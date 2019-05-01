【北九州行程】博多運城河、柳川、天神　福岡四日三夜輕旅行攻略

福岡身為九州地區的重要城市，好吃、好逛、好買的東西自然也不少，像是博多運河城、博多車站可以逛街逛到腳軟，太宰府天滿宮、柳川、福岡城則是有豐富的人文歷史與美景， 九州福岡四天三夜 行程該怎麼排？這篇福岡攻略一次告訴你！

福岡四日三夜行程總覽

（KKday）

Day 1 福岡機場 → 乘搭地鐵／西鐵巴士前往博多 → 博多車站 → 博多運河城 → 中州屋台

1. 福岡機場往博多

一到福岡機場後，可以選擇在國內航廈B1乘搭地鐵機場線到達博多站，或是可以選擇在國內航廈乘搭西鐵巴士前往博多。

福岡機場。（IG: seagullkamome）

2. 博多車站

說真的相對於東京、大阪那一堆複雜的交通系統，小編真的覺得九州地區的交通真的超級好懂，基本上福岡地區的交通是以博多（Hakata）車站為中心，由JR九州、JR西日本、福岡市地下鐵組成，不論是從福岡前往京阪、還是從福岡前往其他九州地區，或是搭地鐵前往福岡市區景點，只要找到博多車站就可以囉～

博多車站。（IG: talanstagram）

身為交通樞紐的博多站，共有兩大出口，一個是西側的「博多口」，另一個則為東側的「筑紫口」，兩側都有超多好逛的百貨、雜貨、美食，完全就是在考驗大家的荷包深度～

博多車站內：購買伴手禮最適合的マイング 博多口(1F)：AMU Plaza、Tokyu Hands、博多阪急、KITTE博多、O1O1 博多口(B1)：找美食最適合的博多一番街、Peace Valley Street・Hakata9 筑紫口(1F)：AMU Est、DEITOS

3. 住吉神社

在博多車站血拼完、吃飽喝足之後，就可以前往住吉神社走走，當然有些人可能會說從博多站前往博多運河城較順路，不應該先排住吉神社，但逛完博多車站就直接逛博多運河城，會擔心大家的荷包在第一天就空了！ 而且腿大概會酸到明天走路會痛的那種程度。 所以建議如果不想一整天都是逛街行程的話，就可先排住吉神社，隔天再去博多運河城。

住吉神社。（Akinori Kobayashi @Facebook）

住吉神社的紅色建築，帶著一種內斂的氣勢，是日本十分重要的文化遺產，主要是祈禱航海安全、開運除災，所以想要求取運勢的人，也可以來這座神社試試看。住吉神社更是每年7月30日—8月1日舉辦名越大祭的重要場所，10月12日—14日則是有相撲會大祭。

從博多站筑紫口走大約十分鐘，即可抵達。 地址：福岡縣福岡市博多區住吉3-1-51 營業時間：9：00～17：00

4. 中州屋台

逛完櫛田神社之後，就可以乘搭巴士到中州屋台覓食，中州屋台是由許多小攤販所組成，大部分的日本道地美食都可以在這裡品嚐到，有點像是日本版的夜市文化，在小小的攤販中卻有著高水準的手藝，想要發掘隱藏版的饕客美食，小編就十分推薦來這裡！

從站前四丁目（博多站）乘搭百元巴士到南新地（Minami-Shinchi） 營業時間：每間屋台營業時間不同，但大多是從傍晚開始

中洲屋台。（Masatoshi Takada@Facebook）

Day 2 櫛田神社、博多運河城 → 福岡城、大濠公園 → 福岡巨蛋、福岡塔

1. 櫛田神社、博多運河城

櫛田神社前往的遊客較少，氣氛寧靜古樸、鬧中取靜，因此一大早不想要擠在一堆吵雜的人群中，就十分推薦大家先安排這個行程。櫛田神社同時也是每年祗園山笠祭的重要舉辦地點，因此在神社內，還能看到一些壯觀的山笠，也就是祭拜用的花車。

地址：福岡縣福岡市博多區上川端町1-41（座標：33.593044, 130.410624） 交通：乘搭地下鐵在「中洲川端駅」或「祇園駅」下車步行約5分鐘。 營業時間：4：00～22：00

櫛田神社。（櫛田神社@Facebook）

逛完櫛田神社之後就可以徒步前往博多運河城逛逛，順便在這裡吃中餐。博多運河城是結合商場、電影院、劇場、展場的複合式設施，也是十分優待觀光客的逛街地，許多店家只要出示護照，就可以想享有免稅的優惠，生活雜貨、藥妝、服飾等一應俱全，來這裡大肆掃貨準沒錯！

小提醒：聖誕節夜晚在水池舞台會有浪漫的水舞秀，秋季時博多運河城外還會有大片的銀杏樹，染黃的街道會充滿濃厚的秋意氛圍。

從櫛田神社步行3-5分鐘即可抵達。 地址：福岡縣福岡市博多區住吉1丁目2（座標：33.589836, 130.410745） 營業時間：全年無休，店舖 10：00～21：00，餐廳 11：00～23：00

博多運河城。（博多運河城@Facebook）

2. 福岡城、大濠公園

結束逛街行程後，就可以到福岡城、大濠公園欣賞風景，福岡城位於舞鶴公園內，歷史地位重要、更是日本國家指定史跡，不僅是福岡市民的休閒去處，每年的3-4月更是絕佳的賞櫻勝地！走上天守閣，俯瞰櫻花佈滿整個城址的樣貌，到了夜晚還能欣賞到經過燈光投射出不同色彩的櫻花。

