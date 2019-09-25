【福岡住宿】15間溫泉旅館方便就腳：博多接駁巴士、房內露天風呂

九州福岡有許多溫泉旅館以及飯店可以推薦，讓COMPATHY為你介紹這些溫泉設施迷人的地方吧！可以看夜景的風呂、房間內就有露天風呂、能欣賞到傳統漁法「鵜飼」的溫泉地、有著雙倍美肌之湯稱號的泉質、溫泉可以帶回去當作化妝水等，豐富情報就在這裡！

來到福岡自由行，想知道周邊有哪些有景點又有美食又可以購物的溫泉飯店嗎？還是飯店附近有著屋台街可以覓食的好去處？（VCG）

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來到福岡自由行，想知道周邊有哪些有景點又有美食又可以購物的溫泉飯店嗎？還是飯店附近有著屋台街可以覓食的好去處？這裡集結了博多、運河城、車站附近的飯店，交通方便，地理位置良好。若是想要拉遠一點，也有渡假村模式的飯店，讓你可以一邊泡湯，一邊感受美麗的日落風情，或是在沙灘上騎著馬，都很適合一家三代一同出遊來感受福岡的美好溫泉！



※由於日本消費稅率將更改，部分價格可能出現變動，文章內所示價格以採訪及執筆時為準，詳情請點進官網內查詢

親子遊小朋友免費入住｜泰泉閣

「泰泉閣」是福岡「原鶴溫泉」的旅館，這裡的自家泉源有兩種，分別為可以幫助老廢角質代謝的鹼性單純泉與吸收多餘油脂的硫磺泉，這兩種泉質都對肌膚有幫助，因此又稱為「雙倍美肌之湯」。特別的是小學生以下的小朋友可以免費入住，當然也會準備兒童餐點以及早餐、棉被等，條件是2位大人可以附1名小朋友，選擇一泊二食的方案，還可享貸切露天風呂免費泡50分鐘，相當適合親子遊的你們！

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■雙人房價 12960日幣起～ ■地址：福岡県朝倉市杷木志波20 ■交通方式：JR久大線「筑後吉井」站下車開車約10分

有美肌風呂又可以欣賞鵜飼｜六峰館

「六峰舘」頂樓有準備附露天風呂的特別室，可以在房間內就享受到露天風呂，適合害羞的朋友們。4到5樓則是準備有半露天風呂和內風呂的準特別室，其他房型也不錯，所有房間都能欣賞到「筑後川」和田園風情。這裡也是原鶴溫泉的旅館，有著雙倍美肌之湯的稱號。夏天時可以看見筑後川的日本傳統漁法「鵜飼」，相當適合整個家庭帶著兒童出遊來欣賞喔！

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■雙人房價 43074日幣起～ ■地址：福岡県朝倉市杷木久喜宮1840 ■交通方式：「吉井」站、「杷木」巴士站備有免費接駁車

療癒溫泉的划算選擇｜小野屋

「小野屋」開放感十足的露天風呂，浸泡在其中，十分療癒，還可享有原鶴溫泉的美肌效果！這裡有星之湯、宙之湯這兩種溫泉，可以盡情享受泡溫泉的樂趣！在官方網站事前預約的話可以獲得館內利用券1000円，能夠用在土產店、晚餐的飲品、貸切風呂等，一泊二食最便宜只要10800円起，相當划算！推薦給想要體驗日式旅館的小資族們。

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■雙人房價 21600日幣起～ ■地址：福岡県朝倉市杷木久喜宮1841-1 ■交通方式：JR久大線「筑後吉井」站開車約10分

在脇田溫泉享用鹿兒島的美食｜楠水閣

「楠水閣」位於秀麗的犬鳴山系腳下的「脇田溫泉」，是在元祿十六年時就被記載在「筑前続風土記」裡的溫泉，歷史悠久。這裡有10種類的露天風呂、大浴場等各式泉池可以盡情享受，當然也有家族風呂、貸切風呂等可以利用。來到這裡推薦選擇一泊二食的方案，可以品嘗到來自「鹿兒島」的美食，不管是家庭、情侶之間都能好好享受療癒的時光。

