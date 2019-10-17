【新加坡航空】商務艙飛行體驗：座位設計騎呢須斜躺　但服務加分

搭乘了從台北往新加坡的新加坡航空（Singapore Airlines）商務艙後，抵達新加坡樟宜機場第三航廈時，因為還有很多時間，所以打算先到銀刃商務艙貴賓室（SilverKris Business Class Lounge）參觀一下。 文：Mao／TripPlus

新加坡樟宜機場的第三航廈內，共有以下由新加坡航空營運的貴賓室──新加坡航空頭等艙／頭等套房乘客專用的專屬貴賓室（The Private Room），星空聯盟夥伴航空頭等艙乘客使用的頭等艙貴賓室，新加坡航空／星空聯盟夥伴商務艙乘客的商務艙貴賓室，以及搭乘經濟艙的新加坡航空高階會員／星空聯盟金卡會員使用的貴賓室－KrisFlyer Gold Lounge，聽說這間Gold Lounge貴賓室，悲慘到連淋浴間都沒有（默）……這幾間貴賓室都在第三航廈，靠近A1～A8登機們的上方，當初順著指標走，感覺愈走愈裏面，一度懷疑是不是走錯方向了。

銀刃商務艙貴賓室 (SilverKris Business Class Lounge)（TripPlus授權使用）

由於新加坡航空的長程航線，多是深夜時分出發，所以晚上的貴賓室真的是人滿為患，雖然不至於找不到位置，但多少對於舒適度有影響。不過既然都到了，就先洗個澡吧！淋浴間數量不多，尖峰時間需要排隊，而且是真的排成一列在等。但後來看到他們有分發叫號器，只是不知道為什麼不拿出來用？也由於人潮眾多，前面一個人用完，工作人員只能進去做簡單的清理，就讓下一個人使用，而且裏面空間真的很小，也沒有馬桶，通風也不是很好，洗完澡還是一樣滿身汗…更糟糕的是，吹風機因為使用頻繁，卡滿了毛屑，頭髮還沒吹乾，就過熱無法使用，我的去程／回程用不同間淋浴間，都有一樣的問題（摔筆）。幸好新加坡航空總算開始要改善第三航廈的貴賓室，雖然預計完成日是2021年……嗯，還有得等。

▼▼淋浴間​直擊（按圖放大）▼▼

由於新加坡航空公佈航班使用登機門的時間很慢，差不多在起飛前一小時才公佈，考量在新加坡機場登機前，還得先在登機門過安檢，這麼晚公佈，對於習慣先規劃行程的人來說，有點不太適應。好在這次登機門位在A1～A8這一區，就在貴賓室樓下，而且這一區有頭等艙／商務艙專屬的安檢通道，所以不用花很多時間，便可抵達登機門前。

A380機型的新款商務艙，有78個座位，登機時也是滿滿的人，幸好只有高階的PPS會員可以和商務艙旅客同時登機，如果有開放星空聯盟金卡會員也同時登機的話，優先登機人數應該就破百了吧（小聲）！當初知道新款A380機型商務艙中間的座位，可以打通變成雙人床，但朋友提醒這班應該會客滿，還是不要做一個人佔兩個位置的夢，乖乖選靠窗位比較實際…事實證明，朋友是對的，這個航班連經濟艙都滿啦！給讀者們參考官網座位圖，11～24排是前段客艙，91～97排是後段，24排在廁所前面，所以千萬不要選。另外中間的座位上方都沒有置物櫃，而95A／K頭上置物櫃放了急救器材，所以東西只能放腳下，剛好我又是95A……

▼▼座位環境、機上設施、洗手間環境又如何呢？（按圖放大）▼▼

+ 22 + 21 + 20

平飛後開始上餐，因為是長程線，所以自然在新加坡航空網站上的「Book the Cook」預選餐點網頁裏面，選了龍蝦當主餐，事實上新加坡航空的系統，連機上菜單的餐都可以預選。只是他們的餐種類太多，看到最後只好放棄，決定除了龍蝦外，其他的餐點就在飛機上賭人品看好不好吃了…況且朋友提示過，飛機上的餐點，搞不好比「Book the Cook」網頁上可以選擇的好吃！

▼▼餐點部分：前菜、主菜、飲品、甜品到底味道如何？（按圖放大）▼▼

+ 5 + 4 + 3

吃飽喝足後要睡覺了，請空服姐姐幫忙鋪一下床。

只是新加坡航空新款的長程線商務艙設計，真的很匪夷所思，整個人必須斜著才能躺平。看圖可以知道，放腳的空間不是很大，而且也不太完整，躺下來一直喬不到適合的角度，不管仰睡側睡都一樣，比傳說中的「反魚骨卡腳商務艙座位」還難睡，算一算，我大概只睡了3個小時吧…

既然睡不著，來吃點東西吧！新加坡航空長程線飛行中的小食比較貧乏，只有麵、三明治或蕃茄湯麵雖然有四種，但應該都是泡麵配不同的料吧？下圖這是「東方麵」，就是雞肉配香菇。

另外新加坡航空商務艙乘客，可獲得免費30 MB流量的網路，速度還好，看Facebook或者Line沒問題，要上傳打卡也可以，不過流量就會很快被吃完。雖然登入網頁裏面，有出現無線網路服務的「Boingo帳號登入」的選項，但實際測試後，發現手上美國版的美國運通（AMEX）卡片送的Boingo帳號卻無法登入。

新加坡航空商務艙乘客，可獲得免費30 MB流量的網路，速度還好。（TripPlus授權使用）

早餐可以選擇落地前2.5小時來一套完整的，或者是1.5小時來一套只有水果和麵包的歐陸式早餐（Continental Breakfast），不用說，我一定選完整版的！首先上來的是，麵包和水果盤。

▼▼點擊大圖看看新加坡航空的早餐吸不吸引▼▼

下飛機前發個糖和快速通關卡，告訴你要面對現實了，準備體會與廉價航空一樣的英國航空歐陸航線（無誤）。

新加坡航空的A380機型長程航線商務艙，整體來說相當不錯。娛樂部份電影選擇還不少，雖然不是所有影片都有中文字幕，但有些影片雖然標示無字幕，但播放時還是有顯示中文或英文字幕。機上另外提供30 MB免費網路，算是聊勝於無。餐食部份，以正餐來說可以算是相當滿意，個人感覺甚至比貴賓室的還要好吃。不過航程中的小食，依然是日本航空的最好，種類多又好吃！ 服務也是沒話說，親切熱心又專業，航程快結束時，某個乘客反應她的手機遺失了，只看到空服姐姐她們趴在那邊找了許久，才發現手機掉在椅縫內。其實她們可以雙手一攤說真的找不到，但還是努力地幫乘客找到手機，所以我也要了空服員的名字，反正已經答應要幫前一班的組員寫意見表了，再多寫一張也沒問題。缺點部份，大概是備品部份比較不足，沒有過夜包和睡衣，感覺就少了點什麼，另外還有座椅設計，只能說下次多喝兩杯酒吧，看能不能睡久一點（攤手）…

【本文獲「TripPlus」授權轉載。TripPlus作者群定時幫大家整理機票和里程相關的好康資訊，目標成為里程和點數界最好最權威的入口網站之一。】