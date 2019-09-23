【旅行交友】出國外遊想識新朋友又怕尷尬？即睇6個最佳交友場景

出國不論是遇到故鄉人或是結交異國旅人，這些可遇不可求的交友經驗都讓人在旅行時會心一笑，這份情誼也通常會比其他來的更特別。畢竟，你們某種程度上就像戰友，一起享受當地的文化，分享各自所經歷的旅遊趣事，甚至為彼此撐腰。心動了嗎？那就趕緊往下滑，看看旅遊咖為你整理的出國交友攻略！

出國交友起手式

微笑

微笑是必須，你可以利用微笑和對方對眼並點頭，若對方也以微笑回應，再慢慢靠近，別一個突然就和對方講話。對方可能會一時沒聽清楚，或是本就沒有意願和你說話（你就可能玻璃心碎，再也不想找朋友了）。

稱讚對方

你可以微笑稱讚對方的衣著，像是「妳的裙子好漂亮，在哪裡買的？」或是「你這件外套很帥耶！很適合你」。不過這有點看人，但大部分的時候，對方都會心情愉悅，也更有意願和你搭話。

• 小提醒：如果感覺出對方在趕時間或無意願聊天，請別死纏爛打。

微笑是必須，你可以利用微笑和對方對眼並點頭，若對方也以微笑回應，再慢慢靠近。（Aaron Thomas/Unsplash）

以問句開頭

在旅館：「你也是一個人來旅行嗎？」 在路上：「你好，你知道這附近有什麼好吃的餐廳嗎？」「不好意思，請問你知道要怎麼去＿＿＿嗎？」 吃飯時：「哇，你的餐點看起來很不錯耶！好吃嗎？」 搭車時：「我想要去＿＿＿，請問這是對的車嗎？」

基本上，不太會有人不願意幫忙，或是回話，但記得要有禮貌，以防對方覺得你莫名其妙。

講完了起手式，那這些起手式要用在何時呢？

點撃圖片看6個最佳交友場景！▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

同場加映｜國外交友該注意的事

私人場域NO

交朋友固然好，但畢竟是剛認識的朋友，有些事還是要注意。第一個就是不要答應和對方回私人場域，像是對方的家裡，男生女生都該注意。

交朋友固然好，但畢竟是剛認識的朋友，有些事還是要注意。（Earnest Li/Unsplash）

狂歡注意酒力

若是在異地的夜店或是酒吧認識新朋友，常常會一個人來瘋，被大家拱著乾杯。記得適時地拒絕，不要覺得這樣沒有禮貌，不然要是真的喝醉，不醒人事，後悔也來不及。

• 小提醒：也許聽過上百回，但離開自己視線的飲料真的別喝，劫財事小，人身安全事大。

離開自己視線的飲料真的別喝，劫財事小，人身安全事大。（Michael Discenza/Unsplash）

防人之心不可無

交朋友的第一步都是從聊天開始，但有時候，路上陌生人看似想和你交朋友，卻是要偷你的東西，來個聲東擊西。因此遇到對方主動攀談，記得也要顧好自己的財務，以免當冤大頭。

最後要記得的就是「主動點！」，我們亞洲人大多生性害羞，常常也因此錯過交友的機會，下次有機會出國旅遊或是留學，不妨鼓起勇氣，認識新朋友！你也許會有意想不到的收穫。

更多旅遊情報：

【歐洲旅遊注意事項】自助或跟團都要注意！跟著做偷拐搶騙遠離你～

【出國要住哪？】 飯店 、民宿、青年旅館？精選旅行10大落腳處告訴你！

【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於想在國外交朋友？出國交友秘笈～不論留學或旅遊通通都實用！】