Go Pro教學｜帶運動相機去旅行　攝影師教3大貼士7種小配件使用法

聽到Action Cam運動相機，大家都可能把它與極限運動聯繫一起，但現在已經越來越多人帶著Action Cam去旅行拍片，輕便易攜又防震，絕對是記錄旅行點滴的最佳工具。

Action Cam普遍的特點是機身細小、輕身、防水、廣角和防震。上山下海，甚至在極端天氣下都可以隨時隨地拍攝。《香港01》旅遊記者訪問了攝影師Kidman，熱愛戶外運動的他經常都會使用運動相機，今次由他分享三大貼士，讓初次接觸運動相機的你更快上手。

Action Cam資深用家Kidman（相片由受訪者提供）

購買了Action Cam其實只是第一步，大家之後還要購買不同配件幫助拍攝。

📷📷📷 點擊圖片7種配件及使用用法 📷📷📷

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對於只針對旅行拍攝所需的配件，Kidman認為只需具備一至兩樣，最重要的是具備自拍棍和三腳架功能的便攜型腳架。假如Action Cam本身的穩定效果不夠，也可以另外買三軸穩定器輔助。

基本裝備有齊後，就可以開始盡情拍攝，但也有些地方需要注意，Kidman就為各位新手分享了3大貼士。

📹📹📹 點擊圖片看給新手的3大貼士 📹📹📹

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註：活動至12月3日晚23:59結束