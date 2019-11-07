【大韓航空】新款頭等艙飛行體驗　座位空間大、如同一個小房間！

要離開美麗的紐西蘭了，一整個依依不捨！其實我原本兌換的機票，是從奧克蘭出發，經首爾轉機後，飛往休斯敦的單程大韓航空 （Korean Air）頭等艙機票，當時是透過大通銀行（Chase）的Ultimate Rewards（UR）點數系統，以1：1的轉點比例轉入到大韓航空哩程計劃（可惜現在Chase UR系統已經取消與大韓航空的合作，所以現在可以透過轉點系統，獲得大韓航空哩程的計劃，只剩萬豪 （Marriott）酒店計劃了） ，總共用了120,000 miles＋$68.09美金的稅金。但沒想到的是這一趟回家的路，真的是一波三折…… 文：Nana／TripPlus

首先大韓航空先前宣布停飛首爾～休斯敦的航班，所以我的機票也被改成從奧克蘭出發，經過首爾轉機，飛往洛杉磯的航班，接著再搭乘美國航空（American Airlines）的國內線頭等艙航班回到休斯敦，要回家的前一天，突然接到大韓航空的通知，奧克蘭飛往首爾的航班更改起飛時間，所以會接不上下一段首爾到洛杉磯的班機，所以只好趕快又聯絡大韓航空客服人員，經過客服人員的處理過後，改為從奧克蘭出發前往首爾，在首爾過夜一晚後，接著再飛往亞特蘭大，然後接著搭達美航空（Delta Air Lines）的經濟艙（為什麼是經濟艙……）回到休斯敦（為什麼回個家要這麼辛苦……），最後不知道為什麼（難道是彌補我這一趟這麼折騰的精神損失？），居然還自動退了接近15,000 miles的大韓航空哩程給我！真的是讓人意想不到。

新款的「Kosmo Suite 2.0」頭等艙的座位，真的很舒服。（TripPlus授權使用）

機場貴賓室

大韓航空頭等艙／商務艙乘客，在奧克蘭機場使用的都是「Strata Lounge」，這間貴賓室使用新貴通（Priority Pass）會員卡也可以進得去，也是奧克蘭機場唯一可以使用新貴通會員卡的貴賓室。從早上五點營業到凌晨一點，可想而知有多麼的「人庭若市」。而在TripPlus部落格上，先前也有讀者投稿分享過這間Strata Lounge，所以我就沒有特別紀錄。

+ 2

大韓航空頭等艙（Boeing 747-8i機型）

奧克蘭～首爾的航班，是採用Boeing 747-8i的機型營運，頭等艙是目前大韓航空最新啟用的新款「Kosmo Suits 2.0」型式（大韓航空頭等艙機型／路線／配置方面，可以參考副主編Tom寫過的哩程完全手冊：大韓航空機形艙等的秘密），新的頭等艙硬體非常威！請接著看我以下的介紹。

奧克蘭～首爾的航班，是採用Boeing 747-8i的機型營運，頭等艙是目前大韓航空最新啟用的新款「Kosmo Suits 2.0」型式。（TripPlus授權使用）

座位

頭等艙位於飛機的最前頭，全機只有6個位置，而商務艙是類似日本航空（Japan Airlines）的「Apex Suite」的款式，分佈於上下兩層，也是一個不錯的產品。根據網路上的分享，一般大家比較愛選的第一排，在Boeing 747-8i機型上反而不是最優的座位，因為與隔壁距離比較近，頭等艙的第二排反而是最優的位置，主要是窗戶多又寬敞。

總航程為11小時21分鐘，以這麼優秀的頭等艙來說，航程實在太短了啊！一整個「經濟艙度日如年、頭等艙韶光易逝」，感覺屁股還沒坐熱，就要下飛機了。

機頭的頭等艙總共只有六個位置，空間超大！中間空間一整個可以做雙人瑜伽。頭等艙區域與後面商務艙區域，隔了兩層簾子，中間還夾著空服員備餐間，簾子拉起來後完全不會被干擾到。一開始我看1J與3A（我坐在2A）的位置上，都各有一位大叔，結果航程一半我剛睡醒、全部的機艙相當昏暗，我一人置身於這廣大的空間中，發覺四處空無一人！整個機頭就只有我一個人！想說我是不是在睡夢中，飄到不知名的空間維度中。還好在我站在機艙中間發呆的時候，空姐撥開簾子走了進來，問我要不要吃點東西，接著我問她：「怎麼其它座位都沒人？」，而空服姐姐表示：「今天只有你一位客人啊！」，我整個呆住，又接著問：「只有我一個人？」，空服姊姊則說：「對啊，今天『客人』只有你一位喔（笑）！」，我驚訝到口吃，不死心地問「可是……我上機時明明還有看到兩位『歐爸』啊？」，空服姊姊笑著說「喔喔，那是機長啦！」，害我差點以為我遇到外星人，或是飛機上的鬼魂了……

▼▼座位環境、機上設施、備品、洗手間環境又如何呢？（按圖放大）▼▼

+ 18 + 17 + 16

一上機就先上了「Perrier Jouet」（巴黎之花）的粉紅香檳，有水果甜味，很好喝。

▼▼餐點部分：早餐、午餐中前菜、主菜、湯品​味道及賣相如何？（按圖放大）▼▼

+ 12 + 11 + 10

空服小姊姊還特別主動幫我拍了幾張用餐照。用餐時還發生了小插曲，我很喜歡坐在床上吃飯，所以用餐的時候也只是把桌子拉出來，沒有把椅子打直，小姐姐很熱心的自動伸手過來幫我按了椅背打直的按鈕，結果我就很囧的，被夾在椅子跟桌子間（因為椅背躺著的時候，屁股坐著的地方其實是椅背）動彈不得，惹得小姊姊不停道歉，而我也只好用我會的少數韓語單字，向她說聲「gwaenchanh」（沒關係），還好最後終於從桌子跟椅子間爬出來了。

空服小姊姊還特別主動幫我拍了幾張用餐照。（TripPlus授權使用）

結語：因為臨時班機更改的原因，意料之外的要在首爾仁川機場住一個晚上，還好我很充分的，運用Citi Prestige當時所提供的旅遊延遲保障（一人最多可理賠$500美金，但目前花旗銀行已經取消所有旅遊保障），訂了一晚要價$247.55美金，離機場最近的仁川君悅酒店 (Grand Hyatt Incheon) 的套房入住，並且順便在機場買了很多餅乾。 很不幸的是，我忘記了一月的時候，紐西蘭是夏天，但韓國卻是超冷的冬天……所有的衣物都在托運中，因為行李直掛的關係拿不出來，結果只好穿著短袖，加上一件為了避免機上太冷的薄外套，衝到當時下著雨又冷到爆的機場外等接駁車，結果好不容易等到接駁車，卻又很悲慘的車上全部客滿！還好有信用卡提供的旅遊延遲保障，直接跳上附近的計程車前往酒店，進了房間後，立馬放了一大盆熱水，跳到浴缸裡時還直發抖，冷到都快感冒了…所以房間的部分，只好隨便照照相，無法專文介紹這間超棒的套房，真是太可惜了。 總之這次搭乘的大韓航空頭等艙，雖然餐食整體來說不太出色，不過硬體本身真的是超棒超舒服的，而且空服小姊姊們都是很萌很可愛的韓系正妹。真是讓人很想再搭第二次，非常大推的一個頭等艙產品喔！

訂了一晚要價$247.55美金，離機場最近的仁川君悅酒店（Grand Hyatt Incheon）的套房入住。（TripPlus授權使用）

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