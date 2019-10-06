【台北捷運遊】中山、雙連站商圈　11個文青熱點、美食古蹟大集合

以台灣中山捷運站、雙連捷運站為主軸而形成的南西商圈，是台北當地人也熱愛的逛街、休閒好去處。除了誠品等大文創景點外，也推薦走入赤峰街，喝杯咖啡坐一個下午放空休息。 捷運中山站周邊亦有許多融合文藝場所的古蹟，像是到台北光點看場電影，或到蔡瑞月舞蹈社體驗日治宿舍的日式典雅，絕對是台北市一個放鬆休息的文藝首選！

1. 誠品生活南西店

+ 2

誠品南西店位於新光三越隔壁，之前本來屬於新光三越南西二館，目前由誠品接手後以全新面貌展現在大家眼前。誠品南西店全店共計 6 層樓，每一層各有主題與特色。樓層融合許多知名餐廳、小物與文創商品的「生活聚場」，樓層設計活潑，創新的氛圍深受大家喜愛。

▸ 地址：台北市中山區南京西路 14 號 ▸ 營業時間：週日至週四 11：00 – 22：00，週五及週六 11：00 – 22：30 ▸ 交通方式：捷運中山站 1 號出口

2. expo SELECT

+ 4 + 3 + 2

Expo SELECT，以「 台式生活美學 」為概念，成為台灣最經典優秀的原創設計品牌匯集區。在這邊，可以看到各種發揚台式文化美感的創意經典商品， 將台灣美學發展到極致。除了各種商品之外，四樓也有手作體驗區域，並可以看到市集經營風格呈現，展現富饒文化特色的理想生活。

3. 神農生活

+ 3 + 2

使用溫暖色調的神農生活超商， 給人一種溫暖的家的味道。神農市場 MAJI FOOD & DELI 可不僅僅是普通的蔬果菜市場，更是一個提供無毒、安心等食材的地方。市場販售的蔬果等，來自全國各精緻小農的作物產品（ 其中為數不少已獲得農委會的神農奬章 ）更有超市難見的優質小品牌調味醬料。除了蔬果之外，也有熟菜食堂，直接把熱騰騰的熟食帶回家。

【台北捷運遊】沿住綠色「松山新店線」 橫掃5間文青必去小店

【高雄旅遊】17個景點玩三日兩夜 台灣南部竟然有個小香港？

【台灣嘉義】荒廢鐵軌丶星空玻璃屋…盤點13個森系打卡呃Like絕景

4. URBAN SELECT

+ 3 + 2

外型清新俏麗的 Urban Select，是一家咖啡輕食結合複合式餐飲店。兩層樓的店面，設計成一棟白色的小房子，希望帶給顧客家一樣的感覺。Urban Select 以「 家的美好生活 」為主題，店內集結各種生活選物，希望為生活中增添美好的樂趣，在療癒舒適的環境中享受甜點、咖啡釋放都市中累積的壓力，店內也有各式生活選物，增添生活中的各式美好氛圍。

▸ 地址：台北市中山區中山北路二段 20 巷 15 號 ▸ 營業時間：週日-週四09：00-21：00，週五-週六09：00-22：00 ▸ 交通方式：捷運中山站 4 號出口

5. 台北光點

台北光點的前身是美國大使館，直到中美斷交之後建築物轉型成以電影文化為主的台北之家。台北之家內有電影院、電影沙龍，提供各種文藝座談的藝術聚會場所。台北光點內部有許多電影相關書櫃，參觀者可以隨意翻閱，享受電影的藝術氣氛。

▸ 地址：台北市中山區中山北路二段18號 ▸ 營業時間： 10：30-22：00；每週五、週六延長營業時間至22：30 ▸ 交通方式：捷運中山站4號出口

6. 林田桶店

位於長安東路上的林田桶店，是台灣僅存手工木桶店。台灣在日治時期的居家用品多半是木製，像是洗澡、煮飯用的木桶等。但隨著塑膠產業的興起，木桶逐漸沒落。但林田桶店仍以最傳統的手工方式製作木桶，延續美好的傳統技藝。老店的口碑更吸引許多人慕名前來，甚至日本人也會專程來桶店購買木桶呢。

