【飛行體驗】必試瑞士航空商務艙王座之位　整體服務餐點中規中矩

依依不捨地離開了聯合航空北極星貴賓室之後，經過了大約25分鐘的步行，總算走到了洛杉磯機場的國際航廈，當然因為接下來要搭乘的班機，是瑞士航空的商務艙，因此還是可以去位於國際航廈的星空聯盟（Star Alliance）商務艙貴賓室休息一下，順便再沖個澡。這裡依然是熟悉的光景，人多，人很多，人真的超多……尤其是晚上出發的班機，這裡真的跟菜市場一樣，還好我大約在這裡只停留了約一個小時，接著就去登機門準備搭機囉！ 文：Randy／TripPlus

其實瑞士航空的Boeing 777-300ER機型商務艙，並非我第一次體驗到的產品，早在2016年的時候我就有體驗過，當時是從瑞士航空的樞紐機場——蘇黎世，飛回洛杉磯機場，而這趟則是搭了反方向的航程，從洛杉磯飛往蘇黎世。這次的單程商務艙機票，使用了加拿大航空計劃（Aeroplan）的55,000miles＋$7.5加幣的稅金兌換而來。這裡特地強調稅金的原因，是因為一般來說，瑞士航空屬於會收取高燃油附加費的航空公司（屬於萬惡的德國漢莎航空集團的航空公司），然而在使用加拿大航空計劃兌換時，卻不會收取燃油附加費，加上兌換標準也不錯，真的是很難得的亮點！另外，一般來說美西出發前往歐洲的商務艙哩程機票，都不是很好兌換，但瑞士航空算是小弟的查票經驗內，從美西出發相對比較有機會查詢到，有兩個商務艙哩程機票位置的航空公司，因此特地來分享一下這次的搭機體驗，給讀者們做個參考！

硬體方面

因為不是第一次搭乘，所以一上機看到熟悉的交錯式（Staggered）商務艙座椅，倒是覺得有點熟悉的感覺。瑞士航空的商務艙採用1-2-1的配置，但是在靠窗的位置會有一些俗稱「王座之位」（Throne Seat）的座椅，也就是單一的位置兩旁，會有比較寬大的扶手，就很像王座一樣，這類的座位私隱度較好，而且扶手面積較大，可以置放一些物品。然而這類座位並不會一開始在網站上就能選到，畢竟瑞士航空會先保留這類的座位給予自家航空計劃的高階會員，直到登機前24小時左右，才會放出來給一般的商務艙乘客選擇。我一開始並不是選到這種座位，但還好運氣不錯，24小時前要網路Check-In的時候，剛好看到靠窗的「王座之位」有得選！當然二話不說馬上選起來，畢竟長達10小時的航程，有一個舒適的商務艙座位也是很重要的！

▼▼快看看「王座之位」的真身、座位設備、小配件、洗手間直擊（按圖放大）▼▼

+ 10 + 9 + 8

娛樂系統方面

瑞士航空的娛樂系統只能說是中規中矩，簡單而樸素的介面設計，搭配內容還算多的電影／影集／遊戲／兒童選項，雖然與同為星空聯盟的長榮航空（EVA Air），或新加坡航空（Singapore Airlines）相比，還是遜色一些，但至少該有的功能都有，不會給人有日系航空／韓系航空那種內容少到不知道該怎麼選擇的窘境。雖然中文的電影極少，但考量到這是歐系航空，其實不難理解，不過有些電影有搭配中文字幕，所以如果對於英文聽力不太行的朋友，看電影應該還不會有太大的障礙。地圖模式方面，瑞士航空有很多種不同的選擇，甚至還有類似像給飛行員觀看用的專業詳細模式，應該是可以滿足航空迷們的需求。