從南新地（Minami-Shinchi）搭巴士6/113/114/201/203/208到赤坂。 地址：福岡縣福岡市中央區城內

福岡城櫻花（福岡官方城市指南YOKANAVI圖片）

而大濠公園則是位在福岡城的旁邊，走路5-10分鐘即可抵達（福岡美術館方向），公園本體為一座將近6萬坪的大湖泊，湖的周圍有幾個小島當地利用橋將它們和岸邊串連起來，讓遊客可以步行其中，從湖中央欣賞美景。

公園內，還有一家星巴克的環保概念店，整體使用回收木材建造，營造出十分溫暖的氛圍，不論在內用區還是戶外區皆能邊飲用咖啡邊享受湖邊的靜謐。

地址：福岡縣福岡市中央區大濠公園1-2（座標：33.585772, 130.376388）

大濠公園。（大濠公園@Facebook）

3. 福岡塔、福岡巨蛋

福岡塔能夠欣賞到福岡市區的各個瞬間，不論是早晨的海景、黃昏的夕陽，還是燈火通明的夜晚繁華市景，皆可從123公尺高的頂樓展望室以360度的全景盡收眼底。

從Kuromon巴士站乘搭77號巴士到福岡塔站（Fukuoka Tower) 地址：福岡縣福岡市早良區百道浜2-3-26

亮燈的福岡塔。（Fukuoka Tower）

如果你是棒球迷的話，距離福岡塔不遠的福岡巨蛋也很值得一去，遇上賽季還可以順道來瞧瞧日本職棒的現場威力，或是到週邊商品專賣店買個紀念品。不喜歡棒球也沒關係，可以到巨蛋裡附屬的Hawks Town Mall逛逛街，繼續買、買、買！

從Hilton Fukuoka Sea Hawk Hotel-mae乘搭巴士6-1 /10 /15 /20 /54-1 /77 /94 /W1到福崗塔站（Fukuoka Tower) 地址：福岡市中央区地行浜2‐2‐2

Day 3 東長寺→太宰府天滿宮→柳川

1. 東長寺

東長寺雖然不是觀光客必去的地方，但想要深入探索福岡、了解日本文化，這個景點就絕對不能錯過，東長寺是福岡市年代最久遠的佛寺，2樓的大殿供奉著全日本最大的木雕坐姿佛像，整尊佛像由一根木材製作而成，而非拼接雕成，工藝精湛。大佛的座台下則有一條「地獄通道」，讓你親身體驗一次地獄・極樂世界的巡禮。

地址：日本九州福岡縣福岡市博多区御供所町2-4 交通：乘搭地鐵至「祗園駅」1號出口步行約3分鐘。

東長寺（福岡官方城市指南YOKANAVI圖片）

2. 太宰府天滿宮

說到福岡第一個想起的景點絕對非太宰府天滿宮莫屬，算是每個初訪福岡的人必去的景點，位在福岡的這座天滿宮更是日本全國天滿宮的總本社，前往天滿宮的參道上還能看見許多石造鳥居，以及由國際知名的建築大師隈研吾所打造出的星巴克概念店，木頭交錯的設計，成為大家的朝聖地之一。天滿宮外還有許多海枝餅、香氣四溢的地雞肉，都很適合當個小點心吃。

從「祗園站」搭乘地鐵機場線到「天神站」，再走路至「西鐵天神站」，搭乘西鐵大牟田線到「西鐵二日市」再轉乘西鐵太宰府線至「太宰府站」。 地址： 福岡縣太宰府市宰府4-7-1 營業時間：06：30～19：00（依季節會有所不同，建議上官網確認）

太宰府天滿宮。（太宰府天滿宮@Facebook）

3. 柳川

被稱為世界著名水鄉之一的柳川是城中環繞的人工河，許多遊客會選擇來此體驗遊船活動，觀賞沿途的美景。除了景色優美之外，來柳川必吃的鰻魚飯和柳川鍋也超級美味，美景配美食根本一大享受！超級適合安排半日遊～

小提醒：建議大家這天可以住在天神附近，不但從柳川回去很方便，第四天要在天神附近的百貨大採買距離也不會太遠。

交通：從「太宰府站」搭西鐵太宰府線至「西鐵二日市」，再轉乘西鐵大牟田線至「西鐵柳川駅」下車。 乘船場地址：福岡県柳川市三橋町下百町1-6

柳川步道。（柳川水岸步道【柳川藍帶水岸】@Facebook）

Day 4 天神附近逛逛 → 乘巴士回福岡機場

最後一天當然要來個輕鬆一點的行程，可以先在天神地下街或是Parco最後血拼一下，肚子餓了也可以吃個博多豚骨拉麵（一風堂、一蘭都位在天神附近），最後再從天神搭乘西鐵巴士回福岡機場，在西鐵天神高速巴士終點站1號乘車處搭。

天神地下街。（ Tenjin Chikagai@Facebook）

如果厭倦了東京、大阪這些大城市，不妨來趟 九州福岡四天三夜 輕旅行吧！不帶腦的行程，讓你完全輕鬆玩～當然如果你想要好好玩九州地區的話，也可以安排久一點的假期，拿著一張九州JR Pass就可以玩透透！

【本文獲「KKday」授權轉載。】