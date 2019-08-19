【日本九州】宮崎自由行懶人包　盤點5大必去景點、人氣美食！

宮崎縣，位在九州南部，舊名為日向國，是日本最古老的城市之一，宮崎縣不僅擁有許多美麗的名勝，更是許多日本古老神話傳說的發源地，除了許多名勝古蹟外，宮崎縣的美食更是讓人津津樂道，尤其是近年來奪下日本和牛奧運會冠軍的宮崎牛更是來到宮崎縣必吃的美食，今天小編就要來介紹宮崎縣有甚麼好吃好玩的，趕緊來看看吧。

宮崎市內交通

宮崎市的鐵路系統並不發達，因此主要的交通方式都以巴士為主，小編這裡就要推薦一個超好用的票劵，宮崎交通一日券，這張一日券只要1800日圓（ 約港幣$133 ），就可搭乘宮崎市區內的巴士，還能夠前往宮崎必去的景點高千穗峽，非常的划算。

宮崎市的鐵路系統並不發達，因此主要的交通方式都以巴士為主 （Instagram@sstuguss ）

宮崎必去景點

#1. 日南太陽花園 (サンメッセ日南)

宮崎縣因日照充足，也被人稱之為「日南」，就是日照南方的位置，而在九州的日南海岸這裡有一座以地球、陽光、歷史和浪漫為主題的海濱公園－日南太陽公園，這裡除了能看見許多漂亮的裝置藝術，還有海天一線的絕美海景，許多人慕名而來的便是這七尊摩艾像。

這些摩艾像是因為在1960年，智利發生大地震，將復活節島上的給摧毀，而日本在當時協助了當地政府的修復工作，為了感謝日本，復活節島的長老便認可了摩艾像的復刻計劃，因此這七尊摩艾像可以說是官方認證的復刻版，讓人可以不用大老遠跑到智利也能夠看見這嘆為觀止的世界奇景。

日南太陽花園的七尊摩艾像令很多人慕名而來 :

地點：宮崎縣日南市大字宮浦2650 門票：大人700円，初中生500円，4歲以上350円 營業時間：9:30-17:00

#2. 青島神社＋鬼の洗濯板

青島神社是宮崎縣指標性的景點之一，因為這裡是日本神話的故鄉，整座青島神社供奉著山幸彥、豐玉姬、鹽椎神，其中的山幸彥、豐玉姬後來結為夫妻生下的男孩就是大名鼎鼎的「神武天皇」，因此青島神社也是傳說中天皇的起源。而在神社旁的鬼の洗濯板也是整個青島地區非常著名的景點之一。鬼の洗濯板是一片長達8公里的波狀岩，是從海中隆起的水成岩，砂岩層層堆積形又受到海浪的侵蝕，進而成現今如洗衣板的形狀，真的非常壯觀。

青島神社是日本神話的故鄉 :

地點：宮崎県宮崎市青島2-13-1 開放時間：08:00-17:00

宮崎必去景點當然唔止得咁少啦 , 按圖睇更多必去景點 :

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宮崎美食推薦

#1. 辛加園

宮崎牛是近年來崛起的和牛王者，宮崎牛曾經連續三屆得到了日本和牛奧運會的冠軍殊榮，可是超越了松阪牛、神戶牛、近江牛等傳統三大名牛呢。宮崎牛的血統是由農業團體精心的管理，並且搭配宮崎縣獨特的溫暖氣候和自然的環境，讓牛在優良的環境中成長，也因為特殊的養殖方式讓宮崎牛的脂肪不易氧化，使牛肉中的脂肪入口即化且不油膩這便是宮崎牛的一大特色。

地點：宮崎県宮崎市江平西1-1-1 營業時間：16:00-隔日1:00

#2. 蜂樂饅頭

蜂樂饅頭是九州非常知名的連鎖甜點專賣店，蜂樂饅頭的本社原先是販賣蜂蜜的，為了推廣自家的產品，發展出了蜂蜜饅頭這項點心，也因此大大的打開了知名度。蜂樂饅頭所賣的饅頭，與我們熟知的饅頭非常不一樣，他們的饅頭就是台灣的車輪餅，中間會夾紅豆及白豆等餡料，在麵皮上則是會加入自家的蜂蜜，因此吃起來會有濃濃的蜂蜜香氣，非常的好吃。

地點：宮崎県宮崎市橘通東3-4-24 營業時間：11:00-15:00、17:00-20:30

#3. 炎の舞らくい

宮崎縣除了必吃的宮崎牛外，另一項必嘗的宮崎名物就是炭火燒地雞，小編這裡要介紹的就是專賣宮崎名物的炎之舞(炎の舞らくい)。炎之舞是間專賣宮崎名物與道地鄉土料理居酒屋，餐點從一般的一品料理、新鮮刺身到極富特色的宮崎炭火燒、鄉土料理、藁燒料理等一應俱全，當中最推薦宮崎炭火燒地雞了，來到宮崎絕對要來嘗嘗這特色美食。

地點：宮崎駅改札すぐ 營業時間：11:00-17:00 、17:00-24:00

宮崎縣因為地理位置關係並不是非常熱門的旅遊景點，但也因為如此，這裡許多自然景觀或是名勝古蹟不會過度觀光化而被破壞，而宮崎縣的美食更是不輸許多日本的觀光勝地，如果到九州旅遊，非常推薦來到宮崎縣，享受好吃好玩的宮崎之旅吧。

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【宮崎自由行】探訪日本神話發源地！交通、景點全攻略​】