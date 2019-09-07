【台灣旅遊】精選基隆、嘉義、花蓮、宜蘭…5大夏日必遊IG秘景！

夏天到了，想飛一轉台灣感受盛夏氛圍，除了可以賞金針花、繡球花，還可以去哪玩？這些最近爆紅的景點除了可以讓你更新IG，還能感受到台灣各種不同的一面。小編幫大家規劃了5條可拍美照又好玩的路線，還不趕快出發！

1. 基隆正濱漁港（彩色漁港）

最近基隆的新亮點彩色威尼斯，也就是和平島的正濱漁港，彩色繽紛的小房屋，彷彿置身異國港灣。除了七彩可愛的繽紛小房子能讓大家開心拍美照，逛完正濱漁港，還可以到周邊的可玩水的和平島公園、美國隊長曾經拍過廣告的的阿根納廢墟，再前往潮境公園內跟哈利波特的大型飛天掃帚玩耍！

前往方法： 1. 正濱漁港位於基隆港的東北方，到達基隆市區後，開車大約十多分鐘即可到達。 2. 也可以坐火車到基隆火車站，搭基隆市公車101號、103號、104號，或搭乘台灣好行濱海奇基線。 台灣好行：濱海奇基線 ①外木山→②台鐵基隆站（旅遊服務中心）→③廟口夜市→④中正公園→⑤二沙灣砲台（海門天險）→⑥原住民文化會館（正濱漁港）→⑦和平島→⑧和平島公園→⑨碧砂漁港→⑩海洋科技博物館（潮境公園）→⑪台鐵八斗子站→⑫建基煤礦→⑬深澳漁港

2. 雲嘉南：高跟鞋教堂

嘉義近期最正的浪漫景點就是高跟鞋教堂了，如果是情侶出遊必去！高跟鞋教堂除了白天看起來夢幻，黃昏和夜間的更加迷人，到了晚上還有絢麗的光影Show。感受完高跟鞋教堂的浪漫氛圍後，可以到布袋漁港吃海產，接著往南邊走，前往七股鹽山、充滿在地元素3D彩繪牆的馬沙溝彩繪村。

前往方法： 1. 高跟鞋教堂位在嘉義縣布袋鎮海興街，開車導航可以設定快接近布袋商港時的左方。 2. 從台鐵新營站搭乘台灣好行61西濱快線（每週二三四為郵輪式列車，須提前預約）。 台灣好行：西濱快線 ①新營站→②鹽水站→③布袋遊客中心→④布袋商港→⑤高跟鞋教堂→⑥南鯤鯓（代天府）→⑦北門區公所（水晶教堂）→⑧泰安宮（井仔腳鹽田）→⑨三寮灣（東隆宮文物館）→⑩將軍漁港→⑪馬沙溝彩繪村→⑫七股鹽山→⑬台灣鹽博物館

3. 花蓮新社梯田

無論點影都靚的新社梯田，是在太平洋旁的整片稻田海！花蓮海岸線台11線的景點越來越多，新社梯田的草地上更有不少藝術品，這些裝置藝術可說是打卡的「標配」。最夢幻的就是海岸線旁的盪鞦韆。

除了夢幻到不行的盪鞦韆，逛完新社梯田還可以到旁邊的芭崎瞭望台眺望磯崎灣，再前往也在IG爆紅的景點「親不知子天空步道」，體驗海天一線在腳下的刺激感！逛完景點，如果時間有碰上，有機會還能參與原住民豐年祭。

要怎麼去呢？ 1. 花蓮縣豐濱鄉（台11線43.5公里處），可以把導航設在噶瑪蘭海產。 2. 從花蓮火車站搭乘台灣好行304。 台灣好行：東海岸線(郵輪式列車) 郵輪式列車跳脫以往公車到站即離的模式，可以沿途下車瀏覽周邊美景，走到哪、玩到哪。 去程：①花蓮火車站（遊客中心）→②蕃薯寮遊憩區→③大石鼻山步道→④石梯坪 回程：①石梯坪→②石梯漁港→③石門班哨角→④新社梯田→⑤親不知子海上古道→⑥芭崎瞭望台→⑦花蓮火車站（遊客中心）

4. 馬祖芹壁聚落

北竿的芹壁聚落是目前保留最完整的閩東傳統建築，芹壁聚落成功地改造成民宿、Cafe等，讓這裡更充滿人文氣息，成功活化老宅，芹壁聚落也成為近年來最熱門的馬祖景點。

走訪古意盎然的芹壁聚落後，還可以到周邊的位在北竿的壁山觀景俯瞰全島景致，再到北竿的龍貓隧道感受不同的氛圍。每年的七到八月是馬祖賞燕鷗的最佳時機，逛完北竿的景點，還可以搭乘賞鳥船從海上欣賞燕鷗飛翔，包括北竿鄉的三連嶼、中島、鐵尖島、白廟、進嶼，南竿鄉的瀏泉礁，莒光鄉之蛇山等八座島嶼，都是燕鷗保護區

前往方法： 1. 從南竿的福澳碼頭搭乘快艇到北竿鄉芹壁村 2. 搭乘台灣好行路線的北竿-戰爭和平公園線 台灣好行路線：馬祖戰爭和平公園線 ①塘岐村→②橋仔聚落→③芹壁聚落→④北竿遊客中心→⑤壁山觀景台→⑥塘岐村→⑦戰爭和平公園→⑧塘后沙灘→⑨塘岐村

5. 宜蘭蘭陽博物館

位在頭城的烏石港區的蘭陽博物館，造型是獨特的單面山，因此從不同的角度拍攝，都會呈現不同的面貌。在頭城還有一個觀海秘境，就是頭城濱海森林公園，登上八角寮望台，龜山島就是旅人最美的背景！另外在大坑觀景台上的海景咖啡廳，喝杯咖啡享受海風，十分愜意。逛完這些觀海秘境後，還能參與「2019東北角小鎮漫遊」特色遊程，騎著單車漫遊「頭城」和「壯圍」，深度探訪小鎮風光。

前往方法： 1. 宜蘭縣頭城鎮青雲路三段750號，由基隆方向沿台2線濱海公路往南行駛，過北關 134.5公里處。 2. 從頭城火車站、宜蘭火車站搭台灣好行綠18壯圍沙丘線。 台灣好行路線：宜蘭壯圍沙丘線 ①宜蘭轉運站→②宜蘭火車站→③壯圍鄉公所→④壯圍沙丘旅遊服務園區→⑤後埤→⑥永鎮濱海遊憩區→⑦大福海濱遊憩區→⑧頭城濱海森林公園→⑨大坑觀景台→⑩烏石港（蘭陽博物館）→⑪頭城火車站

看完這些介紹，有沒有覺得來趟夏日輕旅行一點都不難呢？快快戴起墨鏡拿著相機出發吧！

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