體驗美國航空、日本航空頭等艙貴賓室　邊間裝潢餐飲服務更出色？

又是一波新的體驗系列文的開始！剛好今年九月有返台的需求，看了看手上有的哩程與點數，去程到台灣的部分，使用了美國航空 （American Airlines）的哩程，兌換日本航空的頭等艙到東京（上次體驗到日本航空頭等艙，已經是三年半前搭乘過的悉尼航線了……），而東京～台灣的部分（最後我是飛到高雄，因為台北的班機沒得換……），則是透過英國航空（British Airways）的哩程，兌換日本航空的單程商務艙（是的，我是分開兌換，因為手上的美國航空哩程不夠，只能這樣兌換了……）。 文：Randy／TripPlus

回程回到美國的航段，則是使用亞洲萬里通（Asia Miles）的哩程，兌換了「超長程」的卡達航空（Qatar Airways）航班，從香港經過多哈，一路飛回美國的休士頓。會這樣兌換的原因，主要還是因為想體驗一下卡達航空知名的超豪華商務艙——Qsuite！而這個系列文一共會有六篇體驗文，包含了在台北市內入住的酒店體驗，一併分享給讀者們。首先就讓我從芝加哥的美國航空旗艦貴賓室，以及日本航空的頭等艙貴賓室開始介紹起吧！

東京成田機場：日本航空頭等艙貴賓室入口（TripPlus授權使用）

芝加哥機場美國航空旗艦貴賓室——硬體一覽

芝加哥真的是日本航空的美國航線內，釋放頭等艙哩程機位相對較多的航點，當然因為我住西岸的關係，若是接近出發時間的話（大約兩個禮拜之內），洛杉磯／舊金山出發的日本航空班機的頭等艙哩程機位也可以看到不少。然而因為想要多留一點轉機時間，在日本航空位於東京成田機場新的頭等艙貴賓室體驗一下的關係，看了看最適合出發的航點，還是芝加哥比較好，從西岸飛過去也不會太遠。加上也沒有體驗過美國航空位於芝加哥的新國際線專用的貴賓室，就決定選擇從芝加哥搭乘日本航空的航班。

搭乘日本航空的頭等艙，在芝加哥機場想當然就是使用美國航空的旗艦貴賓室（Flagship Lounge）。美國航空近年來在美國境內幾個主要的轉運站機場，都設立了這款可以讓國際線乘客使用的新款貴賓室，如下：

洛杉磯、紐約甘迺迪、芝加哥、達拉斯／沃斯堡、邁阿密、費城（正在興建中）

其實我們的副主編Tom的老婆大人Lizzy，曾經在TripPlus部落格投稿過一篇美國航空位於芝加哥的旗艦貴賓室體驗，但畢竟小弟本人沒去過，還是覺得能夠多寫一點貴賓室的體驗，對於我們的讀者們來說，也會有更多的體驗文章可以參考，因此決定還是詳實地來記錄一下這個位於芝加哥歐海爾機場的第三航廈，屬於美國航空的新款貴賓室，就請讀者們先來看看硬體的部分吧！

▼▼快來看看美國航空新款貴賓室，內裡裝潢設計、設備如何？（按圖放大）▼▼

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芝加哥機場美國航空旗艦貴賓室——餐飲一覽

美國航空在旗艦貴賓室內提供的餐飲，也比一般的美國航空國內線貴賓室（Admirals Club）來的好，除了有不少酒精飲料之外，還有提供不同種類的熱食／冷盤／甜點等等。曾幾何時，我們對於貴賓室「提供熱食」這件事，感覺應該是在正常不過的事情，居然會這麼感恩！只能說在美國，對於貴賓室所有的期待真的都要降低。雖然整體的食物水準，當然還是比不上一些亞洲籍的航空公司，不過至少美國航空是美國三大航空內，開始更新整體貴賓室軟／硬體的先驅，還是多少給點稱讚。

