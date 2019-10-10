【ANA】全日空頭等艙夏威夷、東京來回　西式餐飲比日式更美味？

上一篇體驗文，分享了我這次搭乘的全日空（ANA）A380機型（海龜機）頭等艙的硬體介紹，相信讀者們應該也很迫不及待的想知道有關於餐點／睡眠方面的體驗吧！因此這篇就要來分享，這次搭乘往返夏威夷檀香山～東京航線的全日空頭等艙的餐飲／機上睡眠部分的介紹。我認為頭等艙最重要的，主要就是餐點與睡覺的部分了，畢竟在頭等艙內，當然除了「感覺就是爽」以外，也是要吃的好與睡得好才對啊！接下來就請各位讀者們，繼續看下去吧！ 文：Randy／TripPlus

全日空A380機型海龜機頭等艙——餐飲一覽（航段：檀香山～東京）

首先來介紹一下去程的餐飲，除了多到不行的酒精種類之外（很可惜我不懂酒，當然也不是酒鬼……），還有日式與洋式（西式）的餐點可以選擇，尤其洋式的餐點是由四季酒店（Four Seasons）所提供，雖然可能大家對於北美境內的酒店提供的餐點……可能不是很有信心，但畢竟小弟要搭來回的航程，所以心裡打算去程先嘗試一下洋式的餐點，回程從東京出發回到檀香山的時候，再來嘗試日式的餐點。洋式的餐點種類很多，從前菜、開胃菜、生菜沙律，一路到主菜與甜點都有。也許因為是我對於美國出發的餐點的期待沒有過高，又或可能是因為長期住在美國，所以餐點接受度很廣的關係，老實說我覺得還算蠻好吃的！尤其我很不怕死的點了牛扒（當時不知道在想什麼……），居然還蠻好吃的，不會有乾澀的口感，果然是日系航空的頭等艙，對於餐點的調理還是有一定的水準。

▼▼餐點部分：前菜、主菜、湯品、甜品到底賣相如何？（按圖放大）▼▼

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飯後睡了一下，起來後總覺得好像什麼沒做，後來熊熊想起來，原來是沒吃到咖哩飯／拉麵啊！全日空頭等艙在夜點小食方面，主要提供了「一風堂」拉麵，與經典的牛肉咖哩飯，因為我會搭來回航程的關係，所以這一趟決定先來吃個咖哩飯，回程再享用拉麵。當熱騰騰的牛肉咖哩飯送上來時，心裡真的有說不出的感動啊（比我自己煮的還好吃……）！搭日系航空的頭等艙／商務艙，似乎點個拉麵／咖哩飯應該算是基本流程了，能夠在飛機上再次吃到經典咖哩飯，而且依舊相當美味，心理覺得好滿足。

全日空A380機型海龜機頭等艙——餐飲一覽（航段：東京～檀香山）

回程因為是從東京出發的關係，決定來點日式餐點。不過我不得不說，我真心沒有很喜歡冷食，但日式餐點的冷食有好幾道，所以整體品嘗起來的感覺，並沒有比去程來的好，當然餐點也是蠻精緻的，擺盤上也是頗賞心悅目，只是我個人對於日式的冷食真的比較不愛，所以這一趟的經驗反而就覺得比較普通了些（我絕對不承認是因為在美國久了，味覺快要壞掉，所以越來越習慣西餐的關係……）。但主餐的魚扒算是相當滑嫩，加上能夠在飛機上吃到白飯，依舊相當感恩！飯後甜點的雪糕也不錯，算是這趟品嘗到的日式餐點中，較為有亮點的地方。

▼▼餐點部分：開胃菜、前菜、主菜、甜品到底賣相如何？（按圖放大）▼▼

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去程的宵夜點了咖哩飯，所以回程當然就不能錯過「一風堂」拉麵！在網路上看到有些朋友的分享，發現全日空提供的拉麵，有時會有麵體太軟爛，導致口感不好的狀況。還好我這次點來吃的時候，沒有遇到這個情形。在飛機上來一碗熱騰騰的拉麵，就算回程的航班因為時間比較短（大約七小時半），也睡不了太久，能品嘗到就是值得啦！吃完之後，整個人除了滿足之外，身體也都熱起來了，不得不說還是日系兩家航空公司（全日空／日本航空）的頭等艙，才有這麼優質的享受，可惜我搭日本航空（Japan Airlines）頭等艙的經驗只有一次，希望之後還有機會可以試試看。

