【深圳南山】試食陳小春七爺清湯腩　憑咩喺內地開過30間分店？　

藝人陳小春和朋友開的「七爺清湯牛腩」，在內地擁有超過30家分店，不少娛樂圈的明星都食過，四年後終於來到深圳插旗。因着陳小春的名氣，他與來自各行各業的好友開的這家店，單憑口碑在內地開到哪裡就紅到哪裡。

七爺清湯腩賣的是港味——麻雀檯、復古綠白卡位、高掛着的四字牌匾、木質吊扇等陳設…令人彷彿置身於80年代的TVB劇集裡。還把港式茶餐廳的馬賽克瓷磚、香港著名地標、巴士站牌等懷舊元素原封不動的搬來。特別是看到這一面電影海報牆，腦袋裡立馬想起《古惑仔》的經典電影場景，令人仿佛回到昔年港產片的黃金年代。

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店內的主打「七爺清湯牛腩麵」，每天閒閒地就能賣出過百碗，如此受歡迎一定有它的過人之處。穿街走巷都要吃的清湯牛腩麵，看似寡淡，實際上湯底要熬制10個鐘頭以上，味道非常鮮甜。

一碗麵中有齊爽腩和崩腩兩種，腩肉筋膜紋理清晰可見，但可能期望太高，小編點的這碗幾乎是全瘦的牛腩，吃起來肉質不夠滑嫩。麵選用廣東特有的竹昇麵，口感脆爽，麵條即使浸在湯裡長一點的時間也不會發脹和變腍。食麵之前，記得先飲返啖湯，鮮美的味道就停不下來。嫌一碗牛腩唔夠喉，還可追加單點一道清湯牛腩，肥瘦比例恰當，有咬口，相比起牛腩麵裡的牛腩，單點的口味更佳。

其他推介：招牌路邊攤牛雜、淨食雙丸、鮑汁花菇燜雞腳、肉醬撈麵

經鹵水慢慢燉煮過後的牛雜，每一塊都被鹵汁浸透入味，鎖定了成功。金錢肚、牛肺、牛腸、牛脆骨...食材處理得很乾淨，每一樣都被煮得軟腍入味，抵擋不住牛雜特有的鮮味。

正所謂自古「牛丸魚蛋出CP」，兩者與上湯搭配，粒粒都極具鮮味而且很有咬口。單憑這道雙丸，或許已經足以能遍天下無敵手！而濃油赤醬的鮑汁花菇燜雞腳，燉得火候剛剛好，花菇入味，雞腳的骨頭勁易咬開，夠晒軟腍，證明炆得夠晒火候。而肉醬撈麵則是私人的心水推介，粗麵被一層肉醬嚴嚴實實的蓋住，份量甚至足料到有點難撈，食起上嚟啖啖肉。檯面上放置的調味醬料，都是出自七爺自己的牌子，用來蘸魚丸、牛腩，加多小小辣，直接將味道加成。

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這裡的港式奶茶跟鹹檸七，除了完美復刻經典港式茶餐廳的靈魂味道外，飲的時候你很難不注意到杯子上「少壯不努力，屎都無得食」這句逗趣語錄，令人想起陳小春在《古惑仔》中將山雞那份義氣仔女的粗鄙演得入神。

港式風情萬種 一秒穿越到TVB

七爺清湯腩就是一間香港獨有的老派式店面。一邊大歎牛腩的粗獷滋味，一邊聽着店內播的懷舊歌曲，說不定能在這裡野生捕獲「山雞哥」。

七爺清湯腩（深圳微時光授權使用）

店名：七爺清湯腩 時間：星期一至星期日 10:00-22:00 地址：南山區打石二路 交通：地鐵7/5號線西麗站F出口或留仙洞C出口，之後導航可選擇公交或者打車前往

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：shitanapp】