遊日本參拜神社寫繪馬5個小知識　閱讀或評論別人繪馬極不禮貎

近日，有港人到大阪旅行參拜神社時，於木製的繪馬上寫上支持香港的字眼，其後遭一名內地網紅拆走，更挖洞埋下繪馬。事件引來日本網民炮轟，紛紛批評該網紅的行為，指她毫不尊重神社的文化。其實於繪馬上許願，有幾個注意位和小知識，參拜神社前熟讀了就不怕失禮啦！

何謂繪馬？

繪馬是日本神社和寺廟提供給善眾祈願的一塊小木牌，一般呈五角形。相傳古時日本人視馬為神明的坐騎，因此常常會有信眾將活馬奉獻給神社以表虔誠。但因為馬匹價格昂貴，於是逐漸演變成用木雕、泥土或紙張製造的馬形物品，最後再變成在木板上繪畫馬匹，稱之為「繪馬」。繪馬的一面會印上神社或寺廟名字，另一面則提供給善眾寫下心願或祝福後，掛在神社。

寫繪馬的5個小知識

【1】使用防水油性筆

由於繪馬大多是木板材質，如果使用原子筆或鉛筆寫下願望的話，不僅難以書寫，文字也不明顯。另外，繪馬都是綁在露天的環境，下雨時必定會沾到雨水，因此宜避免使用墨水筆，應使用防水油性筆。

【2】可以在繪馬上畫畫

基本上，許願時只需在繪馬上寫上姓名及願望便可。如果想保護自己的名字，很多神社也有提供遮蓋個人姓名的貼紙，可在繪馬上許完願後向神社索取。另外，近年越來越多人都會在繪馬上畫畫，但有信眾擔心這樣做到底會不會冒犯神明。但其實，根據日本網民說法，在繪馬上畫畫是古老的傳統，因為繪馬的演變就是由貢獻活馬到後來簡化成馬的圖案，因此在繪馬上畫畫是沒有問題的。

【3】祈願為主，不要強求

根據日本人說法，比起「我要什麼」的命令式語氣，一般許願都是說「我希望能夠怎麼樣」，向神明祈願。同時，祈願的時候應量力而為，不要許一些遙不可及的願望，自己在祈願後亦要付出努力，願望才有機會實現。

【4】別嘲笑或毀壞他人的繪馬

由於繪馬每個人都可以看得到，但日本人認為，仔細閱讀或評論別人的繪馬是非常不禮貌的，更遑論將他人的繪馬拆下來扔掉這個無禮的行為。

【5】別貪心寫一堆願望

繪馬的面積不大，通常只能寫上簡單的文字，因此通常只會寫一至兩個願望。

而且，客觀層面來說，防水油性筆的筆頭較粗，寫的文字其實真的有限。