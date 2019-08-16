無品大媽沙灘挖洞埋疑似用過尿片　菲律賓長灘島封島72小時驗海水

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「公德心」三個字人人識讀，卻未必人人有。日前有網民拍到在菲律賓名勝長灘島，有一名中國大媽疑似將小孩用過的尿片埋在沙中，另一名大媽則手抱赤裸下身的小孩，在岸邊為她清洗身體。片段近日在網上瘋傳，不少網民狠批大媽行為自私噁心，而菲律賓政府亦介入事件，表明會封島72小時，抽取海水檢驗。

一名內地大媽疑似在菲律賓長灘島沙灘挖洞埋用過尿片。（Twitter片段截圖）

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有網民周二（13日）在Twitter上載長約30秒的片段，炮轟有兩名中國大媽在沙灘上做出噁心行為，坦言島上沿途都有垃圾桶，「但她們卻選擇將尿片埋在沙中」。從網上瘋傳的片段所見，一名紅衣疑似中國大媽蹲在岸邊徒手挖洞，其後將手上疑似小孩用過的尿片埋在沙中，另一名黑衣大媽則抱住下半身赤裸的小孩，走到海中幫她清洗下身。

片段引起大批網民熱議，超過2萬人轉發，紛紛炮轟大媽行為自私缺公德心，「太噁心了」、「她們把這裏當廁所嗎？」呼籲所有沙灘使用者應尊重當地法規。

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而菲律賓政府亦留意事件，周三宣布封鎖該段沙灘100米，進行清理及抽取海水化驗，於48至72小時後重新開放，目前正從相關片段尋找涉事女子。除今次外，長灘島去年因嚴重污染問題，曾於4月起封島半年，以修復排水系統及垃圾問題，至同年26日才重新對外開放。

（綜合）

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