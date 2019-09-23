【BR31】韓國BaskinRobbins31雪糕加價　推介5款必食超值雪糕

來自美國的雪糕連鎖店Baskin Robbins 31在韓國非常受歡迎，口味新奇多樣，亦不時會推出新口味，而且分店眾多，不少人都韓國旅行時，都會特地一試。但最近有個壞消息，就是Baskin Robbins 31宣布由即日起，部分商品將會進行價格調整，為6年來最大規模的一次加幅。

韓國Baskin Robbins 31宣布，因為原材料和租金價格上升，將針對部分雪糕和含有雪糕成分的飲料進行價格調整，平均加幅為11.6%。

以標準單球雪糕（Single Regular）為例，價格將由原本的2,800韓圜（約19港元）加到3,200韓圜（約21港元），而基本杯裝三球雪糕（Pint）將由7,200韓圜（約47港元）變成8,200韓圜（約54港元）；其他雪糕蛋糕、一般飲料和甜品的價格則維持不變。

縱使價格上升，但相信Baskin Robbins 31仍是香港遊客去到韓國的必食之選，《香港01》旅遊頻道記者綜合多位同事及數位韓國朋友的意見，總結出5款必食推介：

【1】Super Birthday（슈퍼버스데이）—— 打卡之選

這款9月中推出的新品，擁有著像獨角獸般的夢幻顏色，粉紅粉藍相間的少女色調，絕對是打卡的不二之選！味道香甜，類似棉花糖，適合嗜甜的朋友。

【2】大米黃豆粉年糕（쌀떡궁합）—— 9月人氣No.1

這款雪糕呈現了韓國傳統風味，混合了大米和黃豆粉兩種口味的雪糕，並於其中加入一粒粒煙韌的年糕和穀物，口感豐富，更是9月銷量排行榜的冠軍，可見其受歡迎程度。

【3】朱古力堅果（아몬드봉봉）—— 韓國人推薦獨家食法

雪糕以雲呢拿味為基底，同時加入朱古力和堅果顆粒，為店內的人氣口味之一。根據記者的韓國朋友表示，將此款雪糕轉為奶昔（아몬드봉봉 쉐이크）會更加美味，下次到韓國旅行時不妨一試！

【4】薄荷朱古力（민트 초콜릿 칩）—— 薄荷控必食

薄荷朱古力一向是店內的經典口味之一，薄荷味道清爽沁涼，配上朱古力碎，甜而不膩，為薄荷控必食之選！這款口味更登上9月銷量排行的第3位，人氣非常高。

【5】媽媽是外星人（엄마은외계인）—— 長期位於銷量排行頭5位

店內有不少名字趣怪的雪糕，要數當中最受歡迎的口味，必定非這款雪糕莫屬。雪糕基底由黑朱古力、牛奶朱古力及白朱古力三種口味組成，並在其中加入朱古力脆脆，口感豐富。這款口味一直是店內最受歡迎的口味之一，長期位於每月銷量排行頭5位。