台妹長灘島穿「一條繩比堅尼」被罰　即睇5項菲律賓旅遊禁忌　　

大家出發旅遊前，除了要計劃好行程和交通，亦應該先查詢當地有甚麼需要注意的事項和禁忌等，避免觸犯當地的禁忌，甚至觸犯當地法例！ 近日一名年輕台灣女子到訪菲律賓長灘島，因身穿性感bikini而觸犯「拍攝及展示不雅照片」的罪名，被當地警方罰款，成為近期熱話。 其實飛到菲律賓旅遊時有不少禁忌要注意，《香港01》旅遊頻道記者為大家總結出5項要特別注意的事項，包括避免用手摸他人的頭和背、避免用左手與人接觸等！

菲侓賓長灘島一直是著名旅遊熱點。（ig@ imjiandong）

不少年輕女生都喜歡穿bikini到沙灘玩樂，台灣一名女遊客早前與男友飛往菲律賓長灘島著名的白色沙灘旅遊，不過女子身穿的bikini被指過分性感和暴露，不少遊客目睹後舉機拍攝並上載至社交網站，事件引起當地警方注意，警方循線索找到涉事的女子住的酒店。

當時女子分別身穿一套白色bikini和紅色bikini，上身僅有兩條細線遮住重點位置，下身的布料是類似T-back的款式。警方其後將女子與其男友帶回警察局，因警方認為她身穿的只是一條繩，但女子就反駁稱不覺得衣著有問題，聲稱是一種展現自己的方式，即使在台灣也是這樣穿。最終當地警方以拍攝及展示不雅照片的罪名，對女子罰款2500元披索（約378元港幣）。

不想無辜被罰？遊菲律賓有5項禁忌和注意事項大家需要留意！