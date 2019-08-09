達德學校世界級驚嚇、伏見稻荷時空扭曲？挑戰全球十大猛鬼景點！

平常出國，許多朋友總是選擇鄰近的日本、韓國、泰國，遠一些的就來個美國、歐洲10多日遊，體驗一下異國、西方特色的生活，然而每年都差不多的國家、大同小異的玩法，已經玩厭了。 今天小編透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，全球嚇人的「恐怖景點」，搭配農曆7月鬼門開，大膽如你還不知道要去哪玩的話，趕快訂機票飛一轉，10個冇膽玩唔起的超有名景點，肯定令你夏天「涼浸浸」！

10. 巴黎：地下人骨墓穴



全球人骨量最多的「地下人骨墓穴 Les Catacombes de Paris」，受到當時歐洲瘟疫、黑死病、戰爭不斷，人口大量死亡卻沒有多餘的地方存放屍體，因而全部放到地底下，此墓穴號稱「只進不出」，一踏進入口看不見遙遠彼方的出口，走進深幽的「骨道」，黑暗、陰森的館藏，讓許多人不敢亂開玩笑。

全球人骨量最多的「地下人骨墓穴 Les Catacombes de Paris」( IG : jilllldx )

9. 香港：達德學校



作為「香港代表」的達德學校於1931年創辦，辦學60多年後卻因招不到學生而停辦，建築也逐漸成為廢墟。廢棄學校正是許多鬼故事的經典場景，而此也傳出許多鬧鬼事件，像是「紅衣女鬼」、「有『踏踏』腳步聲逼近」，甚至還發生同行探險的人被「鬼上身」，不斷自殘、大叫等恐怖情景，20多年來鬧鬼事件不斷，更因此讓達德在2013年獲選為亞洲十大恐怖地點之一。

香港達德學校，1931年創辦，辦學60多年卻因招不到學生而停辦 ( IG : _tattoo_hair_jr )

8. 美國：溫徹斯特豪宅（Winchester Mystery House）



同名電影改編自真實鬼屋「溫徹斯特豪宅」，這個佔地655平方公尺、161個房間的超爆大房子，全都是因為「步槍之父」溫徹斯特發明槍枝，進而讓許多人死於槍口之下。隨着他和女兒的過世，女主人聽聞占卜師的話，建造大又怪異的房子拯救死於槍下的亡魂，多年過去，此棟豪宅也「順理成章」變成鬼屋，不少遊客都說有聽聞腳步聲、門窗發出巨響等怪異事件，持續增添恐怖氣氛。

同名電影改編自真實鬼屋「溫徹斯特豪宅」 ( IG : jessicalangley )

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膽小鬼勿入全球10大「猛鬼景點」（DailyView提供）

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