊海軍司令部壕。（舊海軍司令部壕官方網站圖片）

這裏是二戰時和美軍展開激烈軍事行動的地方，亦是當時沖繩海軍將領和軍官集體自殺的地方，是死傷非常慘烈的地方。戰事結束後，這裏發現了1500名以上的遺骨，館內還展示了戰爭時曾使用的武器、穿過的軍服、壕溝的遺物、士兵們的家信等。

4、二戰敢死隊神風特攻隊──鹿屋航空基地史料館

鹿屋航空基地史料館展示了日本海上自衛隊的歷史資料，當中以第二次世界大戰時，日本的特別攻擊隊「神風特攻隊」為代表，隊員抱着視死如歸的心態執行襲擊任務，駕駛戰機直接衝往目標進行攻擊，因此聞名於日本軍隊之中。

鹿屋航空基地史料館。（鹿屋市觀光協會圖片）

館內展示了他們專用的零式戰鬥機、還有特攻隊員的遺物、鹿屋基地等。其他的展品包括當地居民的情況、海軍歷史、以及海上自衛隊使用過的航空飛機。

5、唯一被火山灰掩埋的鳥居──埋没鳥居

位於櫻島內，是日本唯一被火山灰掩埋的鳥居，1914年發生的火山爆發噴出了30億頓以上的岩漿，巨大的爆發力更令原本是獨立島嶼的櫻島與半島連接，當時大量火山灰噴到各處，更把原本高3米的鳥居埋沒，而現在所見的是鳥居前端1米部分，希望藉此提醒後世火山的可怕。

埋沒鳥居。（鹿兒島官網圖片）

6、山泥傾瀉的瞬間──土石流受災家屋保存公園

雲仙高原旁邊的普賢岳火山於1991年發生爆發，一年後引發的山泥傾瀉摧毀了山下11棵房屋，而政府為了紀念這件災難，便把遺蹟原封不動的留下，也為後世人起了警愓作用。

遺蹟佔地約有6200平方公尺，包括室內3棟、戶外8棟的建築都平均掩埋在高達2.8公尺深的土石之下，周圍則是鐵紅色的火山礦層岩。幸好當時政府及時發現土石流的不尋常狀態，因而把村民遷移到外，因此沒有任何傷亡。但透過這個遺蹟可以見識到當年強勁的火山泥傾瀉。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「綠底白底大不同，分清兩種緊急出口圖示的顏色令逃生路線更順利」​】

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