【土耳其旅遊】伊斯坦堡5大必去免費景點　 行市集、參觀清真寺！

土耳其的人氣近年來節節攀升，愈來愈多人慕名而來一睹土國神秘又夢幻的異國風采，但也不少人選擇利用旅遊歐洲航班的中途轉機時間，來一趟快閃伊斯坦堡景點，而出國玩最討厭的就是去倒哪都必須「買門票」，尤其若只是利用轉機時間出來逛逛的，想必一定都不想再換錢或消費，這篇就為大家介紹5個來到伊斯坦堡不但必去，而且完全免費的土耳其景點！

首先若是利用轉機時間旅遊，有時間壓力的快閃行程，要特別注意，從機場搭乘地鐵到主要的觀光去大約需要30～40分鐘的車程，再加上步行時間抓個1個小時最保險，若是在清晨抵達機場的，也可以搭乘計程車。另外還要有心理準備，土耳其人滿為患的人口，去到哪都必須花上一陣子排隊等候喔！

不少人選擇利用旅遊歐洲航班的中途轉機時間，來一趟快閃伊斯坦堡景點（kendramint@Instagram）

#1. 蘇丹艾哈邁德（藍色清真寺）｜Sultanahmet Camii

來到土耳其，不能不拜訪的就是這座經常出現在明信片上的蘇丹艾哈邁德清真寺，以典雅氣派的鄂圖曼風格為建築基底，再融合拜占庭的教堂建築風格，使用的是特殊的伊茲尼克藍色花紋磁磚，因此被稱為藍色清真寺。清真寺一般來說都只會有4根喚拜塔，但相傳當時決定建造這座藍色清真寺的艾哈邁德一世，想在喚拜塔底部塗上黃金「altın」塗料，卻被建築師誤聽為數字6「altı」，因此誕生了這座奇特的清真寺。

遊客們可要特別注意，去參觀藍色清真寺要是不用門票的！周圍通常會有不少商人說可以跟他買門票，就帶你走不用排隊的入口，千萬不要傻傻的被他們騙了，乖乖地排隊入場吧！

開放時間：全天開放 所需時間：排隊約1～5小時，參觀約15～30分鐘 交通：搭乘地鐵T1線至「Sultanahmet站」，步行約3分鐘

#2. 蘇萊曼清真寺｜Süleymaniye Camii

蘇萊曼清真寺建成於16世紀中，出自於中世紀的偉大建築大師「錫南（Mimar Sinan）」之手，短短7年的時間，便建造出了這座土耳其伊斯坦堡重要的大清真寺之一。蘇萊曼清真寺位在金角灣上方高坡上，可以完整俯視整個伊斯坦堡市區與博斯普魯海峽，不同於藍色清真寺冷色調的內部設計，蘇萊曼清真寺內附十分明亮，並多了暖色調的裝飾，整體較鮮明活潑，遊客也比較少，可以輕鬆自在的享受，沒有壓迫感的仔細欣賞每個建築細節。

開放時間：全天開放 所需時間：一般不需排隊，參觀約15～30分鐘 交通：可搭乘電車到「Eminönü站」，步行約15分鐘

小提醒： 若要進內參觀，請勿穿著短袖短褲，女生需要把頭髮整個包起來 請勿拍攝正在禱告的信徒，這樣是很不尊敬的！ 清真寺一天有五次禱告，會短暫限制入場 盡量不要挑選在週五前往，週五是一週最多人會到此禱告的日子

點擊下圖看其餘3大必去景點！

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以上就是小編為大家介紹的5個免費土耳其景點，到每個城市旅遊一些必要的花費當然不能省，但城市中也藏著不少景點是不必花大錢就能欣賞的～去到哪裡都是一種緣份，在寶貴的時間內做好完善的安排，都能有最好的旅遊體驗！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於【土耳其景點】轉機快閃伊斯坦堡～5大免費景點】