【南九州住宿】一家大細私人風呂、12歲以下免費　親子遊酒店推介

這篇文章推薦你南九州的親子友善飯店，有些小朋友入住免費，有些提供小朋友備品，有些提供嬰兒車、嬰兒床服務，行程中最重要的就是住宿了！如何玩的盡興，飯店佔很大比例，尤其是帶著小朋友們，房間的大小、浴室有無乾濕分離、有提供大浴場等因素都很重要！當然大人們的感受也必須重視，這裡推薦幾家度假氛圍的飯店給你鬆一下！

溫馨的南九州親子住宿地圖

※由於日本消費稅率將更改，部分價格可能出現變動，文章內所示價格以採訪及執筆時為準，詳情請點進官網內查詢

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有免費宵夜與大浴場 Dormy Inn宮崎天然溫泉飯店（宮崎）

「Dormy Inn宮崎天然溫泉飯店」秉持著Dormy Inn系列一貫的堅持，這裡一樣擁有大浴場以及免費的宵夜拉麵（每日21：30〜23：00），來到日本想泡溫泉，又有預算問題嗎？那麼推薦你這間飯店！在頂樓有著天然溫泉的露天風呂可以享受，還有高溫桑拿以及用來降溫的水風呂（冷池），設備豐富！推薦可以選擇含早餐的方案，享受在地鄉土料理，有南蠻炸雞、冷汁（冷湯）等宮崎料理等你來品嘗！3歲～小學的小朋友添寢只需加2000円！

+ 3 + 2

Dormy Inn宮崎天然溫泉飯店 ■日文名稱：天然温泉 日向の湯 ドーミーイン宮崎 ■雙人房價 日幣約10000起～ ■地址：宮崎県宮崎市橘通西2-5-32 ■交通方式：JR宮崎站西口開車約5分

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緊鄰JR宮崎站的便利高評價旅宿 JR九州宮崎酒店（宮崎）

「JR九州宮崎酒店」緊鄰JR宮崎車站西口，超便利的地理位置以及高品質的設備服務，讓這間酒店一直以來都是高評價！客房採用明亮的宮崎海岸風格，有別於一般飯店昏暗的感覺，讓你感到輕鬆自在不壓迫！而且這裡12歲以下的小朋友可以免費與大人同住，大家都知道日本是算人頭的，這可是大大節省預算呢！注意一床只能加一位小朋友，若是2個小朋友的話，請選擇雙床房型，一樣是免費添寢！浴室採乾溼分離，水龍頭獨立，洗澡可以先放熱水，不用侷限於浴缸內洗喔！

JR九州宮崎酒店（宮崎） ■日文名稱：ＪＲ九州ホテル宮崎 ■雙人房價 日幣約10000起～ ■地址：宮崎県宮崎市錦町1-10 (JR宮崎駅西口) ■交通方式：JR宮崎站前徒歩1分

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位於青島神社附近有教堂有海岸的渡假飯店 宮崎ANA假日酒店（宮崎）

「宮崎ANA假日酒店」距離日本知名的「青島神社」相當近，住宿完可以將行李寄放在櫃台，再徒步前往參拜。座落於宮崎青島的宮崎ANA假日酒店，前方就是美麗的宮崎海岸，能在海邊浪漫散步其中。酒店附設教堂，若是有意在國外舉辦婚禮的朋友們不妨參考一下！飯店設施眾多，還有著名的青島溫泉可以享受泡湯的樂趣，有室內大浴場以及露天展望風呂喔！充滿渡假感的這裡，提供12歲以下小朋友可以與父母免費同住，飯店內的女廁也有尿布台可以使用！

+ 6 + 5 + 4

宮崎ANA假日酒店（宮崎） ■日文名稱：ＡＮＡホリデイ・インリゾート宮崎 ■雙人房價 日幣約20000起～ ■地址：宮崎県宮崎県宮崎市青島4丁目1−1 ■交通方式：搭JR日南線至「子供の国」站步行5分鐘

