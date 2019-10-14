港人遊大阪黑門市場中伏　兩店以韓圜臺幣扮日圓　事主：以後唔去

大阪黑門市場向來深受港人歡迎，被視為港人遊日必到之地，不過黑門市場亦有中伏位，大家要小心！最近有港人到黑門市場購物時，竟遇到疑似黑店以韓圜和臺幣假扮日圓找贖，非常大膽！ 港人Ruby Pang向《香港01》表示：「以後都唔去黑門市場！」

有港人在Facebook群組「Sorry 囉！大阪友聚」上發帖文，稱第一次到大阪旅遊，在大阪黑門市場遇到疑似黑店，竟然以韓圜和臺幣找贖！女網民稱，當時陪朋友在一間甜品店購買一串價值400日圓的士多啤梨，付了1千日圓，店方找錢時，她沒有細心檢查，隨後她到一間鮮榨果汁店購買一杯500日圓的蜜瓜汁，同樣以1千日圓支付，離開後才發現兩店分別找贖的是韓圜和臺幣。

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最少兩店韓圜「扮日圓」

《香港01》旅遊頻道記者透過facebook訪問事主Ruby Pang，她指自己後來於便利店購物時，有店員提醒她手上的並非日圓，事主才驚覺早前店員找贖的分別是500韓圜、100韓圜和10元臺幣。Ruby Pang稱當時涉事的店員故意將500元字眼放在正面當眼處，又指若不細心留意完全看不出有異。她又強調，非常肯定是該甜品店和鮮榨果汁店所為，因為當日只有這兩間店才會分別找贖600日圓和500日圓。

網民留言稱有類似經歷

記者詢問女事主會否因此對黑門市場失去信心，對方堅決地表示以後都不會再次光顧黑門市場的食店，對他們已失去信心。她又特別提醒遊日的港人要特別留意店方找贖的過程，特別是硬幣。

有網民就留言指，自己去完大阪後發現多了許多100韓圜硬幣，「今次去完大阪多咗好多100既韓幣番離......仲要係收完一次再一次」，有網民就直言黑門市場有不少內地人開的黑店，甚至形容黑門市場變成「黑店市場」。



黑門市場囊括多款港人至愛美食，包括新鮮魚生、烤物、關東煮、日本新鮮水果等。記者搜集了3間黑門市場廣受好評的食店，包括關東煮名店石橋食品、性價比高的魚生刺身店黑門三平，以及章魚燒名店的章魚燒道樂 わなか。

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