喜茶LAB旗艦店5大實驗室登陸深圳！試30+款新甜點、掃N款周邊精品

深圳南山歡樂海岸又多了一個去打卡的理由！深圳第一間「喜茶LAB」旗艦店前排正式進駐：坐擁5個實驗室，包括製冰丶甜品丶茶極客丶睇插畫丶買周邊…Hea足一日都得！ ＊下列食物品名與售價以內地為準

喜茶LAB店登陸 深圳只此一家

廣東首間「喜茶LAB」來了！把茶飲、光影、園林相結合，主題為「光境園林」的喜茶LAB登陸深圳。喜茶LAB裡有5間實驗室，其中兩間廣東地區得深圳有，仲推出超過50款深圳首發甜品。

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1. 喜茶製冰實驗室

超識玩品牌營銷的喜茶重新定意義了「CELATO」（中式硬冰喜拉朵），C代表中文，是意式GELATO雪糕與中國味道的靈感碰撞，有12種口味替代，還有脆筒和碗裝兩種選擇。



「三角巧克力Celato」用的是小編最愛的瑞士三角朱古力，牛奶朱古力配杏仁，一啖就俘獲我的胃。「奧利奧Celato」是Oreo與喜茶的聯成款Celato，超濃的牛奶味+Oreo餅乾脆，從內到外都係Oreo。

還有像雪芭一樣的Celato，由深圳LAB首發的「芝芝金鳳味」也很推薦；而靈感來源於喜茶經典飲品的「金鳳茶王」、「阿華田波波冰」等，你最愛的飲品口味在這裡都可以搵返同款的Celato。

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2. 甜品實驗室

這裡是全國第4間的喜茶甜品實驗室，今次一口氣推出32款甜品，梳乎里、厚奶蓋蛋糕、千層蛋糕、泡芙棒等等…全廣東只有呢間食得到。

「楊枝甘露舒芙蕾」是港式甜品和西式梳乎里的完美結合，採用單面煎工藝，比雙面煎更嫩滑。平時每次嗌阿華田波波冰都想無限續杯，今次化身梳乎里以另一種形式食落肚，鹹芝士+梳乎里+阿華田脆脆+阿華田CELATO，4倍大滿足！「喜茶x奧利奧舒芙蕾」也不要錯過，7種唔同的梳乎里口味總有一款可以俘獲你的心。

喜茶厚奶蓋蛋糕的頂層奶蓋用了調試的意大利芝士，和紐西蘭的純天然牛油，口感有點像在吃雲朵的感覺。還有小編最愛的多肉系列，「多肉葡萄」、「多肉芒芒」，超足料。喜茶的千層蛋糕無論顏值同口味都一樣掂，餡料夠足，餅皮+餡料加埋足足超過50層，有機會食一啖，你會覺得咩卡路里都唔再重要。即叫即造的泡芙棒，一擠就爆漿！仲有超可愛的專屬泡芙棒包裝袋，無論堂食定打包都唔會整污糟手。

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3. 茶極客實驗室

迷你喜茶酒吧「茶極客實驗室」，由喜茶最高等級的製茶師親製的特調茶酒，其中1款「深圳1980」只可以於深圳呢一間飲到。除此之外，還仲4款以春夏秋冬命名的特調，酒精度數唔高，一口氣試勻四個季節都OK！

4. 插畫及周邊實驗室

飲飽食醉仲未夠本的話，仲可以邊食邊行喜茶插畫展，Hea足一日都得。周邊實驗室亦有一些具備深圳特色的限定潮玩周邊，復古購物袋同地標手機殼顏值都夠晒高，令小編想即刻掃走！

按圖睇喜茶周邊精品▼

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5. 喜茶公園

喜茶LAB採用光境園林的設計理念，在紛擾的繁華都市開闢出深圳人的「世外桃源」。室外樹影婆娑，年青人三人知己傾下偈，一家大細抖涼歇息，寧靜之中不失人氣，或者正是「喜茶LAB」魅力所在。

HEYTEA LAB深圳喜茶LAB旗艦店 人均： 33元 營業時間： 10：00—22：30 電話： 0755-86534829 地址：深圳南山區沙河街道東方社區濱海2008號歡樂海岸曲水灣18棟18-1A （地鐵9號線深圳灣公園站Ë出口步行190米）

【本文獲「食妞」授權轉載，微信公眾號：aishiniu】