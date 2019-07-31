比利時自由行攻略10個貼士：去埋荷蘭玩幾多日最好、花期係幾時？

比利時可能是西歐最容易被忽視的旅遊目的地之一。比利時位於歐洲西部，東臨德國，南與法國接壤。北面與西面則分別與挪威、英國隔海相望。因為歷史原因，飲食、文化和社會都比較多元。來到這裡旅行，既可以在這裡購物和享受不同民族的美食，也可以在這裡感受到城市文明，參觀各種歷史古蹟和博物館。 今天要說的有十個到比利時旅遊的注意事項，不出所料，其中三分之一都與啤酒有關！

比利時這個國家很有趣，雖然比起盧森堡的面積比利時算是大國，但相比其他鄰近國家，她顯得非常之小。（Alex Vasey／Unsplash）

1. 第一次去比利時旅行，一般需要多少天？

行程方面，香港可以直飛阿姆斯特丹和布魯塞爾，你可以這兩個地方作為出發站或者終點站。

荷蘭及比利時，春天去西歐看花，建議7天行程。如果你有7天左右的時間，可以只玩荷蘭和比利時。有自然風光也有城市景觀，不走回頭路，遊玩效率高！由於只玩兩個國家，因此整體自駕時間不會太長。平均每天開車2小時，大部分時間可以用於遊玩。每天不需要起太早，會比較輕鬆！比利時這個國家很有趣，雖然比起盧森堡的面積比利時算是大國，但相比其他鄰近國家，她顯得非常之小。東有德國，西有對岸的英國。南有法國，而北也有荷蘭。 然而，比利時的文化歷史並不比他國遜色。

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