有大浴池可泡溫泉的舒適飯店 霧島國際飯店（霧島）

「霧島國際飯店」是一間溫泉飯店，有大浴池可以悠閒地泡溫泉，享受美好度假時光！有些房型包含露天風呂，讓你在房內就可以泡湯，有些房間占地寬廣，不會有壓迫感反而很舒適！這裡的和式房提供3歲～未就學的兒童，添寢再加1000円，3歲以下不用加錢。房型最多可以入住6位大人，並且提供無障礙的房型，讓行動不便的房客可以坐輪椅自由進出。推薦選擇一泊二食的方案，可以享用到鹿兒島黑牛與薩摩黑豚、錦江灣產鯛魚等美味的九州食材喔！

+ 4 + 3 + 2

霧島國際飯店 ■日文名稱：霧島国際ホテル ■雙人房價 日幣20000起～｜查看最低房價 ■地址：鹿児島県霧島市牧園町高千穂3930-12 ■交通方式：霧島神宮站開車約20分

貸切風呂讓你享受家族風呂 霧島MIYAMA HOTEL （霧島）

「霧島MIYAMA HOTEL」位於牧園町高千穗上，但這個高千穗與位於阿蘇附近的高千穗峽沒有關係，也離高千穗牧場有段距離喔！但是附近有個高千穗峰，坂本龍馬與其妻子阿龍曾經爬過這座山呢！飯店就再霧島溫泉市場旁。這家旅館的溫泉有分內湯2個、露天風呂3個，而且全部是貸切風呂！住宿的房客只要確認裡面沒人使用就可以泡湯，對於裸湯比較害羞的朋友們，這個相當適合！不管是家族風呂、男女混浴都可以，一切隨喜！是你住溫泉旅館的超值選擇～

霧島MIYAMA HOTEL （霧島） ■日文名稱：霧島みやまホテル ■雙人房價 日幣約26000起～ ■地址：鹿児島県霧島市牧園町高千穂3900-22 ■交通方式：JR霧島神宮站開車15分／霧島温泉站開車15分

懷舊的榻榻米風格 ​櫻島海濱酒店（櫻島）

「櫻島海濱酒店」並排在古里溫泉正中央，是一間還殘留著懷舊氛圍的酒店。住宿方面不用說，最自豪的溫泉也可以單純泡湯！溫泉是茶褐色的泉質，而且是掛流式溫泉，又以絕景露天風呂引以為豪！

大海就在眼前的混浴溫泉，開放感十足，吸引不少日本人前往泡湯，也有貸切風呂可以享受家族湯喔。全部的房間都可以眺望錦江灣，是海景套房，又能體驗榻榻米！推薦一泊二食的方案，可以享受鹿兒島在地料理，而且價位以溫泉旅館來說，十分便宜。

櫻島海濱酒店 ■日文名稱：櫻島シーサイドホテル ■雙人房價 日幣12000起～ ■地址：鹿児島県鹿児島市古里町1078-63 ■交通方式：JR鹿兒島站搭櫻島渡船15分

位於天文館通旁的親子友善飯店 Remm鹿兒島飯店 （鹿兒島）

「Remm鹿兒島飯店」就位於天文館通附近，生活機能良好，不管食事、購物都很方便！而且這間飯店是親子友善的旅宿，小學生以下可以免費入住，相當划算！交通更是方便，若是從鹿兒島機場進出的旅客，可以搭乘空港巴士抵達「天文館站」後，走路1分鐘即可到達，也可以搭乘市電抵達「天文館通車站」下車。全部的客房都有提供按摩椅，讓你可以回到房間立即放鬆。浴室採乾溼分離，對於帶小孩的家長們來說，是健全的設備，CP質非常高！

+ 3 + 2

Remm鹿兒島飯店 ■日文名稱： レム鹿児島 ■雙人房價 日幣7000起～ ■地址：鹿児島県鹿児島市東千石町1-32 ■交通方式：市電「天文館通」站／空港巴士「天文館」站徒歩1分

車站旁的方便旅宿 鹿兒島Solaria 西鐵飯店（鹿兒島）

「鹿兒島Solaria 西鐵飯店」就位於鹿兒島中央車站旁，交通十分方便，要利用電車移動到別處都很便利，是你帶著小朋友的最佳選擇之一！房內乾淨舒適，並且提供未就學的小朋友免費住宿，不過備品並不會增加，還是需要帶小朋友們的物品喔！有些房型可以眺望櫻島的火山美景，不妨在訂房間的時候備註想要高層樓可看到櫻島火山的房型吧！有試有機會～飯店內有提供付費早餐、午餐、晚餐服務，不用特別出去張羅食物，就能在飯店裡享用美食喔！

