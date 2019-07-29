【日本紅葉2019】最強日本紅葉情報！最佳賞楓時期、20個絕美秘景

現在夏季就要諗定秋季旅行去邊玩，去日本賞紅葉也是個好選擇。日本無論是東京、關東、關西、九州、北海道等地都可以欣賞紅葉絕景，為你綜合2019年賞紅葉最強攻略，話你知最佳賞楓時間、賞楓景點，等你計劃好時間去日本睇紅葉！

預測楓葉最佳欣賞時間

日本的紅葉季節大概於9月中至12月頭，維持大概兩個幾三個月。全國各地開放時間有別，北海道、東北部、北陸部、關東、關西、九州各有不同，以下為預測楓葉最佳欣賞時間，揀啱時間去影最靚紅葉樹林。

北海道：9月中旬 - 10月下旬

東北：10月中旬 - 11月上旬

關東：10月上旬 - 11月下旬

關西、東海北陸：10月下旬 - 12月上旬

中國、四國、九州：10月下旬 - 11月下旬

富士山幾時都係最熱門的影相地點，配合楓葉，效果更佳。(gettyimages)

燒菲林影寫真！賞楓秘景逐個睇！

揀啱日期睇紅葉，還要揀個靚地方去到先影到靚相，為你綜合各地影紅葉之地，餵飽IG，令你要不枉此行。

【北海道6大賞楓靚景】賞楓時間：9月中旬 - 10月下旬

【1. 道東—知床五湖】10月頭至10月中為最佳時間

於世界遺產知半床半島中央的知床五湖，是棕熊的棲息地，五個湖畔旁有兩條林間步行道，一邊散步一邊睇紅葉，是賞楓的好地方。

知床五湖 地址：北海道斜里郡斜里町 交通：從JR網走站到知床斜里站，到宇登呂搭「知床觀光船」到知床五湖，8:30am首班 電話：0152-23-3131

河畔舒服，去散步都不錯，又可以入森林睇小動物。(網上圖片)

【2. 道東—阿寒(滝見橋)】9月底至10月初為最佳時間

阿寒湖，好多人會到此區浸溫泉，另外又可睇楓葉、睇河畔流水，景色怡人舒服，不少人冬季睇雪景、秋季來郊遊。

阿寒湖 地址：北海道釧路市阿寒町阿寒町 交通：從釧路市區，經國道240，約1小時10分鐘到 電話：0154-67-3200

阿寒(滝見橋)的紅葉景色。(圖片來源: tenki.jp)

【3. 道東—知床峠】9月尾至10月頭為最佳時間

知床五湖之外，知床国立公園內的知床峠，到秋天就成為一片楓葉叢林，路上有時又會見到蝦夷鹿、棕熊等野生動物。

知床峠 地址：北海道斜里郡斜里町知床国立公園 交通：JR知床斜里站，到宇登呂溫泉巴士總站，乘坐前往羅臼的巴士，於「知床峠」站下車

知床半島，有「日本最後秘境」美譽，山明水秀，怡人舒服。(網上圖片)

【4. 道央—支笏湖】10月中為最佳時間

支笏湖，是日本透明度最高的湖，出名不結冰的淡水湖。這湖畔被北海道四大名山包圍，包括惠庭岳、樽前山、風不死岳及紋別岳。到了秋季，山頭就會紅葉處處。

支笏湖 地址：北海道千歳市支笏湖 交通： 1. 由札幌站／小樽站／旭川站至千歲站 2. 由帶廣站／釧路站／函館站至南千歲站

支笏湖，出名不結冰的淡水湖，秋季可以坐船出河睇紅葉。(圖片來源: ekitatsu@twitter)

【5. 道央—定山溪】10月頭至10月中為最佳時間

說到札幌賞楓之地，不能不提及於西南部的定山溪，這裡的溫泉好出名，可以邊浸邊歎紅葉景色。唔浸溫泉，可以去搭「紅葉高空纜車」，可以睇到如名信般動人的紅葉絕景。

定山溪 地址：北海道札幌市南區定山溪 交通：由JR「札幌」站搭往 「豐平峽溫泉」的河童LINER(かっぱライナー)，在「定山溪湯之町」站下車，約60 分鍾，徒歩約1分鐘到 電話：011-598-2012（定山溪觀光協會）

當地的溫泉街，有溪流、步道，走過時可欣賞兩旁艷麗火紅的楓葉。(圖片來源: zipangguide.net)

【6. 道南—洞爺湖】10月尾至11月頭為最佳時間

去北海道浸溫泉，都會聽過洞爺湖，此湖是北海道3大景觀之一，更是日本三大湖。湖畔在秋季，兩方就會開滿楓葉，變成艷紅的湖畔。

洞爺湖 地址：北海道虻田郡洞爺湖町及有珠郡壮瞥町 交通：JR室蘭本線「洞爺」站，搭前往「洞爺湖溫泉」的道南巴士，在「洞爺湖溫泉公車總 站」下車，約20分鐘，徒步約1分鐘到 電話：0142-75-2446（洞爺湖溫泉觀光協會）

