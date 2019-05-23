【九州福岡】20個日本人的IG打卡秘景：天空之鏡丶向日葵花海

美食之都北九州福岡，除了屋台、牛雜鍋，還有各式各樣熱門的網美餐廳、IG臉書打卡勝地、必去的私房景點。喜愛攝影及打卡分享美照的你，跟著小編整理的重要景點，福岡該怎麼玩怎麼拍以及文青最愛哪些咖啡廳，你也能成為IG打卡熱門話題喔。

除了京阪神，選擇前往九州的遊客也越來越多，內文推薦了許多福岡特有的景點，「光之道絕景」、近郊的「水辺之森」、適合情侶約會曬恩愛的「糸島夫婦岩」及「戀木神社」。不論是秘境般的景點或是天然文化紀念物玄武岩洞、海底隧道及餐廳美食，福岡比我們想像的更好玩。夏日還能搭乘觀光巴士或遊覽船一睹若戶大橋的美麗夜景。觀光旅遊除了能攝影、分享美照，也能使人深刻體驗到當地旅遊產業的用心，亦能帶給旅客們更美好的回憶。



福岡縣IG人氣打卡景點

1. 福津｜宮地嶽神社 光之通道​

位於九州福岡縣福津市的「宮地嶽神社」因2016年日本尊尼偶像團體「嵐」，為航空公司JAL拍攝廣告而掀起一波熱潮，儘管沒有提到廣告拍攝地，還是被強大的粉絲們給神出來啦。而著名的「光之道」，每年只會出現兩次，延伸到玄界灘的陽光筆直且一毫不差的照射在參道上的美麗瞬間，被譽為「死前必看的絕景」。也吸引非常多觀光客前往只求一睹夢幻般的美景。

▼▼按下圖看看被譽為「死前必看的絕景」的「宮地嶽神社」▼▼

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地址：福岡県福津市 宮司元町7-17-1 交通方式：福間站下車、搭乘巴士約5分。徒步約25分（約2km）。

2. 柳川｜向日葵園

柳川的夏季觀光活動，非向日葵花海莫屬啦，七月中旬至八月上旬為花海綻放的花期，向日葵的數量多達50萬株，是非常壯觀的景象，前來賞花的民眾絡繹不絕。置身在向日葵花海內，盛開的花朵，綻放黃澄澄的溫暖色澤，是夏天最棒的禮物。雖然福岡柳川的向日葵園活動，台灣知道的人並不多，但在柳川已舉辦了20年了，喜歡花海的旅客可以利用花期盛開之際前往旅遊喔。

▼▼按下圖看看柳川夏季必看的向日葵花海▼▼

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地址： 福岡県柳川市橋本町 交通方式：西鐵大牟田線・柳川站下車搭計程車約１５分。

3. 筑後｜戀木神社

在「水田天滿宮」一隅的戀木神社內供奉的是日本極少數的「戀愛之神」，據說是後人為了紀念日本平安時代的政治家「菅野道真」，到臨死前都掛念著京城的妻子，於1226年隨著水田天滿宮一起建造而成。神社前的戀愛參拜道路，鋪設著心形的陶板，神殿內的花紋、護身符、神籤、繪馬也設計成愛心的形狀，也不少情侶會一同前往參拜、祈福。

▼▼戀木神社供奉著情侶必定要參拜的「戀愛之神」，按下圖看看▼▼

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地址： 福岡県筑後市水田62-1 交通方式：ＪＲ羽犬塚站開車5分、徒步20分。ＪＲ新船小屋站開車8分。

4. 篠栗｜九大の森

「篠栗九大の森」位於九州大學用地的西側，因為裡面的「水辺の森」而成為福岡最熱門IG拍照打卡景點。水中巨大的落羽松，像極了宮崎駿動畫「魔法公主」內的場景，感覺隨時會出現山獸神的絕美秘境，入秋後顏色轉紅的落羽松美景更增加許多觀光人潮想一親芳澤。開園時間會因季節而產生異動，出發前建議事先查詢好，搭乘巴士或JR電車也能到達。