■雙人房價 60480日幣起～ ■地址：福岡県宮若市脇田507 ■交通方式：「篠栗」站備有免費接送巴士。

享受舒適和風的二日市溫泉｜大丸別莊

「大丸別莊」是位於從1300年前就持續湧出的「二日市溫泉」上，從奈良時代直至今日，即使時代變遷也不曾改變的天然溫泉。大丸別莊有大正亭、平安亭、昭和亭這3棟建築以及獨棟分離的蓮魚庵，根據建築的年代各有各的樂趣。旅館擁有舒適性以及便宜性，讓你可以盡情的放鬆。在蓮魚庵擁有最古老的風格，你可以在這裡盡情享受全然的和風氛圍。從福岡機場或是博多前往都非常方便。

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■雙人房價 59400日幣起～ ■地址：福岡県筑紫野市湯町1丁目20-1 ■交通方式：JR「二日市」站下車搭計程車約5分

海鮮吃到飽又能享受夕陽沉入玄界灘｜休暇村志賀島

「休暇村志賀島」位於「玄界灘」附近，在這裡可以品嘗到玄界灘的海鮮，相傳後漢的光武帝曾經贈與倭寇國王發掘金印的金印之島。並提供博多玄海新鮮吃到飽，以海鮮為中心，約50種菜單讓你盡情享用。還可以一邊泡溫泉，一邊享受夕陽沉入玄界灘帶來的美景療癒，富含礦物質的泉源，具有相當高的保濕效果，對神經痛以及慢性婦女病也有幫助，推薦給你！

■雙人房價 29000日幣起～ ■地址：福岡市東区大字勝馬1803‐1 ■交通方式：JR「西戸崎」站搭乘渡假村接駁巴士前往（須事先預約）

在福岡泡由布院溫泉和武雄溫泉｜博多由布院 武雄溫泉 萬葉之湯

「博多由布院 武雄温泉 萬葉之湯」位於九州博多，你可能會驚訝，在這麼熱鬧的市中心裡，會有溫泉可以泡？！是的，萬葉之湯將佐賀、大分運輸過來的溫泉水帶到你們身邊了！這個旅館將大分由布院溫泉以及佐賀的武雄溫泉的泉水給直接運到市中心，讓在博多市逛街逛到累的人，即使不去這兩個地方，也能泡到這兩個地方的溫泉喔！推薦一泊二食的方案，可以選擇美味的佐賀牛套餐喔！

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+ 3 + 2

■雙人房價 18792日幣起～ ■地址：福岡県福岡市博多区豊２丁目３−６６ ■交通方式：「天神」站、「中洲川端」站、「博多」站備有免費接駁車

可以帶回家當作化妝水以及飲用的溫泉｜筑後川温泉 FUKUSENKA（ふくせんか）

「筑後川温泉 FUKUSENKA」主打源泉掛流的溫泉，它有幾點魅力，分別是PH8.7的弱鹼性，可以取代成為化妝水，另一個是這是取得溫泉飲用許可，喝下去也沒問題！能夠將溫泉帶回去當作化妝水和蒸溫野菜都很推薦！推薦一泊二食，可以品嘗他們的當地料理，「うきは市」擁有豐富的大自然，物產豐饒，山珍野味絕對能滿足你的味蕾！

+ 7 + 6 + 5

■雙人房價 22660日幣起～ ■地址：福岡県うきは市浮羽町古川1099-8 ■交通方式：JR「筑後大石」站開車約3分

提供免費消夜以及天然溫泉大浴場｜Dormy Inn博多運河城前

「Dormy Inn博多運河城前」如其名一樣，位於博多運河城附近，Dormy Inn系列一貫的傳統就是會提供免費的宵夜拉麵，以及天然溫泉大浴場都是它人氣的所在！房間就是一般的商務旅館大小，不過五臟俱全，推薦洗澡的時候就是大浴場泡溫泉最享受！也可以選擇含有早餐的方案，享受他們的洋食吃到飽，美味健康、種類豐富，可以省去張羅餐點的麻煩！

■雙人房價 25600日幣起～ ■地址：福岡県福岡市博多区祇園町9-1 ■交通方式：JR「博多」站徒步10分

生活機能良好｜Dormy Inn博多祇園飯店

「Dormy Inn博多祇園飯店」一樣Dormy Inn系列提供免費的宵夜拉麵以及天然溫泉大浴場，而且都佈置得很有溫泉旅館的氛圍。這裡周遭生活機能良好，不僅附近有便利商店全家，還有藥妝店以及超市，要購物補貨都很方便！而且距離車站（地下鐵空港線「祗園」站）只需要徒步1分鐘，幾乎是咻～一下就能進到飯店去，是你便利的好選擇！

