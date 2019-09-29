機動遊戲控必入！CNN選全球5大至驚險過山車　富士急未算至恐怖？

每一次去遊樂場，你就是那個最愛追住海盜船、過山車等刺激遊樂設施的大細路嗎？那你絕對不能錯過這一次 CNN評選出全球最驚險的5大遊樂場過山車系列！身為最熱愛搭乘過山車的你一定要把這篇收藏起來，以便未來親自去征服所有知名恐怖過山車的紀錄！

1. 高飛車——日本富士急高原樂園

垂直上升 43 公尺，然後以角度 121 往下俯衝，整段乘坐軌道長達1004公尺，最高時速100 公里！透過下面的影片你就可以感受到富士急樂園這一項最有名遊樂設施的刺激程度。

2. Millennium Force——美國俄亥俄州Cedar Point 樂園

Cedar Point是以刺激遊樂設施聞名的遊樂園，網友這樣評論了 Millennium Force 過山車不同於其他遊樂園的特點：「向下俯衝時，它會讓你有一種要一頭栽進湖裡面的感覺，這是我經歷過最喜歡的過山車墜落風景。」快透過遊樂園的官方鏡頭帶你一覽 Millennium Force獨一無二的風景。

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3. SheiKra——美國佛羅里達州坦帕灣布希公園

Busch Gardens Tampa Bay是一個佔地335英畝的非洲主題動物主題公園。除了動物景點之外，園區內還 9個過山車和2個水上游樂設施，其中最有名的過山車正是SheiKra。乘坐的過程中你可以看到人行道和站台彷彿與你近在咫尺，轉眼間你又迅速溜過軌道穿梭於樹叢之間。

4. Wildfire——瑞典的科爾莫登野生動物園

同樣是擁有動物的遊樂園，你來到這裡不只可以欣賞瑞典納維亞半島最大的動物園，被命名為「野火」的木造過山車也不容錯過！木頭材質不只會帶給你前所未有的感受，過程中乘客還很容易因為失重而數度從椅子上浮起來…

5. Yukon Striker——加拿大奇幻樂園

Canada's Wonderland是位於安大略省旺市的大型遊樂園，佔地達到134 公頃，其中這項過山車更是造訪這家遊樂園必坐的知名設施！Yukon Striker會先在空中停留 3 秒，然後讓你墜於75公尺高度，齋睇已經腳軟！

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