貴為北海道三大景觀的洞爺湖，各位可以到湖畔噴火記念公園散步賞楓。(圖片來源: zipangguide.net)

【東北4大賞楓靚景】賞楓時間：10月中旬 - 11月上旬

【1. 東北—秋田內陸縱貫鐵道】：10月中至11月初為最佳時間

日本鐵路有種攝人魅力，配合楓葉的鐵路更令人停下留影。

秋田內陸縱貫鐵道 路線：由角館至鷹巣，途經角館、阿仁合、阿仁前田、鷹巣等站 備註：不能使用JR PASS

秋田裡面有不少有名的鐵路，其中有「日本最有意境的鐵道」之稱的秋田內陸縱貫鐵道，被溪林山谷包圍，坐上客可穿過艷紅楓葉森林之中，保證影唔少靚相。(圖片來源: 易遊網)

【2. 東北—第一只見川橋梁】：10月中至11月初為最佳時間

第一只見川橋梁，橫跨只見川鐵道，這拱橋周邊的景色美如仙景，春天有粉紅櫻花、夏天綠草如茵、秋天有艷紅楓葉、冬天有白茫茫雪景，絕對可勝任外媒所稱的「世界上最浪漫鐵道」。

第一只見川橋梁 位置：於只見線鐵路，「会津桧原」車站與「会津西方」車站之間 備註：拍攝的話，可到「第一只見川橋梁展望台」 地址：福島縣大沼郡三島町川井969-7515

橋梁位置於「会津桧原」車站與「会津西方」車站之間，秋天可去搭車穿過槐葉隧道。(圖片來源: 易遊網)

【3. 東北—青森十和田湖】：10月中至11月初為最佳時間

位於青森的十和田湖，為雙層破火山口湖，湖面平靜如鏡，倒影山林樹影，這裡也是看日落勝地，醉人極致。

十和田湖 前往方法：可先到遊客中心，再步行至湖畔 地址：018-5501 青森縣十和田市奧瀨十和田湖畔休屋486 交通： 1. 由新青森站，搭JR湖水號巴士至十和田湖（休屋），約3小時10分鐘 2. 由八戶站，搭JR奧入瀨號巴士至十和田湖（休屋），約2小時15分鐘 3. 由七戶十和田站，搭十和田觀光電鐵巴士(十和田方向)／十和田觀光電鐵巴士(燒山方向)至燒山，再搭JR湖水號巴士至十和田湖（休屋），約2小時10分鐘

在湖面上泛舟，景致怡人。(圖片來源: 易遊網)

【4. 東北—岩手猊鼻溪溪谷】：10月尾為最佳時間

去岩手縣一定要去的古蹟—猊鼻溪溪谷，為「日本百景」之一，有齊奇岩及瀑布、鍾乳洞等，四季景色分明。

猊鼻溪溪谷 地址：一關市東山町長坂字町467 交通：JR大船渡線「一關站」至「猊鼻溪站」，步行約5分鐘

秋季到此可在約2公里的河流上，欣賞楓葉。(圖片來源: 易遊網)

【關東4大賞楓靚景】賞楓時間：10月上旬 - 11月下旬

【1. 關東—茨城花貫溪谷】：11月中至11月尾為最佳時間

步行汐見瀑布吊橋，眺望滿佈楓葉的山谷風景，楓葉顏色層次分明，影相一流！

花貫溪谷 地址：茨城縣高萩市大能地内 交通：JR常磐線特急列車至高荻，轉搭日立電鈇交通臨時巴士約20分鐘到花貫溪谷

可汐見瀑布吊橋賞楓，又可以從沿著散步道欣賞楓葉。(圖片來源: zh-tw.zekkeijapan.com)

【2. 關東—千葉龜山湖】：11月中至12月頭為最佳時間

此龜山湖相對歷史不久，於1980年興建，近40年的歷史，是千葉縣內最大的水壩湖，周邊有笹川溪谷、猪之川溪谷，可以泛舟，欣賞楓葉。

龜山湖 地址：千葉縣君津市川俣舊川俣 交通：JR「上總龜山站」，步行12分鐘

龜山湖是千葉縣內最大的水壩湖，讓你欣賞四季分明的景色。(圖片來源: zh-tw.zekkeijapan.com)

【3. 關東—東京殿谷戸庭園】：11月中至12月頭為最佳時間

城市綠洲的殿谷戸庭園，是國家級的庭園，於1915年，由江口定條別莊的造庭師仙石氏設計，裡面200株紅葉、武藏野地區的山野草，還有被選為東京都名泉57選之一的湧泉，可以一次過在這裡欣賞。