■雙人房價 19000日幣起～ ■地址：福岡県福岡市博多区冷泉町1-12 ■交通方式：JR「博多」站徒步10分、地下鐵空港線「祗園」站（3號出口）徒步1分

附近有得吃又有得買，頂樓浴場還可以看夜景｜博多RESOL飯店

「博多RESOL飯店」地理位置良好，距離車站只需要走路1分鐘，附近就有一蘭拉麵以及唐吉訶德、還有屋台街可以尋覓美食，簡直有得吃又有得逛！頂樓的大浴場可以讓你一邊泡湯一邊看夜景，十分享受！客室也是選擇低反發的床墊，讓你睡的舒適自在。五月初還有祭典可以觀看，像是知名的「博多咚打鼓節（博多どんたく）」就能欣賞敲打飯杓的特殊景觀！

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■雙人房價 17600日幣起～ ■地址：福岡県福岡市博多区中洲4-4-10 ■交通方式：「中洲川端」站（1號出口）徒步1分

有免費早餐又有溫泉可泡｜超級飯店LOHAS

「超級飯店LOHAS」相信大家不陌生，深受海外地區遊客歡迎的連鎖飯店superhotel，最有名的就是它的免費早餐了，不過只到2019年11月1日。這間飯店價位便宜，有免費早餐，又有天然溫泉大浴場可以享受泡湯的樂趣，CP值極高，難怪深受大家的喜愛，通常熱門時段的空房總是一房難求，建議提早規劃，才能提早卡位住到這間評價極高的飯店！

■雙人房價 16000日幣起～ ■地址：福岡県福岡市博多区博多站南2丁目1番32号 ■交通方式：「博多」站（筑紫口）徒步約8分

帶著爸媽以及小孩來場三代同堂的渡假吧｜ROYAL HOTEL宗像

「ROYAL HOTEL宗像」是適合三代同堂的渡假村，你可以帶爸媽及以小孩來這裡盡情放鬆，距離福岡市約60分鐘的車程，就能享受到無比的快樂。位於北九州正中間的宗像，是個富含歷史與自然的小町，渡假村裡提供當地的自然體驗，你可以享受沙灘騎馬等戶外踏青。還提供美味的餐點以及療癒的溫泉讓你全然放鬆。可在博多站搭乘免費接駁車（須預約）

■雙人房價 16720日幣起～ ■地址：福岡県宗像市田野1303 ■交通方式：「博多」站、「東郷」站與「Royal Hotel宗像」備有免費接駁車（須預約）

有天然溫泉有桑拿還有岩盤浴｜波葉之湯

「波葉之湯」受到大地的恩惠，從地下800公尺湧出的天然溫泉，以每分鐘400公升的豐富湯量引以為豪。以圍繞著綠意的寬廣露天風呂為中心，在大空間以及浴槽可以放寬心情的享受療癒溫泉。此外還有內風呂以及桑拿可以體驗，溫熱身體後有提供冰冷的水風呂讓你降溫。設備豐富，也提供岩盤浴讓你徹底鬆一下，結束後還有餐廳可以覓食喔！

■地址：福岡市博多区築港本町１３番１号 ■營業時間：09:00～01:00 ■交通方式：福岡市營地下鐵「中州川端」站徒步約18分

提供免費接送，小朋友至長輩都能安心的泡湯｜那珂川清瀧

「那珂川清瀧」在JR博多車站有提供免費的接送巴士，所以交通算是方便！背振山麓的地下深處，從早良花崗岩覺醒的良質天然溫泉，湯質滑順，沒有刺激，從小朋友到長輩都能安心使用。風的溫度帶來香氣，變換顏色的葉子，蟲鳴鳥叫聲，來泡湯順便感受這裡的四季移轉吧！此外溫泉對於神經痛、肌肉痠痛、疲勞回復、健康增進、慢性婦女病等都有不錯的功效。

+ 5 + 4 + 3

■地址：福岡県那珂川市南面里326 ■營業時間：10:00～23:00（最終入館 22:00） ■定休日：四 ■交通方式：JR「博多」站備有免費接駁巴士。

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