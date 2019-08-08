【新加坡航空】商務艙飛行體驗：餐飲令人喜出望外　整體服務用心

一週的歐洲行很快就結束了，搭火車約15分鐘，便可從阿姆斯特丹中央車站抵達史基普機場，在新加坡航空的商務艙櫃台完成報到手續後，地勤人員告知，可使用「Aspire Lounge 41」貴賓室，憑登機證就可以進入。接著開始漫無止境的安檢，雖然機場內有頭等艙／商務艙乘客的專屬通道，但依然要花不少時間，再來又要等著排隊出境，這時候就好懷念沒有出境護照查驗的國家啊…只要過安檢就好。這個Aspire Lounge 41位在航廈最東側，靠近登機門「Gate D」，不過新加坡航空班機的登機門，是在最西側的登機門「Gate G」，所以抓個15分鐘以上的步行時間，會比較妥當。 文：Mao／TripPlus

之前聽聞史基普機場內的大部分航空公司，幾乎都是用這間貴賓室，再加上新貴通（Priority Pass）會員卡也可用，裏面擁擠程度可想而知。唯一值得慶幸的是，新加坡航空很豪氣地在裏面圍了一塊專屬區，至少可以少一點競爭對手。門口會有新加坡航空的地勤人員協（過）助（濾）旅客，我就看到一組拿聯合航空（United Airlines）登機證進來的旅客被請了出去。不過當初忘記問地勤，若是持有星空聯盟金卡會員，搭乘新加坡航空的經濟艙的話，是否可以用這一區？

▼▼貴賓室的環境裝潢及所提供食物（按圖放大）▼▼

+ 6 + 5 + 4

依照慣例，還是要來貴賓室洗個澡，詢問新加坡航空地勤小姊姊，有沒有淋浴間，她說會幫我安排，請我座位稍等就好。她向櫃台人員借好鑰匙後，就帶我到淋浴間，總共有兩間，但看起來沒什麼人用。

離登機前15分鐘，地勤會通知旅客準備前往登機，接著就開始走吧！這次航班的機型是Airbus A350-900，中間排沒有頭上的置物櫃。

▼▼飛機座位設備齊全（按圖放大）▼▼

+ 16 + 15 + 14

回到座位上，先上迎賓飲料。接著上熱毛巾（燙），另外，空服員還會問起飛後想喝的飲料，在關艙門後滑行階段，空服員看到我掛在座位上的外套，主動詢問要不要掛起來，那就麻煩您啦！

▼▼餐飲服務十分出色！（按圖放大）▼▼

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▼▼▼飛機精品也十分別緻（按圖放大）▼▼

A350機型的商務艙要變成床的話，不是與新款A380機型的商務艙一樣，按鈕放到全平就好，研究了半天，還是請空服員過來幫忙。原來要先把氣囊安全帶放到座椅邊緣的凹槽，拉動椅背後方的把手，再把椅背向前推平，最後把下緣的一塊版子翻出來，就變成床啦！

▼▼座位放平後效果（按圖放大）▼▼

▼▼起床去廚房拿點心，順便點個宵夜。（按圖放大）▼▼

看看電影上上網，商務艙乘客有免費30 MB的流量可以使用，讓你可以和世界連接一下透口氣。

飛機上有提供網絡（TripPlus提供）

早餐可以選擇在落地前2.5小時享用全套早餐，或者1.5小時前享用大陸式早餐，首先上的是前菜，水果和麵包。

▼▼按圖放大看各式各樣的食品▼▼▼

總結： 這趟新加坡航空的商務艙體驗，依然令人滿意，雖然這次組員不是華人，所以得用英文溝通，供餐流程也有點小疏漏，不過跟空服員反應後也都有補上。而且空服員整體服務還是很用心，都會以姓氏稱呼。即使廚房手忙腳亂，看到你經過要用廁所時，仍然會主動幫你推門。食物部份也是新加坡航空的強項，也許因為班機是荷蘭出發，所以有印尼菜的選項，而且相當美味，破除了機上點牛肉是地雷的魔咒。 整體而言，如果你在意餐食，又很容易睡的話，新加坡航空是不錯的選擇。如果像我一樣沒辦法適應他們這種座椅的話呢？行程排鬆一點，選個有行政酒廊的酒店，下飛機後吃吃喝喝早點休息吧（無誤）！

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