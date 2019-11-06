【日本白川鄉】合掌村點燈日2020！交通資訊、住宿預約教學懶人包

每年合掌村點燈都會吸引一大班遊客去 白川鄉 ，想一睹世界遺產人形木屋覆蓋喺雪地入面、襯埋閃令令嘅燈光，成個畫面溫馨又浪漫，而且錯過咗就要再等一年！ 但白川鄉點去？咁嘅旺季住宿又點訂？睇下KKday為你準備嘅合掌村交通住宿完整攻略，之後拿拿臨買機票執行李出發啦！

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1. 白川鄉合掌村點燈日期

合掌村已經公佈咗2020點燈日期，有計劃前往體驗合掌村點燈嘅美景就快啲將以下日期記低啦！

第一回：13/1 (一） 第二回：19/1 (日） 第三回：26/1 (日） 第四回：2/2 (日） 第五回：9/2 (一） 第六回：16/2 (日）

總共六回，都係喺星期日、星期一。點燈活動時間固定為晚上17:30-19:30。

為咗控制人數，喺點燈活動期間，如果沒有事先預約係入唔到村！（VCG）

＃2020點燈活動採完全預約制

為咗控制人數，喺點燈活動期間，如果沒有事先預約係入唔到村！想入村欣賞嘅朋友可以以下四種方法預約：

1. 喺村內留宿：觀光協會8月中開放抽籤，或8月上旬官網會公布可以預約嘅民宿清單。 2. 利用當地停車場，當日自駕來回：觀光協會8月中開放抽籤，3,000円 /架（1架車最多坐8位乘客，9 – 12位乘客： 5,000円 /架），前往展望台嘅接駁巴士車票： 1,000円 / 位。 3. 乘坐旅遊巴士：請向各大旅行社查詢。 4. 乘坐公共巴士：請向各巴士公司查詢。

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2. 合掌村點去？

通常大家都會由名古屋出發去合掌村，而昇龍道票券就係大家最常用嘅交通券，入面包含咗好多可以搭嘅巴士路線，除咗合掌村之外，呢張交通券仲可以去埋其他地區㗎！有張昇龍道高速巴士周遊券喺手，日本中部交通都即刻輕鬆上手！

出發地：日本中部機場、名古屋、高山 目的地：名古屋、高山、金澤、白川、松本等地 票券種類：三日券、五日券 使用方式：憑通票可以喺指定日期內任意乘搭高速巴士

另外三日券同五日券都有啲一定要預約咗先搭得嘅路線，KKday喺度幫大家整理埋～

昇龍道三日券、五日券整理（KKDAY授權使用）

基本上去白川鄉最常用嘅巴士就係濃飛巴士，經常會有人會由高山、金澤去白川鄉。至關於前往白川鄉高速巴士嘅路線查詢，大家可以參考下官網。

從高山乘坐巴士的旅客： 濃飛巴士 https://www.nouhibus.co.jp/sale_shirakawago_illumination_zh/

從高岡 / 新高岡乘坐巴士的旅客： 加越能巴士 http://www.kaetsunou.co.jp/7555/

岐阜巴士官網 http://www.gifubus.co.jp/

【濃飛點燈巴士】

另外，以下係2019年濃飛巴士針對點燈開放嘅巴士費用，大家可以參考埋～

高山出發：成人 日幣5,000，兒童2,500日圓 下呂出發：成人 日幣6,000，兒童3,000日圓 行程： 下呂→ 高山 → 白川鄉夜間點燈→ 高山→ 下呂 票券包含：往返巴士座位、合掌村民家園門票 預約辦法：一個月前開始受理預約，只接受電話預約～

以上嘅兩種方式適合想當日來回，或是冇打算住喺合掌村嘅人～

如果唔識日文但都仲係想去合掌村，亦都可以參考以下兩種方法！（VCG )

3. 唔識日文點Book房？

喺合掌村嘅民宿多數由日本嘅長者經營，所以基本上都剩係識日文，而訂購方式亦都多數用電話、傳真或者E-mail，呢個時候如果唔識日文又冇日本朋友可以幫手，咁應該要點先可以喺合掌村留宿呢？

呢度有兩種方法可以提供比大家參考：

＃信用卡白金秘書

如果你張信用卡係白金卡Level，咁你可以睇下你有冇「信用卡白金秘書」呢個服務，如果有，咁你就可以打電話比你嘅發卡銀行、或者打比信用卡機構（Visa、Master Card等），之後就可以請專人幫你代為訂房！

＃白川鄉觀光協會

如果上述嘅方法你用唔到，咁你都可以選擇搵白川鄉觀光協會代為訂房。雖然佢哋都係用日文嘅操作介面，但相對嚟講就方便好多，亦都唔洗用日本打電話溝通～

▼▼你可以照以下步驟Book房（按圖放大）▼▼

小編就建議大家可以喺詢問內容嘅地方填多幾間住宿，咁遇到想訂嘅民宿已經爆額嘅情況時，觀光協會嘅人就可以直接幫你問埋其他民宿。另外如果可以訂，都要再次回信答覆返係咪要確認預訂。

留意返，第二欄係要填寫中文轉換後嘅日文拼音㗎！如果大家都係覺得用觀光協會訂民宿麻煩，咁你都可以考慮「大田屋」，呢間民宿有提供英文嘅訂房服務！

▼4. 注意事項（按圖放大）▼

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以上就係KKday為大家整合嘅合掌村點燈攻略，祝大家都可以成功咁欣賞到呢個又壯觀又浪漫嘅點燈靚景啦！

【本文獲「KKday」授權轉載。】