【日本四國】日版天空之鏡？媲美玻利維亞的打卡勝地——父母之濱

去旅行除了購物、吃喝玩樂，還有絕對少不了要找個特別的地方打個卡，將旅程好好記下來。不過，想要有個特別的打卡景點真的不容易，想影楓葉、櫻花、雪景，卻又遇不到合適的時間，到底還有甚麼景點可以拍下難忘的絕美照片呢？ 為您精選了一個到四國絕對要去的打卡勝地，號稱日本版天空之鏡的父母之濱 （Chichibugahama），讓您可以在不用遠赴玻利維亞，就可以拍下屬於您的天空之鏡景觀！

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日本打卡必到勝地 —父母之濱介紹

父母之濱位於日本四國的香川縣，是日本一個一公里長的海水浴場。每當傍晚退潮的時候，沙灘上就會出現多個潟湖，只要捉準拍攝的角度，就可以將反映在水面上的天空、白雲、彩霞都盡收於鏡頭之中，拍下漂浮於水面上的第二個天空。

除了天空之鏡外，其實父母之濱的夕陽同樣是不容小覷的，作為「日本夕陽百選」之一，黃昏時的父母之濱絕對是值得好好紀錄下來的！無論和友人、家人，還是另一半，一樣適合在父母之濱紀錄最珍貴最美好的回憶。還有更重要的是，為了保持這遍土地，每個月的第一個星期日，都會有志願者進行淨灘，令這裡可以一直都保持適合打卡的地方，所以如果要前往，記得記得都要出一分力，至少將帶來的垃圾也一同帶走。

【圖話】玻利維亞天空之鏡閃現日本──「夕陽百選」父母濱海岸

▼▼黃昏時的父母之濱絕對是值得好好紀錄下來的！按圖放大看2019及2020年的最佳拍攝時間（日落時間）▼▼

日本打卡必到勝地 —父母之濱交通

父母之濱是一條海岸線，因此離三豊市市中心亦有一段距離。 如果要自行乘車前往，需要乘坐 JR 到 JR 詫間站，然後再轉乘巴士（仁尾線）到父母濱海岸下車。 不過這條路線在日本國定假期和星期日都不會行駛，因此相對於乘坐交通前往，KKday 更推薦您可以參加半日團，直接乘坐旅遊巴前往，您更可以選擇到 JR 高松站、瓦町站等上車，非常方便，免去乘坐交通轉車的不便。

去「父母之濱」的交通（三豐市觀光交流局圖片）

拍攝天空之鏡小技巧

要拍攝最美的天空之鏡，在選擇背景方面非常重要，一定要在仍然有少量水的平滑沙地上。另外，攝影者為了將倒影拍下，最好是蹲下或半臥，建議可以將手機倒轉，鏡頭向下，會更容易拍到天空之鏡。記得拍攝亦不可以太急，最理想是擺每個 Pose 後待漣漪消失才按下快門。想要拍下最美的照片，絕對需要花些時間和耐性，慢慢就會拍下最美最滿意的天空之鏡。

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