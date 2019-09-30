【韓國旅遊】首爾地鐵一號線沿線美食推介　必試嫩豆腐、辣豬蹄！

在整理沿線美食的時候發現了一個很有趣的現象，雖然都是首爾，但是每一條線路上的美食店都會有一個明顯的特質區別於其他的線路。比如興建於1971年、貫穿仁川特別市、首爾特別市和京畿道的一號線，沿途的美食大多都是從前開始就受到人們喜歡的「幾十年老店」、「元祖XXX」，這些店就如同一號線一樣，充滿時間的厚重感。所以如果想嘗試傳統韓國的味道，請盯緊接下來的內容吧。

1969年開店營業──庭院嫩豆腐

在辦公樓聚集地的市廳地區，有一家聞名遐邇的嫩豆腐老字號名店「庭院嫩豆腐豬蹄(舊 庭院嫩豆腐總店)」。湯是誘人的紅色，但是不會很辣，自1969年開業以來，就一直很有人氣。

招牌菜單「嫩豆腐湯」共有3種口味，分別是：豬肉、牡蠣、牛肉。提供給客人的小菜，全部是店裏親自醃漬制作而成，不含防腐劑，更健康，小菜都是可以免費續加的。來市廳的話一定不能錯過這家嫩豆腐美食店啊！

休息日：週日、法定節假日 、元旦、春節連休(3天)、中秋節連休(3天) 地址：首爾特別市中區世宗大路11街33 서울특별시 중구 세종대로11길 33 交通：2號線市廳站9號出口，步行2分鐘

首爾的海鮮廚房──鷺梁津水產市場

想在首爾吃到新鮮又便宜的海鮮應該去哪裏好呢？答案是首爾西部的永登浦地區的「鷺梁津水產市場」。從地下2層～地上6層，海鮮商家鱗次櫛比，你可以買到新鮮的海鮮後，去這裏的任何一間餐館交一點加工費，便能享受廉價又物美的海鮮大餐了！近年來備受外國遊客歡迎的韓國海鮮料理——醬蟹也可以在此品嘗到。

休息日：全年無休 ※因店鋪而異 地址：首爾特別市銅雀區鷺得路674 서울특별시 동작구 노들로 674 交通：1號線鷺梁津站1號出口，步行4分鐘

白鐘元的三大天王推薦──玉川辣豬蹄

他家的人氣餐品「辣豬蹄」採用特製的調味料醃制而成，香氣撲鼻而且辣味十足，用生菜包著辣豬蹄、蒜頭一起吃，美味無比。如果吃不了辣的話，可以選擇「韓方豬蹄」，在慢炖收汁料理過程中肥油被充分釋出，不油不膩且富有彈性。

休息日：每月第1、3個週日，第2、4個週一 地址：首爾特別市鐘路區鐘路51Na街23 서울특별시 종로구 종로51나길 23 交通：1號線東大門站3號出口，步行5分鐘

國民小吃，百吃不厭的人氣辣炒年糕！──JAWS炒年糕

沒有人會不喜歡的味道──JAWS炒年糕。擁有420家分店，Q彈的年糕，搭配上特制醬汁，辣中帶甜的味道叫人欲罷不能。

糯米腸吃起來口感特別香醇，裏面加入了年糕、堅果、卷心菜、胡蘿蔔、韭菜等特別搭配，真正做到了既美味又營養。並且沒有米腸特殊的「異味」，就算是不太習慣米腸的人也可以嘗試一下，吃的時候可以蘸上鹽或者年糕的醬汁一起食用，味道會更佳啊。

手工油炸食品的種類有甜南瓜、紅薯、鱿魚、紫菜卷和煎餃。使用12種食材的特製麵粉，搭配健康的原材料，成品不僅色香味俱全，還保證了健康。

休息日：春節、中秋連休 地址：首爾特別市鐘路區鐘路10街5 서울특별시 종로구 종로10길 5 交通：1號線鐘閣站4號出口，步行1分鐘

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