全日空A380機型海龜機頭等艙－機上睡眠一覽

既然搭乘頭等艙，當然會有鋪床的服務，就在我向空服姐姐表示要睡覺，並且先去廁所換好睡衣（睡衣還蠻舒服的，只是我後來沒帶走，家裡太多件了……），回來就發現空服姐姐俐落的把床都鋪好啦！軟硬適中的枕頭與棉被真的很不錯，加上可以關上的拉門，隱私度非常棒，這樣就完全不會被打擾到囉！可惜美中不足的地方，就是我發現床墊居然是薄薄的一片……記得印象中先前搭過全日空頭等艙的時候，還是有一層床墊給乘客使用的，不知道是否只有海龜機是這樣，還好頭等艙座墊也不會太硬，躺起來還算是舒服，只不過若是有「真實」的床墊提供，那就更完美了。但畢竟小弟在飛機上真的也睡不太好，加上因為是白天的航班，老實說也才睡個三小時左右就起床了……

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全日空A380機型海龜機頭等艙－硬體＆軟體總結

這一趟來回的全日空海龜機搭下來，真心覺得全日空還真的是蠻用心經營夏威夷航線的，除了投入三台巨無霸A380客機，還特地彩繪成海龜的樣子之外（宣傳感十足！），連頭等艙的硬體都採用了新的款式，整體讓人有耳目一新的感覺。娛樂系統方面也是豐富了不少，電影／影集／影片／其他娛樂選項等等都有提供，比起以前來說進步很多。餐點方面，去程飛往東京的航線，我特地點了由四季酒店提供的洋式料理，整體吃起來我覺得還不差，尤其牛扒比我想像的好吃，果然是知名酒店準備的餐點，還是有一定的水準。回程飛回檀香山的航線，我點了日餐，雖然也還不錯，但日式的冷盤我真心不是很愛，還好主菜算是可圈可點，只是若真的與另外一間日系的航空公司－日本航空（Japan Airlines）比起來，其實日本航空的頭等艙的餐點還是較為厲害一些。

最後的機上睡眠方面，我認為加上了可關閉的拉門之後，隱私度真的變的很棒，睡覺／休息的時候，就更不容易被打擾到，是個蠻不錯的設計，可惜美中不足的就是床墊的部分，居然只是一片薄薄的床墊，而不是像我在之後會分享的全日空商務艙的體驗，還附上一個完整的床墊，可以墊在攤平的座椅上。雖然其實躺在頭等艙座椅上還是很舒適，枕頭與棉被也都軟硬適中，相當舒服，但總覺得床墊這部分並沒有達到應有的水準，希望未來讀者們有機會搭乘海龜機頭等艙的話，能夠看到有完整的床墊提供，可以躺著休息囉！總之真的是一趟很新奇又很享受的頭等艙體驗，相信有機會使用哩程來兌換的讀者們，絕對不會失望的！

再看一次海龜機，還是覺得很可愛（TripPlus授權使用）

同場加映：東京成田機場全日空頭等艙貴賓室（ANA Suite Lounge）（位於第四衛星樓）

最後來分享一下，在東京成田機場使用的全日空頭等艙貴賓室的幾張照片。剛好海龜機的登機門就離貴賓室不遠，相當方便，可惜不像是在檀香山機場那樣，可以直接從貴賓室登機，還是必須走到登機門那邊才可以。這個貴賓室我大約三年半之前有來過一次，當時還是搭新加坡航空的A380機型舊款頭等套房飛往洛杉磯，三年後依然沒甚麼太大的變化，熟悉的擺設，服務，以及現點現做的熱食選項依然都在。全日空在東京成田機場一共有兩個貴賓室（另一間位於第五衛星樓的貴賓室體驗），若時間許可的話，其實讀者們兩間都可以去看看，但兩間的品質都差不多，就算因為時間上的限制，只能體驗一間貴賓室的話，也是很不錯的！

▼▼成田機場全日空頭等艙貴賓室內裡裝潢設計、服務如何？（按圖放大）▼▼

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