殿谷戸庭園 地址：東京都國分寺市南町2 交通：JR中央線／西武國分寺線／西武多摩湖線，至國分寺站，步行2分鐘

裡面200株紅葉、武藏野地區的山野草，還有被選為東京都名泉57選之一的湧泉，可以一次過在這裡欣賞。(圖片來源: zh-tw.zekkeijapan.com)

【4. 關東—東京高尾山】：11月中至11月尾為最佳時間

郊外行山賞楓，高尾山離東京市中心只是1小時的車程，舒服行山路，又可以搭纜車欣賞楓葉。

高尾山 地址：東京都八王子市高尾町 交通：JR「新宿站」搭京王線於「高尾山口站」下車

高尾山可以去輕鬆郊遊，又可以去賞楓。(圖片來源: tw.seeing-japan.com)

【關西、東海北陸3大賞楓靚景】賞楓時間：10月下旬 - 12月上旬

【1. 關西—京都大河内山莊庭園】：11月中至12月頭為最佳時間

關西不能不到京都，這裡的庭園山林景出名靚，而較為舒服賞楓的可以選擇大河内山莊庭園，這裡由昭和初期電影男演員，大河内傳次郎，花了30年設計出來的庭院，非常有心思。

大河内山莊庭園 地址：京都市右京区嵯峨小倉山田淵山町8 營業時間：9am-5pm 門票：1,000日圓（含一杯茶） 交通：嵐電嵐山本線「嵐山站」，下車徒步15分鐘

這裡可一次過賞嵐山的保津川、比叡山和京都街景。(圖片來源: 大河内山莊)

【2. 關西—京都大原三千院】：11月中至11月尾為最佳時間

京都多寺院，當中這間寺院為人熟悉，事關有首歌正以此寺院的名字《大原三千院》為歌名，唱到街知巷聞。裡面有天台宗寺院、宸殿的清園，還有一大片草地園林，秋季楓葉將園林染紅，又有小地藏，可愛又美麗怡人。

大原三千院 地址：601-1242 京都市左京区大原来迎院町540 營業時間：3月-12月7日 8:30am-5pm；12月8日-2月 9am-4:30pm 門票：700日圓 電話：075-744-2531 交通： 1. 京都車站C3停車站，搭17／18號巴士，約1小時到 2. 四條河原町，搭16／17號巴士，約50分鐘到 3. 出町柳，搭16／17號巴士，約40分鐘到 4. 出町柳，搭叡山電鐵（叡山本線）至八瀨比叡山口，轉車搭搭16／17／18號巴士，約30分鐘到

紅葉開滿在寺廟門前。(圖片來源: tablelei@instagram)

【3. 關西—大阪箕面公園】：11月中至12月頭為最佳時間

大阪不只有大阪城公園可以賞楓、賞銀杏，郊外大自然地方也可以舒服地賞楓。明治森林箕面國定公園，由車站去公園沿途可見西江寺、瀧安寺，走到裡面有流水瀑布伴隨楓葉，風景美如畫。

明治森林箕面國定公園 地址：大阪府箕面市箕面公園 交通：阪急電鉄箕面站，步行約5分鐘

楓葉配流水，站在橋上影相超美的！(圖片來源: momondodreams@instagram)

【中國、四國、九州3大賞楓靚景】賞楓時間：10月下旬 - 11月下旬

【1. 九州—大分金鱗湖】：11月頭至11月中為最佳時間

去九州賞楓都會去的金鱗湖。此湖之所以叫「金鱗」，是因為陽光照到有魚的湖面，魚鱗反射令湖面閃閃發亮，特別的景色。

金鱗湖 地址：大分縣由布市湯布院町川上 交通：JR九州「由布院站」，步行30分鐘

湖水，山林景，配楓葉的效果，舒服怡人。(y2ksato@instagram)

【2. 九州—鹿兒島曾木瀑布公園】：11月中至11月尾為最佳時間

鹿兒島伊佐市那邊有瀑布公園—曾木瀑布公園，裡面有「東洋之尼亞加拉」之稱的曾木瀑布，寬210米，高12米，效果非常壯麗。

曽木の滝公園 地址：895-2526 鹿児島県伊佐市大口宮人628-41 交通： 1. JR九州栗野駅／吉松駅，到湧水町 2. JR九州新水俣站，開車約1小時

有「東洋之尼亞加拉」之稱的曾木瀑布，在鹿兒島都見到，位置遠離市區。(圖片來源: sata19680422@instagram)

【3. 九州—佐賀大興善寺】：11月中至12月頭為最佳時間

大興善寺，是日本全國認定的第115個戀人聖地。要上寺，先要走上一條長長的樓梯，雖然會上氣唔接下氣，秋季上到去就見到橙紅楓葉景色，咩都值得啊！

大興善寺 地址：佐賀縣三養基郡基山町園部3628 營業時間：9:30am-4:30pm 門票：200日圓 交通：JR鹿兒島本線「基山站」搭的士約10分鐘

去日本要影的長樓梯、寺院景致。(圖片來源: takamugendi@instagram)

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