▼▼貴賓室內提供的餐飲服務（按圖放大）▼▼

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東京成田機場日本航空頭等艙貴賓室（主大樓）——硬體一覽

搭乘日本航空的頭等艙，到達東京成田機場之後，決定趕快來好好體驗一下新建好的日本航空頭等艙貴賓室。先前我們的客座作家Mao，有搶先體驗到剛整修好沒多久的這間位於東京成田機場第二航廈的頭等艙貴賓室，看了讓小弟很羨慕，因此決定趁著有兩個多小時左右的轉機時間，來好好體驗一下。

這個位於第二航廈主大樓四樓的頭等艙貴賓室，日本航空從2018年開始就陸陸續續的修建當中，直到今年才完工，雖然整體的空間不能說很大，而且主要的空間都是在用餐的區域，但整體的裝潢比較明亮，比起以前的日本航空頭等艙貴賓室，那種深色昏暗的風格來說，的確讓人眼睛一亮！就讓我透過以下的照片，分享一下硬體的部分給讀者們瞧瞧吧！

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東京成田機場日本航空頭等艙貴賓室（主大樓）——餐飲一覽

新修建好的貴賓室，主要比較大的空間都在用餐區，比起舊有的日本航空頭等艙貴賓室來說，多了現點現做的餐點區，以及一個全新的現握壽司櫃台。這裡的裝潢採用淺色系，整體的視覺效果讓人覺得比較明亮，多了現點現做的餐點服務，尤其是知名的阿夫利柚子拉麵，真的是讓人超期待！至於很多人印象中，舊有的日本航空頭等艙貴賓室的現握壽司櫃台，在這裡移到了現點現做餐點區的後方獨立區域，能夠在貴賓室品嘗美味的現握壽司，真的是太幸福了。只可惜後來人越來越多，整個區域幾乎都塞滿了人，給我感覺壓力有點大……

▼▼貴賓室內提供的餐飲，居然還有即製手握壽司？（按圖放大）▼▼

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結論： 在芝加哥的美國航空旗艦貴賓室，算是美國航空首先完成的國際航線專用貴賓室之一。可以看的到不同於一般美國航空國內航線貴賓室的裝潢，加上還有相當寬廣的空間，還有能洗澡的浴室，以及相比於一般美國境內貴賓室來說較為多元的餐飲選擇，來這裡休息一下，其實還蠻不錯的。但千萬不要給予同等於亞洲境內貴賓室的期待，他只能說是「比較好」的貴賓室，我個人覺得比起我最近體驗過的聯合航空 (United Airlines) 的北極星貴賓室 (Polaris Lounge) 來說，整體還是遜色不少。但美國航空願意從貴賓室開始，提升整體的硬體體驗，還是值得讚許的。 至於日本航空的新頭等艙貴賓室，在裝潢方面給人有眼睛一亮的感覺，雖然整體空間不足可能是個缺點，尤其下午／晚上這種尖峰時刻，旅客眾多的狀況，會給人有在「菜市場」的感覺，而且若是想要洗澡的話，可能也要等上一段時間（像我就等了半小時）。但至少多了現點現做的餐點服務，以及獨立的現握壽司區域，讓旅客至少在用餐方面有更多的選擇，希望未來等到三樓的頭等艙貴賓室區域完工之後，在人潮方面可以獲得紓解，扣除掉人很多這個缺點的部分，其實新的日本航空頭等艙貴賓室，我還是給予正面的評價！

同場加映：日本航空商務艙（Boeing 767機型）體驗／東京成田～高雄

其實我家是住在台北，但是當天的東京～台北航線，連經濟艙機位都沒得兌換，反而到高雄還有位置，所以只好先飛往高雄，在當地住一晚之後，隔天搭乘高鐵回到台北。這款Boeing 767機型的全平躺商務艙，其實小弟先前就已經體驗過，加上我們的副主編Tom，先前也寫過了這個航段的商務艙體驗，所以這裡就分享幾張照片，給讀者們做為參考吧！

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