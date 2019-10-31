【ANA】全日空商務艙東京飛倫敦　新座位私隱度高、勿試素食餐點

2019年堪稱全日空（ANA）精彩的一年，不但在三月份全面更新機上服務和餐點，且過夜包的部分，還改用英國皇室御用品牌——Globe Trotter，同時在五月份開始營運「東京至檀香山」的A380海龜機，可說是驚喜連連。然而不止如此，全日空又在今年八月正式發表新版Boeing 777-300ER機型的商務艙（The Room）／頭等艙（The Suite）！這可讓從內到外，再從外到內，不管客觀、主觀，身心靈上都是航空迷的我躍躍欲試。儘管今年為了新版過夜包，已經飛過一次頭等艙，但看到新玩具出現，還是望眼欲穿，忍不住澎湃不已的欲望（姐就是任性）！於是，雖然平時已是無心上班，這下來更是一顆心飛到十萬八千里，終日查哩程機票的位置——什麼業績、盈利，就交給老闆去操心吧，老娘我要出發了！ 文：Kacy／TripPlus

其實，若出發前兩個禮拜開始下手，全日空的商務艙所開放的哩程機票位置不算少，一次換兩張都沒有問題，但是頭等艙的話就相對困難，每次只要一開放，以我的經驗談，幾乎馬上被秒殺換走。但是皇天不負苦心人，不枉我混水摸魚，拿老闆的錢，卻在查票的份上，透過Expertflyer工具，廢寢忘食，掏心掏肺、夙夜匪懈、一心一德、貫徹始終找位置的結果之下，總算讓我順利兌換到了東京～倫敦航線（去程）的商務艙，以及倫敦～東京航線（回程）的頭等艙，一石二鳥，一下子體驗到兩種新產品！

全日空新款商務艙——The Room的體驗（TripPlus授權使用）

本篇首先會先分享新款商務艙——The Room的體驗。以這次的兌換（去程商務艙＋回程頭等艙），使用了全日空的哩程共137,500 miles，其實原本可以更少，但因為我的出發時間，剛好有遇到全日空哩程機票的兌換旺季，所以需要的哩程數會稍高。全日空的哩程其實不難獲得，以美國的讀者們來說，申辦AMEX Membership Rewards系列的信用卡，像是白金卡／商業白金卡／金卡／商業金卡等等，都可以獲得點數轉入全日空計劃來兌換。

另外，適逢每年七月～八月，我必須吃素，雖然知道素食航空餐通常滿是「地雷」，且點餐上可能遇到困難，但礙於個人習慣，只好想辦法點素食。所幸全日空可以在線上先選擇素食餐點，所以在出發之前，已早早選好。不過還是有點擔心上飛機之後吃到的素食餐不好吃，所以未雨綢繆，先在全日空的東京羽田機場貴賓室內墊墊肚子，後來事實證明，我盤算的不錯，因為飛機上的素食餐根本難吃……

全日空「The Room」商務艙——硬體一覽（Boeing 777-300ER機型）

總算來到登機時刻，一見新款「套房式」商務艙，宛若初戀，心下觸電，感動到難以筆墨形容（終於放假了！），僅能交由相機為我紀錄，多拍了好多張照片留念。新款的商務艙依然採用1-2-1的配置，可方便的在走道通行，不會打擾到他人乘客，如果是結伴同行，建議坐在兩個中間的位置比較浪漫合適。

▼▼點擊下圖看清座位環境、設備、洗手間直擊（按圖放大）▼▼

+ 9 + 8 + 7

全日空「The Room」商務艙——素食餐點一覽（Boeing 777-300ER機型）

前文有提到，因為出發時間恰好是我每年固定吃素的時候，所以我有先線上選擇素食餐（奶蛋素），空服小姐來確認餐點後，就準備把餐桌打開來送上餐點了。

空服小姐來確認餐點後，就準備把餐桌打開來送上餐點了。（TripPlus授權使用）

但我不得不說素食部分真的是超．難．吃！就讓我想起讀者Goldlight，曾經在部落格投稿過的全日空素食餐體驗，真的太糟糕，根本是「減肥聖餐」，吃了幾口就不想吃了……

▼▼餐點部分：素食餐飲到底有多難吃？（按圖放大）▼▼

全日空「The Room」商務艙——機上睡眠一覽（Boeing 777-300ER機型）

新款商務艙真的很棒，把床鋪好後，門一關就是自己的小房間囉（廢話）！私隱度真的超好，讓我可以安安穩穩的睡上約五小時。

總結：

全日空推出了這個可與卡塔爾航空（Qatar Airways）的「Qsuite」商務艙並駕齊驅的產品，實際親身體驗過，真心覺得很不錯，座位方面又大又寬敞，螢幕大而且高清畫面，加上有門可以關起來，真的私隱度十足！至於餐點方面，我沒有實際品嘗到一般的餐點，所以難以評論，只能說素食餐真的很難吃。若是吃素的朋友，除非你真的很想體驗這款新的商務艙，不然真心建議還是不要搭全日空，不然就是自己帶些乾糧充飢…以硬體來說，我真的很推薦這款產品，有機會搭乘的話，千萬不要錯過！

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