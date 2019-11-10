法導演拍片叫人「不要去台灣」卻勁感人！盤點片中10大遺珠級景點

近期台灣網路最Hit話題就是影片《不要去台灣》，上架短短11日經已超過210萬人次點擊，為宣傳台灣觀光創造話題性。由法國導演兼攝影師Tolt推出的Youtube旅遊頻道「Tolt around the world」，擅長以高超攝影技巧，描繪出自然景物、河流、山岳之美，透過影片帶領國際旅客領略台灣之美。有人向Google大神求救，這些總被忽略的美景到底在哪？小編特地整理了Tolt 腳步下的「不要去台灣」的10大景點，走入大自然放鬆身心靈吧！

1. 新北三芝飛碟屋

位於北海岸的「三芝飛碟屋」現為廢棄建築，因特殊外型酷似UFO，一度登上熱搜成為網紅打卡位。由於年久失修，旅客來此遊玩拍照的話得多加小心。早前飛碟屋更傳出夜間鬧鬼傳聞，繪聲繪影的傳說吸引了不少鬥大膽的朋友前來挑戰。

地點：鄰近大嘉好加油站，新北市三芝鄉鍚板村海尾14-32號

新北「三芝飛碟屋」特殊造型，吸引許多遊客慕名而來。（IG@will.be1228）

2. 新北野柳地質公園

新北萬里的「野柳地質公園」，園內擁有36項珍貴風景，包括海蝕壺穴、龍頭石、節理、生痕化石等，當中最著名的就是「野柳女王頭」。長期受到海風吹拂的女王頭，近年常傳出快將斷裂的消息，在相關單位修復下大致恢復原貌，想一賭女王風範的旅客可得加緊腳步前往。

地址：新北市萬里區野柳里港東路167-1號開放時間：08：00—17：00門票：台幣80元

野柳地質公園的「女王頭」遠近馳名。（IG@ianting524）

3. 彰化彥仲麵茶

在地的內行人都知道，來到鹿港必吃「彥仲麵茶」，現沖麵茶香氣四溢，讓人口水直流。麵茶又叫「米爹」，早年眷村生活貧苦，因為營養價值高，通常會給嬰兒食用。

地址：彰化縣鹿港鎮埔頭街61號營業時間：10：30—18：30

鹿港特產「彥仲麵茶」口感綿密香甜。（IG@cinckie）

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