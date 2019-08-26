【比利時旅遊】迪南一日遊懶人包　搭纜車上峭壁堡壘、睇鐘乳石洞

在決定旅行景點前，往往會被一篇部落格或一張照片所吸引，比利時布魯塞爾、布魯日及根特皆是大家所推薦的，因為規劃在布魯塞爾住上五晚，便上網找找比利時其他景點，下面這張照片就是完全吸引我，讓我決定去了"Dinant"（迪南）

文：旭山

比利時迪南（旭山攝）

薩克斯風（色士風）的故鄉-迪南，位於法語區的小鎮，默茲荷將小鎮一分為二。從布魯塞爾使用Rail Pass搭車前往，需在那慕爾Namur換車。

薩克斯風發明者阿道夫•薩克斯出生於此，少年時期喜愛製作樂器，1840年，他根據特奧巴爾德•波姆（Theobald Boehm）的波姆式長笛原理發明了薩克斯風，薩克斯風博物館是免費參觀，可以在門口前與阿道夫合影。

迪南天主教聖母教堂Collegiate Church Notre-Dame，原為羅馬式建築，於10世紀建造，因戰爭被摧毀僅剩北面，原址重建於西元13世紀，屬哥德式教堂，頂端的洋蔥塔是後來16世紀加上去的，教堂裡的彩繪玻璃是不能錯過的。

迪南著名的景點之一峭壁上的堡壘Citadel of Dinant，前往堡壘的方式有爬樓梯和搭纜車，票價是一樣的。

點擊下圖參觀要塞堡壘博物館，搭纜車賞小鎮美景風光！

+ 5 + 4 + 3

Grotte La Merveilleuse鐘乳石洞令人驚訝的是這是私人擁有的，當時屋主想要挖個洞蓋倉庫，結果意外發現了這個鐘乳石洞，根據比利時法規，地下所有權屬地上的所有權人，導覽約一小時，導覽員每個小時走一遍，導覽的最後需爬上120階樓梯，回到地表上，有點佩服他的腳力，石筍、石柱及瀑布在眼前形成浩然的大地景觀。

比利時著名佳餚是淡菜，迪南Chez Bouboule是谷歌（Google）到的餐廳，一鍋滿滿的淡菜，顆顆都有肉，磨菇和芹菜帶出了鮮味，這湯極度鮮甜，是當地人相當推崇的一家餐廳。

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：2018 比利時 迪南 Dinant 一日遊】