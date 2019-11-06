【東京燒肉】Tabelog五間高分、預約困難店　頂級和牛一位難求

麥大鍾愛日本美食，舉凡壽司、燒鳥、懷石和食、拉麵及各式庶民料理、米芝連法國餐、和菓子、洋菓子都是必嚐，而東京更是集所有大成，其中，和牛更是東京不可不嚐的料理。 而說到和牛，除了鐵板燒，燒肉更是能嚐出和牛旨味的必嚐餐廳。這次麥大特別整理出東京最出色的討論名店，將頂級燒肉餐廳、預約困難店一一介紹給大家！

① 東京 青山 よろにく

這天，晚餐訂了東京目前人氣最旺的和牛燒肉店–—よろにく。Tablelog有著將近4分的高分～

沿途在南青山走著，看到了這像極三宅一生穿著美式龐克跳著宮廷舞的街道，在夜晚不同的面貌。著名的東京藍調酒吧Blue note也在這裡。但是因為這天晚餐訂到的時間實在太晚，無法親身體驗日本人將藍調音樂解構重生的魅力。

よろにく的和牛是採山形牛最高等級A5最稀有、還有油花最討喜的部位販售。看了套餐形式剛好收進我最愛的部位及令人期待的內臟組合就破例點了套餐。

+ 6 + 5 + 4

在東京，嚐過了麻布的#うしごろ、銀座的#こばう、表參道的#よろにく、阿佐谷的#SATO二號店，若能再有機會一親白金高輪的金龍山、鶯谷的鶯谷園，就算是蒐集到東京和牛燒肉龍珠了！總要給自己理由再訪東京呀～

店舖資訊： 地址：東京都港区南青山6-6-22 ルナロッサ Ｂ1 店名：よろにく 交通簡介：地下鉄表参道駅B1出口より 徒歩10分；表参道駅から708m

營業時間： 平日：18:00～24:00(L.O.23:00) 週六：17:00～24:00(L.O.23:00) 週日：假日17:00～23:00(L.O.22:00) 定休日：無休

②東京 銀座 こばう

自從2年多前晚上造訪就一直令我念念不忘，既使嚐過了阿佐谷SATO、青山よるにく、還是青山的うしごろ，講到東京燒肉，コバウ在我心中還是佔有一席之地。因此之後到了東京，也陸續再訪～

+ 6 + 5 + 4

完全就是個掃光壘上跑者的味覺爽心全壘打。不多說了，用數位科技記錄下來的讓味蕾回味吧…

店舖資訊： 地址：東京都中央区銀座6-7-6 ラペビル 5F 店名：焼肉 銀座コバウ 交通簡介：地下鉄B5出口徒歩3分；銀座駅から210m

營業時間： 月～金 17：00～23：30（LO22:45) 土・日・祝 16：00～23：00（LO22:20） 定休日：無休

③ 東京 西麻布 うしごろ本店

東京和牛燒肉拼圖再添一塊。嗜和牛如命的我，每年遊日3～4次，必造訪燒肉人氣店，東京Top 10幾乎都漸入口袋。

本店位於西麻布的燒肉名店Ushigoro，在開幕以來人氣居高不下，既使後續銀座店可作為分流，本店也常一位難求。

+ 8 + 7 + 6

為東京之旅留下美好味蕾記憶～熱愛和牛的窩友們，也趕緊衝一發吧！

店舖資訊： 地址：東京都港区西麻布2-24-14 Barbizon73 B1 店名：焼肉 うしごろ 西麻布本店 交通簡介：都営大江戸線 六本木駅2番出口徒歩8分； 東京メトロ 日比谷線六本木駅2番出口徒歩8分； 東京メトロ 日比谷線広尾駅3番出口徒歩8分； 東京メトロ 千代田線乃木坂駅5番出口徒歩6分； 乃木坂駅から803m

營業時間： [週一到週五]17:00～24:00(L.O.23:00) [週六日及假日]16:00～24:00(L.O.23:00) 16:00～24：00 (L.O 23:00) 定休日：年中無休

④ 東京 阿佐谷 SATO ブリアン にごう

全日本最難預約燒肉店！tabelog 全日本制霸no.1燒肉店！

因為主理人對於和牛肉質的堅持，全店都是採最高等級、最好部位的宮崎牛供應給客戶！因為價格實在，即使身處東京近郊的阿佐ヶ谷人氣仍然滿點！久居tabelog焼肉店人氣王！二號店更是連續數年拿下no.1!

+ 5 + 4 + 3

SATO二號店現在都只接受隔月預約而且往往一位難求～

店舖資訊： 地址：東京都杉並区阿佐ヶ谷南2-17-2 店名：SATOブリアン にごう 交通簡介：阿佐ヶ谷駅1分； 阿佐ケ谷駅から180m

營業時間： 17:00～23:30（L.O.）週日營業 定休日：不定休

⑤ 東京 本鄉三町目 ジャンボ はなれ

本店創於東京江東區篠崎的 焼肉ジャンボ，在東京一直享有大人氣！在白金區與本鄉三町目分別都有分店，其中又以「ジャンボ はなれ」人氣最高！

麥大這終於訂到東京燒肉拼圖的重要一塊~目前燒肉ジャンボ系列最高評價人氣店 —— ジャンボ はなれ。

+ 6 + 5 + 4

這天就是為了和牛而來，因為5點就來店裡，傍晚還訂了其他宵夜餐廳～店內招牌的牛ご飯，還有牛すし就略過不點了～

不過以這樣的肉質與與實惠價格，兩個人，兩杯生啤、一杯サワー（Sour），不到15000円，以都內大人氣名店而言～如果能順利訂到位～一定得再來訪！

店舖資訊： 地址：東京都文京区本郷3-27-9 アンリツビル B1F～1F 店名：焼肉 ジャンボ はなれ 交通簡介：メトロ丸ノ内線・都営大江戸線「本郷三丁目駅」より徒歩4～5分； 本郷三丁目駅から207m

營業時間： 17:00～24:00(L.O.23:00)日曜営業 定休日：不定休

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