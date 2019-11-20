大阪購物 | 3大人氣新商場推介　梅田LINKS UMEDA、大丸心齋橋店

聖誕假期還有一個月就到了，大家有沒有規劃去外地旅遊？由香港起飛僅4小時機程的大阪也是個不錯的選擇！今年下半年，大阪有不少新商場開幕，《香港01》旅遊記者整理了大阪3間具人氣的新商場，包括兩個同位於梅田的大型商場LINKS UMEDA和Yodobashi Umeda Tower，以及位於心齋橋的百貨商場大丸心斎橋店本館！

大阪一向是港人喜愛的旅遊城市。（RobbyMcCullough @ Unsplash）

【1】逾200間商店綜合百貨公司@LINKS UMEDA

位於梅田的LINKS UMEDA面積約57,800平方米，在2019年11月16日開幕，樓高7層，有逾200間商店，是一所綜合型的百貨公司。商場內有服飾店、精品店、家品店，亦有港人趨之若鶩的100円店和運動用品店「ABC-MART」，LINKS UMEDA必定成為港人其中一個人氣血拼之地！

帶同小朋友一起購物的家長們也不用擔心，因為商場內設有小朋友遊樂區和夾公仔專區，亦有一個小型的旋轉木馬，最適合小朋友放電！若大家逛街逛到肚餓，商場內亦有一條共有約20間飲食店的「美食橫丁」，當中就有米芝蓮推介的拉麵店、大型超市「食品專門館 Harves」等，吃完美食後又可以繼續血拼，非常方便！

😘😘😘按圖睇睇LINKS UMEDA的環境和美食😘😘😘

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大阪・梅田「LINKS UMEDA」 地址：〒530-0011 大阪市北區大塚町, 1−1 ヨドバシ梅田タワー LINKS UMEDA 電話：+81 6 6486 2225 營業時間：星期一至日9:30am - 10pm

【2】商場連大型酒店@Yodobashi Umeda Tower

原址「Yodobashi Camera」附近加建的Yodobashi Umeda Tower是大型連鎖商場，樓高35層，地下有4層，總面積過百萬呎。Yodobashi Umeda Tower主打各種平價商品，以電子產品及家電用品為主，亦有服飾、化妝品等，而8樓有美食街，售賣包括日式天婦羅、蛋包飯，亦有中式料理、西式鬆餅-Hawaiian Pancake Factory等，種類繁多。

最方便的莫過於商場樓上設有大型酒店，Yodobashi Umeda Tower的9至35層設有阪神阪急酒店「Hotel Hankyu RESPIRE OSAKA」，酒店樓高27層，將於11月27日正式開業，現已公開接受預訂。酒店一共提供1000間客房，將會成為大阪市內最大型的酒店，方便遊客一下樓就可以購物！

😎😎😎按圖睇睇Yodobashi Umeda Tower的環境😎😎😎

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Yodobashi Umeda Tower 地址：大阪府大阪市北区大深町1−1 營業時間：星期一至日 09:30–22:00

【3】復古風建築人氣百貨公司@大丸心斎橋店本館

位於大阪御堂筋的大丸心斎橋店本館，一向是旅客必去的人氣百貨公司。坐擁300年歷史的大丸心齋橋店，2016年開始進行全面翻新工程，本館在2019年9月20日重新開幕，建築上充滿復古元素，包括有拱形門口、復古感十足的窗花、雕花圖案等，一眼看過去像一所美術館。大丸心斎橋店本館內有逾350間商店，特別的是每層以商品主題、品牌氛圍區分，例如地下1樓是各種話題食品店、地下2樓就有美食街，更有國際精品樓層等。

不少國際品牌都紛紛進駐大丸心斎橋店，例如分店僅開於紐約、京都的朱古力店「MarieBelle」也進駐商場。商場的7樓更設有戶外露天花園，讓大家逛街時亦可以享受自然光、觀賞綠色植物。地下的美食街更有港人喜愛的手信北海道「白色戀人」，非常適合港人去掃貨！

😜😜😜 按圖睇睇大丸心斎橋店本館的環境 😜😜😜

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