百變小櫻Pop-up Store台北開幕　12月再推戽斗星球、P助展

相信百變小櫻是不少90後的童年回憶，百變小櫻Pop-up Store昨日在新光三越台北南西店開幕啦！當中最吸睛的是7大主要角色的打卡牆，想與小櫻和小狼合照就不要錯過啦！

百變小櫻Pop-up Store昨日在台北新光三越開幕。（庫洛魔法使透明牌篇 POP UP STORE）

Pop-up Store有不少周邊商品，包括主角小櫻、小狼和超可愛的基路仔抱枕、公仔、購物袋、紀念幣機、小櫻的魔法杖等，大家亦可以用印上不同主角的IG模板拍照！

官方推出期間限定特別企劃，只要消費滿台幣600元，即可獲得特製的小櫻「透明牌」，以及每周限定不同角色的紀念章，簡直少女心爆發！收集紀念章成冊更可抽參與抽獎！

😍😍😍點擊下圖看看百變小櫻Pop-up Store的打卡位和周邊商品😍😍😍

+ 8 + 7 + 6

庫洛魔法使透明牌篇 POP UP STORE 地點：台北市南京西路12號新光三越台北南西店一館9樓 展出日期：2019/10/23(三) －2019/11/24(日) 營業時間：11：00－21：30 （國定假日前夕營業至 22：00）

今年12月台灣將會舉辦由戽斗星球與Sanrio聯名推出「戽斗星球Ｘ三麗鷗 」展，官方公布展場將會分為「後宮盆惱傳」、「摩艾聯盟：聖代之戰」 、「青澀校園」、「太自由俠侶」、「豪情戽斗鎮」5個劇場。當中「後宮盆惱傳」請來Hello Kitty和Melody做主角，大玩穿越情節，非常搞鬼！

🥰🥰🥰點擊看看戽斗星球與Sanrio聯名展的海報🥰🥰🥰

+ 4 + 3 + 2

扭蛋星球開麥拉特展「戽斗星球Ｘ三麗鷗 」 展覽日期：2019/12/28(六) － 2020/04/05(日) 展覽地點：松菸文創

除了戽斗星球展，台灣於12月亦將舉辦Ｐ助與粉紅兔兔15週年展，不過這次就並非只有Ｐ助與粉紅兔兔的專場，而是集結了作者筆下的小動物角色。展覽設有角色貼圖牆和佈滿Ｐ助與粉紅兔兔的15年演變史的時光隧道，讓大家瘋狂拍照！

😚😚😚點擊下圖Ｐ助與粉紅兔兔15週年展😚😚😚