地址：台北市中山區中山北路一段108號 營業時間：平日 10:30 – 20:30，週日 10:30 – 12:00 交通方式：捷運中山站1號出口

7. 蔡瑞月舞蹈研究社

蔡瑞月是台灣現代舞的先驅，1921年出生於臺南市，在16歲時赴日學舞，並將舞蹈帶回台灣。蔡老師留下500多支現代舞的創作，像是「印度之歌」、「咱愛咱臺灣」等，並且結合了多元的舞蹈，包含芭蕾舞、民族舞、臺灣的民俗舞蹈等，融入其中，被稱為臺灣現代舞蹈之母。

蔡瑞月舞蹈研究社是日據時期的日本文官宿舍，為傳統日式的木造建築。1953年成為臺灣現代舞之母蔡瑞月的家、編舞及創作練舞教室，後來演變成舞蹈的教室。現在的蔡瑞月舞蹈研究社是複合式的展演空間，旁邊也有優雅的舞蹈咖啡廳可以坐下來休息，享受一下文藝氛圍。平常這邊除了藝文展演之外，也有芭蕾舞教室喔。

地址：台北市中山北路二段48巷10號 營業時間：週二-週日10:00-次日1:00，週一休館。 交通方式：捷運中山站 4 號出口

8. 文昌宮

+ 3 + 2

位於雙連市場附近的台北文昌宮香火鼎盛，是台北學子重要的守護神。文昌宮祀奉文昌帝君，非常靈驗。進入廟宇之中可以隨著廟宇中的參拜路線進行參拜或者是參觀，另外，也可以買心願吊牌掛上祈福，有時也會有祈福法會舉行。不管是學生的考試或者是各種公務員考試等，有求必應。

地址：台北市中山區民生西路45巷9號 開放時間：5:00-21:00 交通方式：捷運雙連站2號出口

9. 赤峰街

+ 2

赤峰街可說是中山區文青的代名詞。赤峰街在50 年前，是台灣的二手汽車零件產業與五金產業發展的所在。近幾年來，赤峰街轉型發展，老宅巷弄間有許多異國的質感甜點咖啡店，轉個彎又有文青手作空間，成為中山區重要的文藝基地。閒來無事時，不妨來赤峰街轉轉走走，吃片蛋糕吧。

交通方式：捷運中山站2號出口

10. 林安泰古厝

+ 2

林安泰古厝是臺北市現存古宅中年代最久的古厝之一。本來位於敦化南路拓寬用地的範圍內，後來移至現址而保存下來。林安泰古厝使用外顯閩南建築形式，環境清幽，可見傳統建築的巧思。古厝目前為文物展覽館，為花博公園的一部份，現在也有許多新人選擇在這邊拍攝復古風的婚紗照！

▸ 地址：台北市中山區濱江街5號 ▸ 營業時間：星期二至星期日09:00-17:00 ▸ 交通方式：淡水線圓山站下車後轉搭紅50至新生公園站

11. 川渝小吃坊

+ 2

川渝小吃坊賣的是正宗四川料理，香、麻、辣的好滋味吸引許多饕客遠道而來。最有名的招牌餐點是他們的重慶酸辣粉系列，Q談的酸辣粉加上道地的湯汁和配料，一口接一口，非常過癮。除了酸辣粉之外，也有紅油抄手、米線和口水雞等料理，當然除了主食之外，也別忘了來道小菜，粉蒸排骨、梅干扣肉等。

川渝小吃部除了招牌的酸辣粉系列料理之外，也有提供台式的熱炒菜單，若是喜歡熱鬧的和三五好友一起享用熱炒的話，這邊也是一個吃飯聚會的絕佳選擇！小吃店內另外也提供甜湯（像是木耳湯）和飲料，讓你在大快朵頤的時候也可以清涼一下解解膩。不管是喜歡川菜或者是台式熱炒，千萬不要錯過。

地址：台北市大同區南京西路 18 巷 6 弄 8 之 1 營業時間：11:30 – 21:00 交通方式：中山站 1 號出口

捷運中山站 附近有那麼好逛又好吃的地方，你都去過了嗎？不妨現在就來趟中山旅行吧！

【本文獲「KKday」授權轉載。】