無品大媽沙灘挖洞埋疑似用過尿片　菲律賓長灘島封島72小時驗海水

「公德心」三個字人人識讀，卻未必人人有。日前有網民拍到在菲律賓名勝長灘島，有一名中國大媽疑似將小孩用過的尿片埋在沙中，另一名大媽則手抱赤裸下身的小孩，在岸邊為她清洗身體。片段近日在網上瘋傳，不少網民狠批大媽行為自私噁心，而菲律賓政府亦介入事件，表明會封島72小時，抽取海水檢驗。

一名內地大媽疑似在菲律賓長灘島沙灘挖洞埋用過尿片。（Twitter片段截圖）

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有網民周二（13日）在Twitter上載長約30秒的片段，炮轟有兩名中國大媽在沙灘上做出噁心行為，坦言島上沿途都有垃圾桶，「但她們卻選擇將尿片埋在沙中」。從網上瘋傳的片段所見，一名紅衣疑似中國大媽蹲在岸邊徒手挖洞，其後將手上疑似小孩用過的尿片埋在沙中，另一名黑衣大媽則抱住下半身赤裸的小孩，走到海中幫她清洗下身。

片段引起大批網民熱議，超過2萬人轉發，紛紛炮轟大媽行為自私缺公德心，「太噁心了」、「她們把這裏當廁所嗎？」呼籲所有沙灘使用者應尊重當地法規。

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而菲律賓政府亦留意事件，周三宣布封鎖該段沙灘100米，進行清理及抽取海水化驗，於48至72小時後重新開放，目前正從相關片段尋找涉事女子。除今次外，長灘島去年因嚴重污染問題，曾於4月起封島半年，以修復排水系統及垃圾問題，至同年26日才重新對外開放。

（綜合）

Ok I’m pRESSED about those Chinese women having the audacity to bury their child’s diaper in the sands of Boracay. DISGUSTING. The island has trash bins scattered along the front beach and they really chose to place it in the sand 😩😩 pic.twitter.com/PAfTQuf4yR — ianni (@yannimiraflores) August 13, 2019