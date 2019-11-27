【南九州】宮崎縣一日遊行程建議　緊記預約山幸海幸列車！

自從香港直飛九州的廉航開通後，九州便迅速追上東京、大阪，成為第三名港人遊日熱門地區！這次小編要向大家介紹南九州其中一個必訪區域：宮崎縣，一起展開探索日本天然奇觀與神話傳說之旅吧！！

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宮崎縣交通方式

遊南九州一定會購買南九州 JR Pass 或 SUN-QPass，要不然日本的長途車費可是會貴到大失預算！以上兩張 Pass 都能輕鬆到達宮崎市，但如果想乘搭山幸海幸列車的話一定要選南九州JR Pass。

雖說即日來回宮崎並不是不可能，但要有心理準備當天一大清早就要出門，而且交通班次一定要捉得很緊才能確保自己可以回到酒店哦。所以小編還是建議大家在宮崎住一晚，這樣不僅壓力較小可以走走看看拍美照，還能順便逛一下熱鬧的宮崎市呢～

Visit Miyazaki Bus Pass（KKDAY授權使用）

Visit Miyazaki Bus Pass

到達宮崎市後首先要去買一張遊客專用的Visit Miyazaki Bus Pass，利用它乘搭巴士就可以輕鬆到達以下介紹的景點了！

Visit Miyazaki Bus Pass 價錢：1,500円 可使用期限：一日

購買時是需要出示護照的，職員會給你Pass和一張巴士時間表。不得不說我們遇到的職員超級友善，主動詢問我們要去哪些景點然後給我們標好班次，跟著走就可以了～ （桌子上有景點圖，不懂日文也可以指給職員看。）

宮崎縣一日遊行程推介

路線：宮崎站 → 青島 → Sun Messe 日南 → 鵜户神宮 → 飫肥 → 乘搭山幸海幸列車返回宮崎站

第一站：青島（青島神社&鬼之洗濯板）

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青島神社 Aoshima Shrine 開放時間：08：00 – 17：00 地址：宮崎県宮崎市青島2-13-1 交通方式：JR青島站徒步10分鐘 / 宮崎巴士青島站徒步10分鐘

第二站：Sun Messe日南

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日南太陽花園Sun Messe 入場費：800円 開放時間：09：30 – 17：00 地址：宮崎県日南市大字宮浦2650 交通方式：宮崎巴士Sun messe站徒步5分鐘

第三站：鵜户神宮

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鵜户神宮 Udo Shrine 開放時間：06：00 – 19：00 (4 – 9月); 07：00 – 18：00 (10 – 3月) 地址：宮崎県日南市大字宮浦3232番地 交通方式：宮崎巴士鵜户神宮站徒步15分鐘

第四站：飫肥（山幸海幸列車）

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山幸海幸列車 Umisachi-Yamasachi 車費：全九州/南九州 JR Pass 已包 列車班次：浮動，請參考官網時刻表 熱門停車站：JR宮崎、青島、飫肥、南鄉等

飫肥城下町 Obi castle 開放時間：各店家有所不同，請參考官網 地址：宮崎県日南市大字宮浦 3232 番地 交通方式：宮崎巴士飫肥站徒步 20 分鐘

番外：高千穗峡

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九州是個傳說與自然奇觀融合在一起的神秘之地，除了宮崎還有很多地方值得探索呢。

【本文獲「KKday」授權轉載。】