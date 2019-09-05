【韓國紅葉】2019韓國8大山岳楓葉預測出爐　賞內藏山等壯麗秋色

韓國已經進入秋天，天氣漸涼之時，又是時候去韓國旅遊的好時候。日前，韓國民間氣象機構WEATHERi公布了2019年韓國8大山岳的紅葉預測，由於今年氣候比去年溫暖，因此紅葉預計將會比去年遲1天開始，盛放期則會遲1-2天左右。現時坊間有很多當地一日旅行團，因此完全不用擔心會交通不便。

【1】雪嶽山

位於江原道的雪嶽山是韓國的第一山，本身亦是韓國人非常喜歡的登山地，四季風景都非常漂亮，秋季的楓葉尤其著名。每逢秋天，雪嶽山是韓國楓葉最先染紅的地方，到10月中的盛放期時，一大片滿山紅葉的景色非常美麗。

雪嶽山 開始染紅時間：9月27日 盛放期：10月16日

【2】五台山

除了雪嶽山外，五台山也是一處可以較早欣賞楓葉的地方，秋季的美景令人驚歎。五台山是韓國最茂密的山林，景色優美，裏面亦有幽靜的月精寺，氛圍靜謐。

五台山 開始染紅時間：10月1日 盛放期：10月14日

【3】俗離山

俗離山國家公園被譽為韓國八景之一，因景色猶如遠離塵世而得名，秋季美景非常受韓國人歡迎。除了有世界文化遺產指定景點報恩法住寺外，更有特有的花崗岩尖峰及深谷，在茂盛的紅葉襯托下更顯味道。

俗離山 開始染紅時間：10月15日 盛放期：10月30日

【4】雞龍山

雞龍山因為山脊形狀酷似一條頂著雞冠的龍，因而得名。雞龍山位於大田市附近，不想參加一日旅行團的話亦可以乘搭巴士前往。在雞龍山沿路漫步能感受到濃濃的秋意，當中的龍門瀑布與楓葉互相輝映，美麗景色令人流連忘返。

雞龍山 開始染紅時間：10月17日 盛放期：10月27日

【5】伽耶山

伽耶山以山色秀麗聞名，秋天楓葉盛開時，連紅流洞溪谷都被一大片火紅染紅，堪稱伽耶山的第一景，加上周圍的千年老松樹，秋季美景令人歎為觀止。

伽耶山 開始染紅時間：10月14日 盛放期：10月27日

【6】智異山

智異山是韓國第一個國家公園，與漢拿山和金江山並列為韓國三大山脈，亦是很受韓國人歡迎的山岳之一。山林間有美麗的瀑布和溪谷，與楓葉交錯的景色非常美麗。遊客可沿著登山步道走向山峰，沿途欣賞遍佈山巒的紅葉景色。

智異山 開始染紅時間：10月11日 盛放期：10月22日

【7】內藏山

內藏山被譽為韓國第一楓葉山，名字有「山內所藏無窮無盡」的意思。每逢秋季都吸引大批遊客前往感受壯麗景色，而在眾多的賞楓路線中，羽化亭是最著名的路線。另外，內藏山一柱門附近的楓葉隧道景色也非常漂亮，與周圍的瀑布形成醉人風景。

內藏山 開始染紅時間：10月17日 盛放期：11月3日

【8】漢拿山

漢拿山是韓國的第一高峰，一年四季的景色都非常漂亮，當中秋天的楓葉美景更令人驚艷。漢拿山的山巒一到秋季就會染上楓紅，置身於一片楓葉林中，感覺陶醉。