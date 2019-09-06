首爾小熊維尼展覽10大打卡位　走入繪本場景跟跳跳虎吃蜜糖

可愛卡通人物小熊維尼Winnie the Pooh深受全世界歡迎，他與好朋友小豬、跳跳虎等的溫暖故事亦受到不少粉絲喜愛。最近，首爾一個大型小熊維尼展覽「안녕, 푸展」開幕，現場除了有多個打卡位，更可一次過欣賞大量收藏品及手稿。是次展覽時間頗長，展期到明年年初，打算去韓國的朋友要把握機會喇！

是次展覽主要分為三個區域，分別為：經典版小熊維尼、迪士尼版小熊維尼及限定紀念商品店。而在兩個版本的小熊維尼展區中，都有穿插一些小熊維尼的珍貴手稿和簡述，粉絲可以從中見證這個可愛卡通一直以來的變化。

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經典版小熊維尼區的展品都是以繪本畫風製作，除了有黑白色外，還有溫暖的水彩風。展覽呈現了不少經典場面，當中更有立體的展品，讓粉絲可以走進裏面，成為小熊維尼故事的角色之一。

展覽的另外一邊則是可愛迪士尼畫風的小熊維尼，其中有個必去的打卡位，重現了小熊維尼和他的朋友在森林聚會吃蜜糖的場景，粉絲更可以拿起地上的蜜糖罐紙板，裝作與維尼一起品嚐蜜糖！

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限定商品店

來到展覽的最後，必定要購買一些紀念品回家留念。限定商品店有許多精美的小熊維尼精品，有首飾、零錢包、雨傘、公仔等，令人目不暇給。裏面更有一隻巨型的小熊維尼，供大家抱著打卡拍照！