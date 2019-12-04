【沖繩】石垣島3日2夜行程規劃：潛水、睇鐘乳洞、購物食牛懶人包

平日生活繁忙，難得幾天假期想出國透透氣、渡渡假？來石垣島就對了！如果您也玩厭了沖繩本島，不妨可到石垣島來個3日2夜之旅，探索不一樣的琉球列島吧！

這次為大家精心策劃好石垣島3日２夜的精選行程，今個週末一於來個快閃沖繩石垣島啦！