「水辺の森」的落羽松像如宮崎駿動畫「魔法公主」內的場景，按下圖看看▼▼

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地址： 福岡県糟屋郡篠栗町和田1009 交通方式：「篠栗」站下車後搭乘「オアシス篠栗」巡迴巴士即可抵達。

5. 糸島｜椰子樹鞦韆（ヤシの木ブランコ）

位於福岡近郊的「糸島」，陽光、沙灘、海岸線與椰子樹，根本是心目中悠閒度假的仙境。兩棵面朝海的椰子樹，再加工製作成鞦韆，在充滿熱帶島國風情的沙灘上盪鞦韆，非常的愜意又浪漫，也是女子旅行的首選拍照地點，搭巴士即可達，另外也有觀光計程車及腳踏車租借服務，可向遊客中心的櫃檯洽詢。

▼▼按下圖看看可作為度假仙境的「糸島」▼▼

6. 糸島｜櫻井二見浦

糸島的熱門景點之一，兩座「夫婦岩」與海中的「白色鳥居」。二見ヶ浦夫婦岩其實為附近的櫻井神社祭拜的「神體」，在古代被視為龍宮的入口，而二見ヶ浦夫婦岩也是日本夕陽百選之一，據說夏至時可以見到夕陽從夫婦岩的正中央落下，可以想像若親眼見到那畫面有多美。每年四月下旬至五月上旬的大潮日，夫婦岩中間會換成大注連繩，並舉辦「大注連繩掛祭」。

▼▼糸島的IG打卡熱點除了以上的椰子樹鞦韆，還有的是兩座「夫婦岩」與海中的「白色鳥居」▼▼

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地址：福岡県糸島市志摩桜井 交通方式：搭乘「昭和巴士西の浦線」至西の浦(二見ヶ浦入口)下車徒步23分。JR筑前前原站開車約25分。

7. 糸島｜PALM BEACH

若是前往糸島，PALM BEACH無庸置疑的絕對是系島的旅遊首選，清澈蔚藍的海岸，沿著海岸線的複合式商業設施以及在IG爆紅的拍照景點「天使的翅膀」。在擋土牆上繪有天使翅膀的彩繪，吸引了許多年輕女生、情侶、家庭前往拍照。特別推薦在午後有夕陽照射的時刻拍照，但因為沒有遮蔽物，所以雨天時壁畫會淋濕，若能在沒有下雨的午後拍攝，呈現出的效果最美。

▼▼糸島PALM BEACH的「天使的翅膀」是喜歡打卡的你所不能錯過的▼▼

地址：福岡県福岡市西区西浦286 交通方式：JR筑前前原站開車約25分。

8. 糸島｜芥屋大門

日本三大玄武岩洞之一，同時也是日本最大的一個，「芥屋大門」被指定為國家天然紀念物，也是糸島的觀光勝地之一。洞窟中因被海水侵蝕而自然形成六角柱狀的玄武岩為相當特別的風景。在洞窟內，上方的岩石像蜂巢般密集的柱狀，令人嘖嘖稱奇。但若沒有搭乘遊覽船是沒辦法看見這般風景的唷，建議可以搭乘遊覽船一睹玄武岩的風貌。

▼▼芥屋大門被指定為國家天然紀念物▼▼

地址：福岡県糸島市志摩芥屋 交通方式：JR筑肥線筑前前原站搭巴士約30分。

▼▼福岡的打卡熱點當然不只以上所介紹的，按下看看更多你不能錯過的火紅景點▼▼

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即使手殘也能拍出好照的甜點店、咖啡廳

1. mbb (marbre blanc bubbles)

「mbb」位在天神商圈內，與同樣位在天神商圈內的Marble Brown是姊妹店。結合Marble Brown的冰淇淋加上「雞蛋仔」創造出獨具特色的新甜點。店內裝潢風格獨具且不失可愛，相當受日本女生的歡迎。在當地也是有名的甜點店，經過電子媒體的介紹後，也流行到海外。店內菜單30種以上的選擇，喜歡到特色甜點店拍照打卡的妳，別錯過囉。

