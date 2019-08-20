免費環遊世界但要做妹仔？異國情侶招「任勞任怨」無薪攝影師捱轟

冇糧出但包食包住、免費環遊世界，這樣的條件你又制唔制？記錄台日異國戀的Facebook page「雖然媽媽說我不可以嫁去日本」於8月初發文，徵求一起環遊世界的隨行攝影人員，旅程中會包食、住、交通等事項，但冇糧出，而且要有日文對話能力，有時候還需要幫忙看顧小孩，此Po一出引來網友正反兩面意見。

Facebook page「雖然媽媽說我不可以嫁去日本」在8月初Po出用中、日文寫的徵人啟事，上面寫明徵求「免費一年一起世界旅行攝影人員」，一開始條件就先人後君子，表明「沒有薪水，但是包整趟旅程的三餐、住、交通、玩（入場券之類的）費用」，其他還包括要有日語對話能力、會到哪些地方還沒有決定；而工作內容則包括攝影紀錄整趟旅行、管理器材、攝影許可交涉、攝影資料管理等等等等，甚至有時候還要幫手湊細路！

包食包住唔駛錢環遊世界，你制唔制？網民反應兩極，即睇留言▼

不過多數人對於不給薪水很有意見（即睇網民留言▼）

還有網友提出質疑（即睇網民留言▼）

經營「雖然媽媽說我不可以嫁去日本」的兩名主角，女方是台灣人，男方是日本人，兩人靠用訊息傾偈累積感情，跨越兩國的戀愛故事在網上爆紅後，曾在2017年被拍成電影，如今Facebook page有高達37萬人追蹤。

原PO（Facebook@雖然媽媽說我不可以嫁去日本 截圖）

延伸閱讀：

拿錯好尷尬！icash卡擬真「身分證」 地址：古錐市撒嬌鄉

喇牙抱蛋小心了！破卵後十多隻小喇牙爬出...屋主嚇傻

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】