▼▼機上娛樂設施一覽，有哪些電影、遊戲選擇？（按圖放大）▼▼

+ 6 + 5 + 4

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餐飲方面

至於餐飲部分，大概是瑞士航空商務艙最不起眼的一部分了，因為其實選擇也不多。這個班機是晚上出發，所以會供應一個晚餐，以及到達前的一個簡單早餐。晚餐的主餐部分有三個選擇，我挑選了鮭魚扒，因為很怕吃牛肉踩到地雷（踩過不只一次了……飛機餐還是不要點牛排比較好），看來看去還是選擇魚扒比較安全，這也是空服員在起飛後來詢問想吃的餐點時，唯一需要選擇的項目。前菜方面則是都已經安排好，有蝦仁冷盤，生菜沙律，以及芝士等等，全部一次放在一個托盤提供給商務艙乘客，可說是相當有效率的方式。整體來說我覺得前菜口味還算可接受，鮭魚扒還算不差，魚肉不會過老，表現可說是不過不失，而且根據上次搭乘瑞士航空的經驗，餐點方面的確不是亮點，所以這樣的調理也還算是能接受。至於飯後甜點的蛋糕相當好吃，而且空服員在用完所有晚餐餐點的最後時刻，會拿出朱古力讓乘客挑選，只能說甜點算是瑞士航空難得的強項（怎麼聽起來似乎與美籍航空這麼像……）。

▼▼餐點部分：前菜、主菜、甜品到底賣相如何？（按圖放大）▼▼

+ 4 + 3 + 2

到達目的地之前，還有提供一個簡單的早餐，在一上機派發的菜單內，會夾著一張早餐的選單，勾選後給予空服員即可。主菜方面我點了看起來比較想吃的奄列（Omelet）搭配麵包，不知道該說好吃或是不好吃，因為奄列的份量蠻小的，而且上面加了很多料，只能說算是有誠意，但味道方面真的普通，雖然以我這樣接受度極廣的人來說，是可以吃得下去的，但如果對於吃比較挑剔的人來說，可能會覺得不好吃。早餐派發的方式也與晚餐很像，一個托盤送上所有餐點／飲料，只能說瑞士航空的服務真的是走有效率的方式，當然空服員的服務態度也不差，只是覺得就是一個中規中矩的商務艙餐點服務，如果是搭機出差的商務客朋友，可能會覺得很快很方便，但如果是特地要來體驗商務艙的話，期待還是不要太高會比較好。

抵達目的地之前的早餐，也是一次送齊，奄列（圖片左下方）味道上來說，其實蠻普通的（TripPlus授權使用）

機上睡眠方面

前面提到，在網站上選位的時候有特地挑選「王座之位」，就是希望比較有私隱度，睡覺的時候才不會被打擾。瑞士航空的商務艙座位也是可以全平躺的，只不過沒有附上床墊，只有給一個枕頭與一個毯子，還好坐墊本身不會太硬，躺的時候還算是舒適，但枕頭真的太軟了，所以我又向空服員多要一個枕頭來躺。躺著的時候腳部空間會蠻受限的，翻身的話會很容易碰到邊緣，不過畢竟能平躺，身為小資總是感恩，而且因為比較有私隱度的關係，所以也比較能稍微睡得好一點，不過小弟在飛機上是真的很難睡（對，我就是賤骨頭……），所以大約只睡了四個小時左右就醒了……

總結： 瑞士航空商務艙就是一個中規中矩，不過不失的產品，有著歐系航空的樸實無華的硬體設計，搭配還可以的娛樂系統，以及若是能挑到較好的座位（王者之位），就會有算是不差的私隱度。然而餐點方面就不是強項了，除了甜點算是蠻好吃的之外，晚餐與早餐的餐點就只是尚可接受，雖然不難吃，但也不會是那種讓人驚豔的美味餐點，而且上菜極有效率，都是一個托盤準備好所有餐點，可說是瑞士航空的特色。 服務方面，其實整趟搭下來我沒有什麼特別的感覺，送餐時空服員還算是蠻親切的，但並不會特地過來問，還有沒有什麼其他的需要，其實我覺得這樣的方式也不錯，不會過度打擾到乘客，有需要的時候再請空服員來服務即可，這點與美籍航空算是蠻相似。總之瑞士航空不能說是一個很棒很完美的體驗，但若你只是想要有一個跨大西洋航線上，能夠舒適的到達目的地的選擇，我想瑞士航空應該是可以符合這個需求，只不過若是第一次搭乘的話，期望還是不要太高比較好喔！

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