▼▼「mbb」的甜點和店內裝潢風格一樣可愛，是愛到Cafe打卡的你不能錯過的▼▼

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地址：福岡県福岡市中央区大名2丁目1-31 營業時間： （一～四）11：00～23：00（五、六、日、例假日）11：00～24：00 交通方式：西鐵天神站徒步7分。

2. 鈴懸

位於福岡博多的「鈴懸」，是一間非常有名氣的和菓子老舖。距今已有90多年的歷史。店外的櫥窗，會隨著季節的不同而展示不一樣的藝術造型和菓子。鈴懸的代表性商品「銅鑼燒」和「鈴乃最中」，銅鑼燒以兩片長崎蛋糕作為餅皮包裹著滿滿的紅豆餡；鈴乃最中則是鈴鐺造型裡面包滿豐富的內餡。餡料是北海道產的紅豆泥，帶有優雅的香，是老少咸宜的國民美食。

▼▼「鈴懸」的和菓子在福岡十分有名氣▼▼

3. HIMITSUNO HANAZONO

HIMITSUNO HANAZONO位在天神站附近，與一間名為「陳」的韓式料理相連著。來到本店必吃的就是抹茶甜點。最受歡迎的KIWAMI抹茶タワー，一共有7種不一樣種類的抹茶，抹茶雪花冰、抹茶醬、抹茶蛋捲、抹茶冰淇淋、胖可、抹茶塔及白玉，滿足抹茶控多元的味蕾。另外，莓果系列的冰品也相當好吃，不管是一個人前往，或是揪團結伴，吃甜點真的是人生非常享受的事喲。

▼▼來到HIMITSUNO HANAZONO必吃的就是抹茶甜點和莓果系列的冰品▼▼

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地址：福岡県福岡市中央区大名1丁目12-58 パサージュビル2F 營業時間：平日:11:30～15:30（LO14:30）17:00～23:30（LO22:30） 六日・例假日:11:00～23:30（LO22:30）（每週一店休） 交通方式：距離西鐵福岡站4分鐘。

4. Campbell.Early（キャンベルアーリー）

一來到 Campbell.Early 店門口，明亮的燈光， 暖色調的裝潢風格，展示櫃內擺滿了各式各樣色彩鮮艷的熱帶水果。好吃的水果鬆餅更是讓嗜甜的女孩兒們為之瘋狂。因為水果產季不同，不一樣的時期總能品嚐到不一樣的風味的果物。無花果、西洋梨、葡萄柚以及福岡產的超甜草莓，搭配著鬆鬆軟軟的鬆餅，清爽又不膩口，特別推薦給喜愛水果或是鬆餅愛好者。

▼▼ Campbell.Early是水果或是鬆餅愛好者必去的地方▼▼

地址： 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1JR博多シティ9F 營業時間：11:00～22:00(L.O. 21:30) 交通方式：JR鹿兒島本線「博多」站直結。搭乘博多口附近的手扶梯到9階。

5. Ivorish 福岡本店

天神的人氣咖啡廳「Ivorish 法式多士專賣店」，精緻的擺盤及俐落的裝潢設計，在當地相當受歡迎。福岡店是Ivorish的發源本店，目前在東京、神奈川都設有分店、可見人氣非常高。各家分店每個月也會推出美味的期間限定料理，不管是鹹的甜的菜單上都有唷！除了下午茶以外，也可以選擇鹹食作為正餐，份量能夠吃飽。店內除了提供好吃的法式多士以外，也販售許多精緻的伴手禮，不論是送給親友或是自用都很棒呢！

▼▼Ivorish是法式多士控的必到之處▼▼

地址：福岡県福岡市中央区大名2丁目1番地44号 營業時間：10:00～22:00（L.O. 21:00） 交通方式：西鐵電車：西鐵福岡（天神）站徒步5分。福岡市地下鐵：天神站2號出口徒步3分。

【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【福岡私房景點20選】日本人IG打卡勝地，網美的人氣景點，快約閨蜜一起去！】