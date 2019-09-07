【日本航空】商務艙親子飛行體驗：新座位設計方便湊B、服務貼心

要從高雄到日本，如果不是廉價航空，大概就剩長榮航空（EVA Air），中華航空（China Airlines）或是日本航空（Japan Airlines）可以選擇。選擇日本航空的原因，一方面是日本航空是該航段唯一提供全平躺的商務艙座位，另一方面是因為這次的日本行，有與其他家人同行，需要四張商務艙機票加上嬰兒票，使用英國航空（British Airways）哩程來兌換的話，不但可以善用嬰兒票只收大人的10%哩程這個優惠，而且日本航空釋放哩程機位的位置，也相對比較大方。 至於為什麼不兌換經濟艙呢？因為這是一個搭乘率常年都破85%的航班，所以其實經濟艙真的很滿，放票放得很少，反觀商務艙除非日本航空鎖票，不然一個航班放出4～8個商務艙座位，都是有可能的。 文：Tom／TripPlus

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日本航空在高雄小港機場的地勤人員，主要由中華航空負責，從我多年來的經驗，高雄機場的中華航空地勤人員的專業度，都比長榮航空地勤要好得多，所以Check-In的手續很快就結束了（TripPlus授權使用）

高雄小港機場中華航空貴賓室

日本航空在高雄機場，並沒有自己的貴賓室，所以使用的是中華航空的貴賓室。

高雄小港機場的每間貴賓室，其實差距真的都不大，基本上你就把食物設定在超商食物的等級，大概水準就是哪樣。或許對於出國玩的朋友來說，會覺得好無聊，但是我每次到小港機場的貴賓室，都是要離開家鄉的時候，總是把握最後機會，把所有台灣吃得到的東西再補充一下，所以不管好不好吃，畢竟哥吃的是鄉愁。

▼▼中華航空貴賓室直擊，有極具台灣味的烤蕃薯...（按圖放大）▼▼

+ 6 + 5 + 4

日本航空商務艙（高雄～東京成田）

不知道有沒有眼尖的讀者發現這個系列文，少了日本航空從東京成田回到高雄的商務艙體驗文。因為在東京轉機時加上時差，我與隊友登機到日本航空飛往高雄的商務艙之後，幾乎是與小朋友一起秒睡著，所以根本沒照什麼照片。還好這次回程一樣是搭同樣的機型，加上還多了其他家人的幫忙，以下的照片都要感謝隊友與家人的幫忙，才能完整的記錄到。

其實高雄當初是日本航空在台灣的航點，第一個使用這款新的區域商務艙的城市，採用的是1-2-1的排列，而且採用的是交錯式（Staggered）的配置，也就是中間跟兩旁的座位，水平上有點交錯，然而卻因為它沒有旁邊隔板，所以隱私度其實還是不好。但是對於帶著小朋友的我們，這樣反而是大加分，在飛行航程中一邊照顧小朋友，還能看看家人有沒有需要幫忙，非常方便。

▼▼新款區域商務艙設備、小配件、洗手間直擊（按圖放大）▼▼

+ 8 + 7 + 6

小結： 整個三小時的航班，扣掉用餐時間，實際體驗的時間大概是兩小時左右，其實需要服務的機會並不是太多，但也正因為如此，所以開放空間，搭配平躺商務艙，很方便帶著小朋友的爸媽互相休息。不論是回台灣，還是去日本旅遊，我們這次在兩趟的日本航空商務艙上，遇到的台籍／日籍空服員都非常友善，經過我們座位時，有時間都會來與我家小朋友打個招呼陪他玩，也都會主動關心，給小朋友的東西是否足夠，作為爸媽覺得算是非常貼心的。

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