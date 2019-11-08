【台灣金門自由行】來趟軍事風浪遊　10大景點揭昔日外島危城面紗

提起台灣金門，只知道菜刀、貢糖跟大砲嗎？DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計出台灣網友討論度最高的「十大金門必征服的景點」，下次要去金門玩之前，記得將這些放到旅遊行程裡！

另外，金門是台灣國防歷史上的重要據點之一，除了自然美景外，還有許多戰時遺跡，是當地居民與老兵們的共同回憶。今年適逢古寧頭戰役70周年紀念，金門縣政府為了感謝老兵的付出，也舉辦了一系列「老兵召集令」等活動，邀請大家一起走進歷史。

10. 慈湖三角堡

若問到金門哪裡最適合欣賞日落，一定不能錯過慈湖的美景！除了落日餘暉外，慈堤上還能看見對岸的廈門，海邊更有一整排軍事防衛工程「軌條砦」與知名的「慈湖三角堡」，除了六輛戰車並列相當壯觀外，碉堡內還有保存完整的瞭望台與射口，是軍事迷必來拜訪的據點，絕美的日落與候鳥更是國內外旅客必打卡留念的景點之一。

若問到金門哪裡最適合欣賞日落，你一定不能錯過慈湖的美景！（Ig@ k_r_r_0_8_8）

9. 瓊林聚落

瓊林聚落是金門島上規模最大的古厝聚落，居民以蔡式為主，過去因人才輩出被御賜名為「瓊林」。這裡還有許多列為古蹟的宗祠如蔡氏家廟（大宗）、六世竹溪公宗祠等，是金門島上宗祠最多的聚落。

除了宗祠外，瓊林也是金門的重要戰略地點，固有「戰鬥村」之稱，來到瓊林可別忘了拜訪瓊林民防館、戰鬥坑道與怡穀堂等，好好欣賞戰略遺址。

來到瓊林可別忘了拜訪瓊林民防館、戰鬥坑道與怡穀堂等，好好欣賞戰略遺址。（Ig@ hellokiwi1124）

8. 模範街

模範街是明朝末年、鄭成功於後浦練兵的內校場，1924年由金門縣商會集資興建，建築物兼具民國初年中國式建築與洋樓的美感，外觀整齊又古典雅緻，極富藝術之美的商圈成了優秀典範，所以稱為模範街。而現今的模範街多為住商混合，許多新創店家進駐其中，除了手信外，還有許多特色餐廳，是旅客逛街的好去處。

而現今的模範街多為住商混合，許多新創店家進駐其中，除了伴手禮外，也有許多特色餐廳，是旅客逛街的好去處。（Ig@ clarecjy）

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金門好玩的地方可不只以上這些，DailyView也加碼介紹，海防據點地圖上不可錯過的三大景點 :

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年10月16日至2019年10月15日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『金門景點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

金門十大必去景點（DAILYVIEW授權使用）

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