+ 2

■日文名稱：ソラリア西鉄ホテル鹿児島 ■雙人房價 日幣18000起～ ■地址：鹿児島県鹿児島市中央町11番(JR鹿児島中央駅前) ■交通方式：鹿兒島中央站東口地下直結徒步3分

在市中心就能泡天然溫泉 Hotel Dormy Inn 鹿兒島（鹿兒島）

YES！又到了歡樂的Dormy Inn系列時光了，位於市中心，附近生活機能完備，要血拚要美食通通OK！最重要的是這間飯店提供免費的宵夜拉麵，還可以在大浴場裡泡天然溫泉！在頂樓有著天然溫泉的露天風呂可以享受，還有高溫桑拿以及用來降溫的水風呂（冷池），設備豐富！「3歲～小學」的小朋友不加床只需加2000円！推薦可以選擇含早餐的方案，這裡提供奄美大島的雞飯和薩摩炸等在地鄉土料理，相當美味喔！

Hotel Dormy Inn 鹿兒島（鹿兒島） ■日文名稱：天然温泉 霧桜の湯 ドーミーイン鹿児島 ■雙人房價 日幣10000起～ ■地址：鹿児島県鹿児島市西千石町17-30 ■交通方式：鹿兒島市電「高見馬場」站徒歩約2分／鹿兒島空港巴士「天文館」站徒歩約3分

可以眺望櫻島火山的老字號飯店 城山觀光飯店（鹿兒島）

「城山觀光飯店」位於山上，乍看下自駕比較方便，不過這裡提供「中央巴士總站」以及「天文館市中心」的免費接駁車，讓你往來市中心不是問題！這裡是一間老字號的觀光飯店，最自豪的莫過於可以眺望遠方「櫻島火山」的展望風呂了！可以一邊泡湯一邊享受美景正是這裡主打的招待！飯店提供嬰兒車免費租借，讓你可以隨意在飯店裡自由移動。另外也提供付費嬰兒床服務，讓小BABY能夠安心入住！有些房型甚至採用歐舒丹的備品，相當高級！

﹙城山觀光飯店官方網站﹚

城山觀光飯店（鹿兒島） ■日文名稱： 城山ホテル鹿児島 ■雙人房價 日幣約30000起～ ■地址：鹿児島県鹿児島市新照院町41-1 ■交通方式：JR鹿兒島中央車站開車10分鐘

大房間可以欣賞天草的夕燒景致 松島觀光飯店 岬亭 （熊本）

「松島觀光飯店 岬亭」位於「松島」附近，每間大房間都可以欣賞到美麗的「天草」夕燒景致，對於想到天草賞海豚的朋友們來說，尤其是有帶小朋友的家長，這是一間很方便的住宿！小學生的費用是大人的50％～80％，這裡的方案都幾乎是附晚餐的方案，不過相當推薦你下訂於此！因為這裡的晚餐時在太澎湃了～尤其喜歡吃海產的朋友們，這裡的料理絕對不會讓你失望！有來自天草的伊勢龍蝦、車海老（車蝦）、鮑魚等，滿滿海味絕對讓你意猶未盡！

松島觀光飯店 岬亭 ■日文名稱：松島観光ホテル岬亭 ■雙人房價 日幣約26000起～ ■地址：熊本県上天草市松島町合津4710 ■交通方式：熊本空港搭九州產交巴士，往「天草・本渡」方向至「松島」站徒步10分鐘

在農場裡面體驗蒙古包 ASO FARM LAND 阿蘇國立公園 健康之森 （熊本）

「ASO FARM LAND 阿蘇國立公園 健康之森」是阿蘇的農場，裡面有蒙古包造型的獨棟房子，可以住2～4人，小孩子入住還有附小朋友們的備品，相當貼心！這裡是健康取向的農場，從名字就可以看的出來，包括飲食在內的設備等，都是以健康為目的出發的，創辦人希望宣傳健康的理念。除了基本款的蒙古包，還有許多可愛造型的蒙古包，例如知名的熊本熊在內，小朋友們一定會很喜歡這裡，因為充滿了許多可愛的氛圍，想來點不一樣住宿的朋友可以參考一下！