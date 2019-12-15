【高雄景點2019】絕美建築、臨海風光…嚴選14個最新最齊打卡熱點

身為「港都」的高雄同時擁有大都會時尚風格和浪漫港灣風情，因此擁有許多極特具色的景點。假期想要遠離都市的喧囂煩擾，高雄旅遊會是個好選擇，到高雄旅遊不但有大自然風情的景點也有許多高雄美食不能錯過，來這裡除了到碼頭走走外，還有許多文青和網美都超愛拍照打卡的景點！本期小編就要為大家介紹有哪些超熱門高雄景點，點影都靚！

高雄海洋文化及音樂流行中心於2018年落成，其波浪外型充份體現出後現代建築風，令其迅速成為高雄的熱門打卡地標（IG@happyhour2007）

1. 七彩繽紛熱門高雄景點：高雄獅甲-集盒（KUBIC）

喜歡文創的朋友們一定要來高雄「集盒 KUBIC」看看，這裡有許多五顏六色的貨櫃，於2017年3月底正式開幕，位於高雄亞洲新灣區核心地，是市政府以文創、科技、商貿及觀光帶動城市轉型的計劃之一，總共有33個貨櫃，裡面有各種美食小吃和文創品牌，不僅有許多網友前來朝聖，更是許多人們打卡的高雄景點。

地址︰高雄市前鎮區復興三路5號 交通︰鄰近台鋁MLD、高雄總圖、中鋼集團總部大樓、軟體園區 營業時間︰週一至週五10:00-18:00、週六、日10:00-20:00，週二公休

2. 高雄大樹：舊鐵橋天空步道

曾經是亞洲最常的鐵道用橋梁，也是台灣現在唯一被列為二級古蹟的鐵道用橋樑。舊鐵橋位於高雄大樹九曲堂站和屏東市六塊厝站之間，以前經常遭雨水溪水沖刷導致橋墩鐵道壞掉，現在修建為天空步道，非常適合來此高雄一日遊！

地址︰高雄市大樹區竹寮路109號 交通方式︰火車九曲堂車站，轉搭公車-橘7A與大樹祈福A線

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真不敢相信編編去年去高雄玩耍竟然漏了這麼多有趣又好玩的地方，下次到高雄旅遊一定不能錯過！大家也趁假期快跟風一下這些熱門高雄景點吧！高雄見！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文︰【高雄景點】最新高雄一日遊必去景點，馬上出發！（十一月更新）