【深圳美食】老伯秘製無火煲仔飯僅賣$15　堅持廿載的街坊味道

深圳塘朗村一條連水泥路都沒有的小巷子裡，有一家煲仔飯小店，不起眼，卻有乾坤。老闆是一位阿伯，煮了20年煲仔飯，有人從小學食到出身。

無火煲仔飯

「無火煲仔飯」的製作方法全是阿伯自己研究出來的，煲也是他定制的，不需要明火就可以煲飯。這裡煮煲仔飯並不用火，而是以石鍋加熱鍋後，熄火，加水加米加肉，燜10分鐘後就可以開餐！即使揭開蓋子，石鍋可以保存飯的溫度長達半小時以上。這家店用的都是尋常食材，美味的秘訣全都藏在煲裡。二十幾年日復一日的燃燒，在阿伯的煲仔上也刻下了印跡，每一個都身經百戰。

15元食到飽的煲仔飯

店內沒有菜單，只有四種煲仔飯，15元一煲。不過你想吃什麼，也可以為你量身定制一煲，豐儉由人，保食得飽。

+ 4 + 3 + 2

臘味煲仔飯

對小編來說，煲仔飯的首選必定是「臘味煲仔飯」。燜煮後，臘味變得豐腴肥美，夾着醬油的咸香肉汁，口味濃郁，滲透到頂層的米飯裡，是廣東人難以割捨的誘惑。臘味共有三種，臘肉、臘腸、臘鴨。料不算多，但是性價比ok，覺得還不夠咸的話，還可以自己多加點醬油。

沒有飯焦的煲仔飯，沒有靈魂。有飯焦的煲仔飯已經不多了，只有老道的師傅才能控制好火候，讓飯底起出可口的飯焦，但是阿伯的煲仔飯，每一煲都有金黃的，香脆彈牙的飯焦。

雞肉煲仔飯

雞肉煲仔飯也很有人氣！不同於炒或者是燉，煲仔飯的雞肉又鮮又滑，淋上醬油，配上一口飯，構成了簡簡單單的快樂。米飯選用燦米，加上石鍋的溫度控制得好，米飯是正統的幹幹的口感，被上層有雞肉油脂香的浸潤之後，吃起來更滿足！

另外還有兩款排骨煲仔飯及雜錦煲仔飯。

食煲仔飯一定要有湯飲，阿伯的店內還有兩款招牌湯水。

絲瓜蛋花瑤柱湯

絲瓜蛋花瑤柱湯也是用神秘石鍋製作的，同樣不用火。加水，加瑤柱之後，加入絲瓜，上桌之前淋上蛋液，幾分鐘就完成。做法簡單，味道家常，但是比起用明火煮的湯，絲瓜的味道被更好的保留了，也不會被煮爛，甚至有點脆脆的口感。

椰子雞湯

椰子雞湯不加一滴水，用上一整個原汁原味的椰子加入雞肉、枸杞等食材，熬制兩個小時製成，很鮮甜、很濃郁的雞湯味，38元一份，要事先預訂才飲得到。

風平浪靜的閒暇

阿伯的家像是這附近居民的休憩所，街坊鄰里會偷閒進來和阿伯聊聊天，逗逗貓狗。他的下午時光慢得一點都不深圳速度。阿伯家裡的裝飾，都像停留在十年前的老時光裡一樣，十分復古，但是充滿了市井氣息。無論是誰，總會在煲仔飯的鍋火氣面前得到短暫的慰藉。

港福樓 人均 : 15元 營業時間：10:00-22:30 電話：0755-23219335 地址：留仙大道塘朗村134棟1層 交通 : 地鐵5號線塘朗地鐵站D出口步行930米

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