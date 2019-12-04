【沖繩】石垣島3日2夜行程規劃：潛水、睇鐘乳洞、購物食牛懶人包

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平日生活繁忙，難得幾天假期想出國透透氣、渡渡假？來石垣島就對了！如果您也玩厭了沖繩本島，不妨可到石垣島來個3日2夜之旅，探索不一樣的琉球列島吧！

這次為大家精心策劃好石垣島3日２夜的精選行程，今個週末一於來個快閃沖繩石垣島啦！

如果您也玩厭了沖繩本島，不妨可到石垣島來個3日2夜之旅，探索不一樣的琉球列島吧！（Christoph Schmid／Unsplash）

石垣島基本資訊

「石垣島」位於日本琉球列島八重山群島的最南方，面積有222.6平方公里，是僅次於沖繩島和西表島的第三大島。島上主要的公共交通工具為巴士，連接機場、離島總站和川平灣等名勝地。如同行旅伴會駕駛的話，小編十分建議租私家車或電動機車自駕，這會比較便利。

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【本文獲「KKday」授權轉載。】

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