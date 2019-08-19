【荷蘭好玩】馮盈盈麥明詩性感上陣冇人關心　收視差但勝在夠貼地

由兩位美貌與智慧並重的港姐麥明詩和馮盈盈孭飛的綜藝節目《荷蘭好玩》已播出至第五集，雖然上星期兩位港姐性感上陣，但節目依然未有受到廣泛關注，相當可惜。不過其實節目中所介紹的地方和路線都相當貼地，今集她們就介紹如何融入當地人的生活，甚至大膽地上床開「床上會議」，深入地與當地人交流交流。

馮盈盈和麥明詩上集以比堅尼吸收視。（《荷蘭好玩》影片截圖）

馮盈盈和麥明詩坦言，《荷蘭好玩》沒有關注度感到有點灰。（bigbigchannel影片截圖）

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麥明詩和馮盈盈昨晚（18日）一如既往地在Bigbig Channel開直播，與觀眾同步收看節目播出。相比起其他旅遊節目，《荷蘭好玩》的關注度較為失色，令上集以比堅尼吸收視的兩位都坦言有挫敗感，扁晒嘴：「本身我哋諗住靠啱啱出街嗰集着三點式，再起勢谷胸谷到上喉嚨椗可以引到啲noise，但係播完出嚟，《荷蘭好玩》仍然係『沒有主題』，冇『更多搜尋結果』，乜都冇！」

最新一集，兩位港姐帶大家體驗荷蘭人的貼地生活。（《荷蘭好玩》影片截圖）

雖然用美色未能成功救收視，不過兩位勝在夠貼地，今集更加帶觀眾體驗一下當地人的生活。她們首先去啤酒節體驗當地的飲酒文化，用3.8歐羅就能買到一大杯啤酒，一邊品嚐美酒，一邊睇騷玩遊戲，更可能隨時認識到當地的六呎型男。之後更去到當地的本土街市「達帕市場」食街頭小食，除了用極便宜的價錢就可以買到魚生、炸雞、炸魚之外，更親自試整荷蘭人必食的荷蘭小班戟，夠晒地道！

兩個好姊妹齊齊食炸魚，感情超好。（《荷蘭好玩》影片截圖）

麥明詩親自試整荷蘭人必食的荷蘭小班戟。（《荷蘭好玩》影片截圖）

荷蘭人認為班戟能夠帶來帶有罪惡感的快樂，因此他們每逢生日、公眾假期等的時候，都會食班戟慶祝，所以麥明詩和馮盈盈更去了當地的人氣班戟店，一嘗這道荷蘭的國民食物。經常自稱廚藝很好的馮盈盈更不放過下廚機會大顯身手，不過卻在「拋鑊」反班戟時失手，以失敗告終。

馮盈盈整班戟整到雞手鴨腳。（《荷蘭好玩》影片截圖）

馮盈盈的成品。（《荷蘭好玩》影片截圖）

另外，去到阿姆斯特丹，兩位港姐當然不放過與當地人交流的機會，除了去食地道私房菜和與多位當地人切磋交流之外，更入住當地極受歡迎的「學生酒店」，她們甚至竟然大膽到邀請當地人一齊「上吓床，傾吓偈」？原來這個名叫「Bed Talk（床上會議）」是酒店裏一項很受歡迎的活動，專門讓不同國籍的年輕人坐在一張極大的床褥上聊天，交流世界大事又可以，擴闊人際網絡都可以。兩位港姐大曬流利英文，很快就能於當地年輕人打成一片。

馮盈盈和麥明詩邀請當地人一齊「上吓床，傾吓偈」。（《荷蘭好玩》影片截圖）

很快就能打成一片。（《荷蘭好玩》影片截圖）

兩位港姐大曬流利英文。（《荷蘭好玩》影片截圖）

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